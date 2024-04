Tihana živi bez plastike: Dala nam je savjete za početnike

Tihana Veljačić (40) iz Zagreba bez plastike živi od 2017. godine. Kako bi i druge osvijestila zašto je važna briga za okoliš, iste godine pokrenula je i Instagram profil ditch.plastic.croatia. Često je gošća na predavanjima i rado dijeli savjete kako živjeti život sa što manje otpada. Vodi radionice za djecu i odrasle te zaposlenike različitih tvrtki. Česta tema u njezinim objavama upravo je plastika budući da je riječ o vrsti otpada koja se najmanje reciklira. Reciklira se tek 9 posto plastike.

- Plastika zagađuje okoliš, guši životinje te se proizvodi od fosilnih goriva koji su najveći uzrok klimatskih promjena. Najveći razlog zašto plastike u našem okruženju treba biti što manje je taj da ima izuzetno nepovoljan učinak na ljudsko zdravlje. Plastika nije razgradiva te se smanjuje na mikro i nano čestice koje se nalaze posvuda, u tlu, vodi, zraku, u našim tijelima što je zastrašujuće kada je u pitanju zdravlje - kaže Tihana o najnovijim istraživanjima s kojima je upoznata.

Istraživanja iz 2022. godine pokazala su analize 62 uzorka posteljice. U njima je najčešće pronađen polietilen, materijal koji se koristi za izradu plastičnih vrećica i boca. Druga studija je otkrila mikroplastiku u svih 17 testiranih arterija u ljudima, pisao je tada The Guardian.

- Plastika se ne može reciklirati neograničeni broj puta jer pritom gubi na kvaliteti. Odnosno kada se reciklira, ponovno se mora dodavati nova plastika - kaže Tihana koja kaže da se osjeća puno bolje od kad je upotrebu jednokratne plastike svela na minimum.

- To se posebice odnosi na hranu. Ne kupujem ništa što dolazi u jednokratnim plastičnim ambalažama. Biram druge, održive ambalaže poput kartona ili stakla te kupujem svježe voće i povrće te radije biram namirnice u rinfuzi - kaže te dodaje da smatra da zero waste koncept šalje dobru poruku, a to je da se odmaknemo od linearnog sustava potrošnje koji nalaže da nešto iskoristimo i bacimo. Umjesto toga, treba oponašati kružne procese iz prirode. Birati ono što možemo ponovno iskoristiti i zbrinuti na adekvatan način koji je najmanje štetan za sve nas.

- Moj savjet za početnike je da prije svega biraju proizvode koji su održiviji u kontekstu toga da ne dolaze u plastici, da sadrže prirodne materijale i da nisu testirani na životinjama. Održivo življenje puno je više od same ambalaže i prednost dajem onim proizvodima koji sadrže dobre, kvalitetne i prirodne sastojke. Možete početi s kozmetikom, kupaonicom i sredstvima za čišćenje. Kasnije pređite na kuhinju, pribor i ambalažu u kojima držite hranu. Brinite se da stvari što više i dulje traju. Što se odjeće tiče, također birajte materijale koji ne sadrže plastiku poput sintetičkih materijala i poliestera. Okrenite se buvljacima i second hand trgovinama - savjetuje Tihana.

- Primijenite održiv način života kod kupnje namirnica. Nije sve zamotano u jednokratnu plastiku i izbora ima. Podržite lokalne poljoprivrednike, jedite prirodnije i samim time živjet ćete održivije. Svakako odvajajte biootpad kojeg čini trećina otpada u kućanstvu. Ako se ne odvaja, on završava na miješanom otpadu i tamo truli te pritom emitira metan, staklenički plin koji pridonosi zagrijavanju i klimatskim promjenama - tvrdi Tihana.

Za održiviji život sa što manje otpada pazite da ne bacate hranu. Prije ponovne kupnje potrošite sve iz frižidera, napravite fino varivo ili složenac. Više šetajte, vozite bicikl i manje se vozite automobilom. Svaka mala promjena znači puno za vas i okoliš.

- Krenite polako. Promjene ne dolaze preko noći. Ne opterećujte se i primarno probajte živjeti održivije zbog sebe i svoje obitelji - kaže za kraj Tihana.