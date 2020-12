Izlasci u potrazi za partnerom teški su i u normalno vrijeme, a kamoli uz sva ograničenja koja je nametnula pandemija Covid-19. Samci su i dalje na mreži i traže nekog posebnog, no čini se da se sve svodi samo na virtualna poznanstva i susrete, kod kojih baš i nije lako vidjeti je li ona druga osoba baš to što tražimo.

POGLEDAJTE VIDEO: I Vučićev dvojnik traži ljubav

Tinder je upravo objavio godišnje izvješće u kojem stoji da se broj razmijenjenih poruka doslovno udvostručio u odnosu na brojke iz veljače, s tim da se ljudi više nego ikad oslanjaju samo na virtualne 'susrete'. Ovo je godina koju su obilježile poruke povezane s korona virusom, no i dalje se dosta razgovaralo o poznatima. Tako su među često spominjanim temama bili princ Harry i Meghan Markle, te zvijezde Tiger Kinga, Joe Exotic i Carol Baskin, te Boris Johnson i Dominic Cummings.

U siječnju i veljači 'Megxit' je bio najčešće korišten izraz na Tinderu, a evo koje su poznate osobe i teme prevladavale u komunikaciji:

- Britanski zavod za javno zdravstvo (NHS)

- Eat Out to Help Out (model u okviru kojega Vlada podupire da se izlazi u restorane i kafiće, kako bi zadržali promet)

- Black Lives Matter (nakon smrti Crnca kojeg su policajci brutalno uhitili)

- Redovi za pandemiju

- TikTok

- Zaštitne maske za lice

Najspominjanije face:

- Dolly Parton

- Dominic Cummings

- Boris Johnson

- Meghan Markle

- Prince Harry

- Captain Sir Tom Moore

- Kanye West

- David Attenborough

- Joe Exotic

- Carol Baskin

Ovo je 10 najpopularniji pjesama na Tinderu:

- Blinding Lights - The Weekend

- The Box - Roddy Ricch

- ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) -DaBaby

- Life Is Good (feat. Drake) - Future

- WAP (feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B

- Toosie Slide - Drake

- Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN

- Godzilla (feat. Juice WRLD) - Eminem

- For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) - Pop Smoke

- Dreams (2004 Remaster) - Fleetwood Mac

Potpuno nova vrsta chata pojavila se na Tinderu u ožujku, a glavne riječi bile su karantena i hladnoća, koja je iznenadila u proljeće. Kako su jačale mjere zaštite od Covid-19, tako su se pojavili naslovi o pranju ruku i distanci. Kako je prolazilo vrijeme, pljeskanje ispred domova koje se odvijalo svakog četvrtka postalo je hit, a britanski zavod za zdravstvo u svibnju je spomenut čak 122 posto češće nego u veljači.

Zvijezda svibnja definitivno je Dominic Cummings koji je usred lock downa otputovao u svoj dvorac Barnard u Durhamu. Potom je Tinderom zavladao TikTok, te video prilozi međusobnog koketiranja i plesa. U lipnju je na važnosti dobio pokret bios, a ljetni mjeseci prošli su u raspravi i objavama o tome tko se gdje našao pod zaštitnim maskama.te uputama kako ih pravilno nositi. Te su teme, kao i nova pravila lockdowna, opet u fokusu pred kraj godine, prenosi Daily Mail.