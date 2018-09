Tihe se upale hrane šećerom, a često izazivaju tlak i dijabetes

Funkcija upale u organizmu je poticanje imunološkog sustava na reakciju kako bi se pokrenulo iscjeljenje. Primjerice, kad se negdje udarite, potiče se proizvodnja bijelih krvnih zrnaca, koje “lociraju” upalu i kreću u borbu s njom, štiteći tako ozlijeđeni dio tijela.

Takva upala prolazi već nakon tri dana i ne treba je posebno liječiti. Neke se upale javljaju kao reakcija na određenu promjenu u organizmu, koju istodobno prati i infekcija, poput upala zuba, sinusa, mjehura... Većina njih ima konkretan uzrok, najčešće bakterije.

Foto: Dreamstime

Liječe se antibioticima i ne izazivaju trajnije posljedice, iako se mogu učestalo ponavljati. No najveći problem su tzv. “tinjajuće” upale, blagih ili zavaravajućih simptoma. Prisutne su stalno, i to kod većine ljudi. Njih osjećamo kroz simptome poput pogoršanja u čistoći i izgledu kože, bolova u vratu, manjka energije, probavnih tegoba, glavobolje ili lošeg raspoloženja, a najgore je to što se te upale često ne liječe, ili se liječi neadekvatno. Jer, ili ih nismo svjesni ili nam krvna slika pokazuje da je “sve u redu”.

Foto: Thinkstock

One mogu trajati i dulje od šest mjeseci i tako prerasti u kronični oblik. Stručnjaci objašnjavaju da kod kronične upale koja traje dugo imunološki sustav proizvodi višak nepotrebnih bijelih krvnih zrnaca i citokina, koji dugo ostaju u krvotoku. Kako trajna imunološka reakcija nije normalno stanje organizma, oni u konačnici napadaju ostale stanice tijela i tako “otvaraju” mjesto za nastanak bolesti.

Novija istraživanja ukazuju na to da se kronična upala povezuje i s visokim tlakom, povišenim kolesterolom, nekim vrstama raka, bolestima pluća, artritisom, dijabetesom, erektilnom disfunkcijom, pa i Alzheimerovom bolesti. Kroničnim upalama pogoduju sjedilački tip posla, stres, nedostatak sna, pušenje, prekomjeran unos alkohola i izloženost otrovima iz okoline, ali i loše prehrambene navike.

Pritom neke namirnice mogu biti “okidači” za pojavu upale, dok neke djeluju preventivno, kao lijek.

- Kako bismo prevenirali upalne procese u organizmu, treba izbjegavati brzu hranu, mesne prerađevine, gotova i polugotova jela, pa i neke vrste zamrznutih jela, te prekomjeran unos rafiniranog šećera i loših masti kroz slatkiše i slane grickalice. Takva hrana sadrži razne vrste kukuruznih sirupa, kukuruzno ulje i kukuruzni škrob, koji se dodaju radi pojačavanja okusa i produljenja roka trajanja.

Foto: Stockfood/Guliver

No, ti dodaci naglo podižu razinu šećera u krvi, što dovodi do povećane proizvodnje inzulina i može izazvati upalne procese - pojašnjava nutricionistica Sandra Marić Bulat.

Pitate li se koji su to znakovi upale u tijelu - odgovor je jednostavan. Bol u želucu, povišen šećer u loše posljedice Što je veći ‘masni pojas’ oko struka ili viša razina šećera u krvi, to je veći rizik od upala, pa tako i od kroničnih bolesti , bol u mišićima i umor od ranog jutra te otežano mokrenje i iritacija očiju, zapravo svi oni simptomi koji mnoge svakodnevno muče.

Što su ovi simptomi dugotrajniji, mogućnost tinjajuće upale u organizmu je veća.

Jedan od najčešćih simptoma upale je vidljiv kao “rezervna guma” oko struka. Masne stanice potiču stvaranje kemikalija koje pogoduju razvoju upale. Što više masnoće oko trbuha imate, to je veći rizik od kroničnih upala. Štoviše, stručnjaci za kardiovaskularne bolesti “šlauf” oko struka smatraju glavnim “leglom” upala koje dovode do brojnih krvožilnih bolesti.

Na upalu upućuje i visoka razina šećera u krvi, koja povećava broj upalnih citokina koji putuju kroz krv.

To, s druge strane, povećava razinu destruktivnih molekula koje se nazivaju “age” molekule i povezuju se s bržim starenjem organizma. Njihovom razvoju pogoduje višak šećera u prehrani, zbog kojega slabi kolagen, pa dobivamo bore i podočnjake.

Te molekule otežavaju cirkulaciju i dovode do zadržavanja vode u tijelu, a nalaze se i u namirnicama životinjskog podrijetla. Prženjem ili pečenjem namirnica na ulju, kao i pasterizacijom, dimljenjem, jedenjem crvenog mesa, fast fooda, trans masti i umjetnih zaslađivača dodatno se povećava njihov broj.

Foto: Dreamstime

A muče li vas probavni problemi, plinovi, proljev, nadutost ili zatvor, imajte na umu da oni mogu proizaći iz upaljenog, pretjerano propusnog crijeva koje omogućava otrovima iz organizma da izađu u krvotok.

To je jedan od najčešćih i vrlo raširenih uzroka širenja upalnih procesa u tijelo. Isto tako, mučnina, žgaravica te bol u predjelu trbuha ne moraju nastati zbog loše prehrane, stresa, lijekova ili viroze, već mogu ukazivati na neki upalni proces.

Riječ je o gastritisu - upali želučane sluznice, koja, ako se ne liječi, može postati vrlo bolna. Ako osjećate spomenute promjene, potražite pomoć liječnika opće prakse.

Bol u mišićima i zglobovima normalna je pojava nakon treninga ili neke teže fizičke aktivnosti, no ako traju dulje vrijeme ili se javljaju bez nekog posebnog razloga, i to može biti znak neke veće upale. Bolovi u mišićima, ligamentima i hvatištima tetiva mogu upućivati na upalu živca ili neku reumatsku bolest, a učestali bolovi u zglobovima mogu biti pokazatelj artritisa - upale zglobova.

Stanice zahvaćene upalom su bolesne i ne mogu proizvoditi energiju, koja je čovjeku potrebna da bi normalno funkcionirao.

Kao rezultat toga javlja se osjećaj teškoga umora i iscrpljenosti već od ranog jutra, čak i ako ste prošle noći dovoljno spavali i trebali biste biti odmoreni i osnaženi nakon sna.

Foto: Dreamstime

Osjećaj kao da morate mokriti, iako to ne uspijevate, ili mokrite otežano, uz bol i pritisak, najčešći su znakovi

upale mjehura. Ti simptomi su pokazatelj ozbiljnog upalnog procesa, koji ne biste smjeli ignorirati, jer ako se ne liječi, upala mjehura može izazvati upalu bubrega te zahvatiti i druge organe.

Mnogi liječnici koji se bave prirodnim metodama liječenja kažu kako su crvene mrlje, prištići i akne na koži samo vanjski znak unutarnje vatre, odnosno upale. I istraživanja su, osim toga, potvrdila snažnu vezu između psorijaze i upalnih stanja koja se manifestiraju unutar organizma.

akne Foto: Dreamstime

A iritacije oka mogu biti uzrokovane alergijama, prašinom, vjetrom, predugim korištenjem kompjutora ili raznim ozljedama. Simptomi poput curenja, crvenila i peckanja oka trebali bi trajati kratko i stanje oka se ne bi smjelo pogoršavati. No ako crvenilo postaje sve izraženije i prate ga otok i bolovi, to može biti pokazatelj upale. Najčešća je upala oka - konjunktivitis.

Foto: Ljupco Smokovski

Zeleno i riba

Kod prevencije ili smanjenja upala preporučuju se namirnice koje sadrže omega-3 kiseline - riba i morski plodovi, maslinovo ulje, orašasti plodovi, zeleno lisnato povrće i bobičasto voće te grožđe.

Prevencija

Rafinirani šećeri i masnoće ‘okidači’ su upala koje mogu izazvati kronične bolesti, a spas je u ribi, povrću, voću...

RIBA

Riba, posebno plava riba (tuna, losos, skuša, srdele, papaline i inćuni), izuzetno je bogata omega-3 masnim kiselinama i dokazano štiti od Alzheimerove bolesti, bolesti srca, moždanog udara i raka. Plava riba sadrži i široki spektar vitamina B, koji je posebno koristan kod velike izloženosti stresu.

LANENE SJEMENKE

Znanstveno je dokazano da redovito uzimanje lanenih sjemenki, između ostalog, pomaže u smanjuju naslaga u arterijama i upalama koje uzrokuju gubitak elastičnosti krvnih žila. Novija istraživanja upućuju na to da slično djelovanje imaju i chia sjemenke

TAMNOZELENO LISNATO POVRĆE

Zeleno lisnato povrće, kao što su špinat, blitva, kelj i zelena salata, bogato je vitaminom K, koji je vrlo važan za borbu protiv upala. U to se ubrajaju i kelj te brokula, koja je bogata sulforafanom, antioksidansom koji smanjuje razinu citokina, koji pokreću upalne procese u organizmu

ČEŠNJAK I LUK

Češnjak djeluje kao antibiotik, ima antikancerogena i protuupalna svojstva te suzbija gljivice i pojedine viruse.

Na sličan način djeluje i luk, a u oba slučaja kuhanjem se samo pojačavaju njihova antioksidativna svojstva. Ukratko, dodajte ga što češće u kuhana jela.

BOBIČASTO VOĆE

Borovnice, jagode, maline, kupine, ribizla i brusnica izuzetno su korisni protiv upala. Sadrže visoku razinu mangana, koji se smatra ključnim antioksidativnim mineralom i odličan su izvor vitamina C, koji se smatra glavnim antioksidativnim vitaminom. I antocijanini i flavonoli koje to voće sadrži imaju antioksidativna i protuupalna svojstva

CRNO GROŽĐE

Sadrži antocijanine, koji smanjuju upale. Osim toga, nekoliko biljnih spojeva koje grožđe sadrži, među kojima je i polifenol resveratrol, mogu smanjiti upale i djelovati preventivno protiv srčanih bolesti i dijabetesa. No sadrži ga prvenstveno crno grožđe, jednako kao i tamno bobičasto voće.

MASLINOVO ULJE

Studije koje su pratile učinak mediteranske prehrane, u kojoj se koristi maslinovo ulje, kod ispitanika koji su konzumirali 50 ml tog ulja dnevno pokazale su značajno smanjenje upalnih markera. Efekt oleokantala, antioksidansa koji to ulje sadrži, može se usporediti s antiupalnim lijekovima

AVOKADO

Bogat je kalijem, magnezijem, biljnim vlaknima i mononezasićenim mastima zdravima za srce. Sadrži i karotenoide i tokoferole koji se povezuju s manjim rizikom od raka.

PROBIOTICI

Potpomažu dobru probavu i osiguravaju zdravu floru u želucu i crijevima, pa probavni sustav bolje djeluje i ne može doći do upalnih procesa.

ZELENI ČAJ

Dokazano je da smanjuje rizik od srčanih oboljenja, raka, Alzheimerove bolesti i mnogih drugih.

Povoljno djelovanje čaja potiče supstancija skraćeno nazvana EGCG, koja inhibira proizvodnju proinflamatornih citokina i oštećenje masnih kiselina u ćelijama organizma.

VIŠNJE I TREŠNJE

Foto: Fotolia

Bogate su antioksidansima, među kojima su antocijanini i katehini, značajni za prevenciju i borbu protiv upala. U jednom istraživanju ispitanici su jeli 280 g trešanja na dan tijekom mjesec dana - razina CPR (inflamatornog markera) smanjila se i ostala takva 28 dana nakon što su prestali jesti trešnje.

KAKAO I CRNA ČOKOLADA

Čokolada s najmanje 70 posto kakaa ima visok udio antioksidanasa koji mogu smanjiti upale. Glavni među njima su flavonoli koji smanjuju rizik od niza bolesti povezanih s upalama.

RAJČICA

Sadrži mnogo vitamina C, kalija i likopena koji imaju antiupalno djelovanje. Istraživanja pokazuju da i sok od rajčice može značajno smanjiti sklonost upalama kod ljudi s povišenom tjelesnom težinom

ORAŠASTI PLODOVI

Posebno bademi i lješnjaci, sadrže zdrave masti koje djeluju protuupalno i pogoduju zdravlju krvnih žila. Bademi su posebno bogati salicinom, protuupalnom aktivnom tvari koja djeluje protiv bolova, pa ga mnogi nazivaju i prirodnim aspirinom.

NETIPIČNI ZNAKOVI KRONIČNIH UPALA

- nervoza i(li) depresija

- razne alergije

- krvarenje i bolesti desni

- depresija, uznemirenost, smušenost

- erektilna disfunkcija

- povišeni kolesterol