Pet neobičnih stvari koje vam otkrivaju da ste u klimavoj vezi

Ponekad pogrešan nadimak za partnera može dovesti do propasti veze. Osim nadimaka, ovo su još neke neuobičajene navike koje mogu značiti da se nalazite u zaista klimavoj vezi

<p>U knjizi 'Prestanite ga zvati dragim i počnite se seksati', autorice Maggie Arana i Julienne Davis govore o navikama koje uništavaju vezu.</p><p>Slatki nadimci poput 'dušo' zvuče čudno i generički, oduzimajući erotsku privlačnost i individualnost, kažu. Ostale štetne navike uključuju dijeljenje higijenskih navika i spolne odnose na kuhinjskom stolu kako bi se oživio interes za sam seks.</p><p>Manje je neugodno za ostale da vas čuju kako svog supruga nazivate nekim razigranim, originalnim nadimkom nego nadimkom kao što je 'bombončiću'. A, nježni, razigrani, zadirkujući i blesavi nadimci zapravo su dobri za vezu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ovo su još neke navike parova koje mogu dovesti do propasti veze.</p><h2>1. Hvalite se drugima kako se nikad ne svađate</h2><p>Ako drugima govorite da se nikad ne svađate s vašim partnerom to može značiti da niste dovoljni sigurni u sposobnost vaše veze da prebrodi sukobe.</p><h2>2. Vezani ste pupčanom vrpcom</h2><p>Ako svog partnera uvijek vodite na druženje s vašim prijateljima to bi moglo značiti da ne znate funkcionirati kao pojedinac. Kako ne bi dosadili jedno drugom, sretni parovi stvaraju vlastite prijatelje i hobije kako bi sa svojim partnerom mogli podijeliti zasebna iskustva.</p><h2>3. Pričate o svojoj djeci 24/7</h2><p>Doktorica Laurie Puhn, posrednica za parove, tvrdi da pretjerana pažnja prema vašoj djeci seksualno ugrožava vezu. Na kraju, vaša veza postaje potpuno ovisna o vašoj djeci, dodaje.</p><h2>4. Stalno djelujete kao posrednik za svoje slobodne prijatelje</h2><p>Iako je lijepo pomoći ljudima da pronađu ljubav, ako pretjerujete to može biti naporno za te osobe te može značiti da pokušavate živjeti kroz tuđi život.</p><h2>5. Pretjerano iskazivanje ljubavi u javnosti</h2><p>Puhn kaže da pretjerano iskazivanje pažnje u javnosti možda nadoknađuje nedostatke u vašoj vezi.</p><p>Seksualna kemija je bitna, ali samo verbalna komunikacija i emocionalna veza produbit će vaš odnos, piše <a href="https://www.yourtango.com/201087201/annoying-couple-habits-reveal-shaky-relationship">Your Tango</a>.</p>