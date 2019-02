Toliko je ovisan o igricama da dječaka majka hrani dok se igra

Lilybeth Marvel (37) s Filipina je primijetila da nešto nije u redu s njezinim sinom prije dvije godine. Dječak se kasno vraćao kući iz internet kafića u blizini njihovog doma. Situacija se pogoršala i dječak (13) sada cijele dane provodi za računalom i igra svoju omiljenu igricu Rules of Survival. Majku su čak snimili prije nekoliko dana kako sinu nosi doručak u kafić i tamo ga hrani jer dječak 48 sati nije bio kod kuće.

- Jadno moje dijete. Imaš toliko novca, nećeš doći doma do sutra. Tako mi te je žao - kaže majka. U jednom trenutku mu je pokušala uzeti novac, no dječak joj nije dozvolio. Nije jasno da li su roditelji dječaku dali novac ili je do njega došao na neki drugi način. Cijelo vrijeme dok ga hrani, dječak majku nije niti jednom pogledao.

Majka kaže da su ona i suprug pokušali spriječiti sina da odlazi u kafić, ali je uvijek našao način da se iskrada iz kuće. Dječak ne ide u školu, a roditelji kažu da pokušavaju stati na kraj njegovoj ovisnosti no teško im je i traže pomoć online. Video je izazvao burne reakcije i raspravu, piše OddityCentral.