Tihi ubojica bez simptoma ubije 2000 Hrvata godišnje, građani pozvani na savjetovanje

Riječ je o akciji koja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja raka debelog crijeva, bolesti koja u Hrvatskoj godišnje uzrokuje oko dvije tisuće smrti. Stručnjaci ističu kako je bolest, ako se otkrije u ranoj fazi, izlječiva u više od 95 posto slučajeva.

Iz Hrvatskog gastroenterološkog društva poručuju kako je cilj akcije educirati građane, osobito one iz rizičnih skupina, te ih potaknuti na redovite preventivne preglede i usvajanje zdravijih životnih navika, uz naglasak na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti.

Predsjednica društva Ivana Mikolašević upozorila je kako se bolest često dijagnosticira u uznapredovaloj fazi.

- Svaka smrt od raka debelog crijeva danas je nepotrebna jer je ova bolest izlječiva ako se otkrije u ranoj fazi - istaknula je, naglasivši važnost pravodobnog pregleda. Dodala je kako je kolonoskopija ključna dijagnostička metoda jer omogućuje otkrivanje i uklanjanje premalignih promjena, čime se može spriječiti razvoj bolesti.

Najviše oboljelih među starijima od 50

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rak debelog i završnog crijeva jedan je od najčešćih zloćudnih tumora u svijetu te čini oko 10 posto svih dijagnosticiranih slučajeva, a ujedno je i drugi najčešći uzrok smrti od raka na globalnoj razini.

Procjenjuje se da je 2022. godine zabilježeno oko 1,9 milijuna novih slučajeva, uz više od 900 tisuća smrtnih ishoda. U Hrvatskoj je 2023. godine dijagnosticirano 3.820 novih slučajeva, dok je u 2024. od ove bolesti umrlo 1.933 osoba. Krajem 2023. godine u zemlji je živjelo oko 25 tisuća osoba kojima je tijekom života postavljena dijagnoza raka debelog crijeva.

Stručnjaci ističu kako rizične čimbenike dijelimo na one na koje ne možemo utjecati, poput dobi i genetike, te na one na koje možemo, poput tjelesne aktivnosti, prehrane, pušenja i tjelesne težine. Najveći broj oboljelih čine osobe starije od 50 godina, a osobe koje su imale rak debelog crijeva u obitelji imaju i značajno povećan rizik od razvoja bolesti.

Simptomi u ranoj fazi često izostaju, no kasnije se mogu pojaviti promjene u navikama pražnjenja crijeva, krv u stolici, bolovi i nadutost u trbuhu, neobjašnjiv gubitak tjelesne mase, umor te anemija.

Zdravstvene institucije stoga pozivaju građane na sudjelovanje u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, koji se u Hrvatskoj provodi od 2007. godine, s ciljem ranog otkrivanja bolesti i smanjenja smrtnosti.

Evo kada i gdje se možete testirati

Lokacije i vrijeme održavanja javnozdravstvene akcije Hrvatskog gastroenterološkog društva Plavi ožujak – pregledaj se za život! u 12 gradova Hrvatske:

20. ožujka 2026.

Čakovec: Županijska bolnica Čakovec (glavni hodnik), Ivana Gorana Kovačića 1E, od 10 do 12 sati

Dubrovnik: Stradun (ispred Palače Sponza) od 10 do 14 sati

Karlovac: Trg Hrvatskih Redarstvenika 1 (ispred Konzuma) od 10 do 14 sati

Požega: Opća županijska bolnica Požega, Osječka ul. 107, od 10 do 14 sati

Rijeka: Korzo (ispred Zare) od 10 do 14 sati

Slavonski Brod: Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" (ispred poliklinike), Andrije Štampara 42, od 10 do 12 sati

Split: KBC Split (u dvorištu ispred glavne zgrade) od 10 do 14 sati

Zadar: Opća bolnica Zadar (ulaz u polikliniku), Bože Peričića 5, od 10 do 14 sati

Zagreb: Trg Petra Preradovića (Cvjetni trg) od 10 do 14 sati

27. ožujka 2026.

Varaždin: Varaždinska tržnica, Augusta Šenoe 12, od 10 do 14 sati

28. ožujka 2026.

Koprivnica: Zrinski trg od 10 do 14 sati

Pula: Tržnica Pula, Narodni trg 9, od 9 do 11 sati

Osobe kod kojih se procijeni visoki rizik bit će upućene na daljnju obradu kod specijalista gastroenterologije.