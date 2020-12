Neki će čak satima ili danima ignorirati postojanje partnera kako bi se on osjećao kao duh ili netko manje vrijedan, piše Psychology Today.

Navode i primjer takve situacije opisujući razmirice između para. Nina nikad nije mogla sa sigurnošću znati što će uzrujati njezinog partnera Raya. Njegovu tišinu iskusila je još dok su hodali. Ray je imao osjećaj da se Nina predobro zabavlja s prijateljem dok su plesali, pa je izašao iz kluba bez riječi te je tjednima izbjegavao razgovor s njom i ignorirao je njezino postojanje.

Nina je s godinama naučila nositi se s njegovom okrutnom tišinom te mu je unatoč tome nastavila pripremati hranu i prati odjeću čak kad ju je ignorirao tijekom duljeg vremenskog perioda. Tretman tišinom obično je završavao u večernjim satima kad bi je Ray iznenada strastveno zagrlio kako bi s njom imao odnos. Sljedećeg jutra ponašao se kao da tretman tišinom nikad nije postojao.

Ignoriranje osobito teško pada ljudima koji su izolirani zbog zlostavljanja i kontrole te ovise o zlostavljačevoj dobroj volji kako bi se osjećali vrijedno i sigurno. Oni koji su preživjeli takve veze pričaju kako im je teže padao tretman tišinom nego vikanje i uvrede. Kad je zlostavljač na njih vikao, barem su znali što misle i na taj su način mogli bolje procijeniti sigurnost za sebe i djecu. Hladna tišina potiče osjećaje straha i ranjivosti.

Oblik zlostavljanja

Kad ih partneri razljute, pojedinci će se prema njima ponašati hladno. Iako im se čini da je to ispravno i nisu zli prema partnerima, prema njima se ponašaju kao prema susjedima, ljudima koje jedva poznaju ili kao prema kolegama na poslu. Kad ih se suoči s tim, tvrde kako to nije istina.

- Kako to misliš? Umišljaš - obično odgovaraju.

- Histeriziraš ni zbog čega - još je jedan prilično čest odgovor.

Zlostavljači se često okreću i ponašanju koje je naizgled blaži oblik takvog ponašanja, a u tom slučaju žrtva nije dobila tretman tišinom nego emocionalno udaljavanje. Takvu su situaciju proživjeli Sarah i Reggie.

Sarah je uvijek znala kad je njezin suprug Reggie bio ljut na nju jer bi u tim situacijama imao vrlo ozbiljno lice koje joj je slalo poruku da bi trebala biti poslušna i ne prilaziti mu. Razgovarao je s njom bez osmijeha, vrlo hladnim tonom. Znala je da Reggie namjerno želi da se ona osjeća loše, a ponekad je nakon perioda tišine znao eksplodirati. Sara je rekla da je neprijateljsko hladno ponašanje na nju djelovalo stvaranjem osjećaja tjeskobe i tada bi udvostručila napore da se Reggie osjeća bolje te je zatomila vlastite potrebe i želje.

Kako odgovoriti na tretman tišinom

Ako ste vi ili netko do koga vam je stalo žrtva ovakvog ponašanja, sljedeći savjeti mogli bi vam pomoći.

- Izbjegavajte izolaciju. Ostanite u vezi s obitelji, prijateljima, susjedima i kolegama pa ćete tako lakše prebroditi partnerove promjene raspoloženja.

- Zadržite bogatstvo unutarnjeg života. Bavite se hobijima, čitajte, započnite umjetnički projekt koji će vam omogućiti stabilnost i suočavanje s partnerovom tišinom.

- Upamtite tko ste. U vezama u kojima je partner sklon zlostavljanju i kontroli često je lako zaboraviti tko ste. Ne dopuštajte da to izbriše vaša razmišljanja i ciljeve.

- Potražite stručnu pomoć. Terapeut koji razumije kontrolu i zlostavljanje može vam pomoći da se lakše nosite s izazovima koje proživljavate.

- Odredite granice. Prepoznajte tretman tišinom kao taktiku kontrole i odlučite gdje su vaše granice. Ako osjećate da je situacija štetna za vas i vašu obitelj, potražite stručnjake koji se bave nasiljem i obitelji i isplanirajte siguran izlazak iz takve veze.

- Prekinite vezu. Ne morate biti u vezi u kojoj je partner okrutan prema vama bez obzira je li riječ o tretmanu tišinom, verbalnom, fizičkom ili seksualnom nasilju. Potražite lokalne stručnjake, razgovarajte s odvjetnikom i osmislite plan za izlazak iz veze koji će vam omogućiti slobodu.

Razlika između time - outa i tretmana tišinom

Stručnjaci ponekad uče ljude koji su bili nasilni da uzmu kratko vrijeme, time - out, prije nego što se opet suoče s partnerom koji ih je razljutio. To služi mogućnosti da se priberu i smire. Ako to čine na ispravan način, tada će partnera upitati je li u redu da sad naprave pauzu te će otići u šetnju, pročitati knjigu ili će meditirati kako bi se raspravi vratili na smireniji i produktivniji način. Time - out služi poboljšanju komunikacije i suradnji, dok tretman tišinom služi samo kao nametanje dominacije. Žrtva itekako prepoznaje razliku.