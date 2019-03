Iskreni tweetovi otkrivaju nam pravu istinu o životu u braku

Iako se brak donekle sastoji od zajedničkih trenutaka za pamćenje poput nevjerojatnih putovanja ili noći pod zvijezdama uz birana vina, pojedinci na Twitteru pokazali su i onu drugu, životniju stranu bračne zajednice.

Tako ističu da se brak sastoji i od strateškog skrivanja hrane od partnera, rasprave o plinovima prije nagovaranja na seks, ili pak slušanja partnerovog hrkanja noću. Donosimo zabavne i iskrene tweetova pomoću kojih ćete spoznati sve o braku.

Žena nadimka Jawbreaker opisuje razgovor o hrani.

MUŽ: Zašto jedeš hranu s linije kad uzimamo za van?

JA: To mi je sendvič za zagrijavanje.



HUSBAND: Why are you eating food in line when we’re buying takeout?



ME: It’s my warm up sandwich. — Jawbreaker (@sixfootcandy) 7. veljače 2019.

Grant Tanaka inspiraciju je pronašao u popularnom plesu, twerkanju.

ŽENA: Molim te, uključi štednjak.

JA: (Twerkam ispred štednjaka): Ne radi

wife: turn on the stove please

me: [twerking in front of stove] it's not working — Grant Tanaka (@GrantTanaka) 8. veljače 2019.

Drugi muškarac iskreno priznaje kako se oženio samo zato da se ljudima svidi barem nešto u vezi njega.

I married my wife just so people would have something to like about me. — Aunt ‘Chelle 🌍 🇺🇸 🏳️‍🌈 (@ravenswng_) 5. siječnja 2019.

Da u braku ima i računice, objašnjava žena koju je suprug zaprosio dva dana nakon Valentinova.

My husband proposed two days after Valentine's day so that every year he could get me discounted flowers and chocolates on the anniversary instead of the holiday — Cₕₐᵣₙₐ𝒹ₒ⚡ (@shesatornado) 15. veljače 2019.

Tako svake godine umjesto na Valnetinovo svojoj supruzi kupuje cvijeće i bombonijere za godišnjicu, ali s popustom. I pitanje snalaženja u prometu uvijek je jednako duhovito:

Before marriage, I would sit at stop lights for hours because I had no one to tell me the light had changed to green. — Chad Read (@squirrel74wkgn) 8. veljače 2019.

Muškarac, naime, kaže kako je prije braka satima stajao na semaforu dok je bilo crveno svjetlo jer ga nije imao tko upozoriti da se promijenilo. Muškarac koji se skriva pod nadimkom The Dad Briefs objašnjava kako zove goste ne bi li se dočepao slatkiša koje mu supruga skriva po kući.

My wife said she hides snacks from me so she can put them out when guests come over, in case you were wondering why I invited you here tonight. — The Dad Briefs™ (@SladeWentworth) 10. veljače 2019.

Rekla mu je da su slatkiši za goste, pa ih je pozvao. Sarcastic Mommy objašnjava koliko je teško gledati kako ti suprug uništava netom opranu kuhinju, no šutiš jer on zna kuhati.

Sometimes love looks like your husband destroying your clean kitchen but you keep your mouth shut because the guy can cook. — Sarcastic Mommy (@sarcasticmommy4) 18. veljače 2019.

Prava dimenzija patnje supruge jer joj je muž bolestan dolazi do izražaja u liječničkoj ordinaciji.

For some reason, when I have a cold, my doctor tells my wife to take the aspirin. — Jester D (@JustMeTurtle) 11. veljače 2019.

On je prehlađen, no liječnik je njoj preporučio uzimanje aspirina. Ursuli je jako važna dominacija u braku, pa je suprugu u kamion stavila nekoliko dekorativnih jastučića kako pi pokazala svoju nadmoć.

Assert your dominance by putting a few decorative pillows in your husband's truck. — 🎭ᑌᖇᔕᑌᒪᗩ🎭 (@3sunzzz) 9. veljače 2019.

Shay u očaju traži dobrog odvjetnika za razvode jer joj je suprug uzeo ručak od jučer i ponio ga sobom na posao.

My husband took my leftovers to work with him. Does anyone know a good divorce lawyer? — Shay 🍔 (@justsomegirl81) 4. veljače 2019.

Sa ostacima hrane se muči i Boyd's Backyard koji ne može shvatiti zašto je supruga za podrgijavanje hrane uzela dva papirnata tanjura. "Kao da smo milijunaši!" - požalio se on.

My wife just used two paper plates to warm up leftovers in the microwave like we're some kind of millionaires. — Boyd's Backyard™ (@TheBoydP) 11. veljače 2019.

Katie se pak požalila na nedostatak romantike u braku, osobito prije seksa. Očito joj je dojadilo slušati supruga koji se žali na svoje plinove.

You’re married now. Informing your partner that you’re “feeling gassy” while you’re having sex is just part of the routine. — Katie Didn't (@Pork_Chop_Hair) 13. kolovoza 2018.

Smisao braka ponekad je pomoći partneru i kad se stvari čine uzaludnima. Tako se korisnik Oaks požalio da ga je supruga natjerala da zajedno s njom prođe čišćenje organizma sokovima.

My wife asked me to do a juice cleanse with her. It’s going good so far. After 6 hours of using the juice maker, we were able to extract almost a gallon of juice from four truckloads of fruits and vegetables. — Oaks (@OakHill_) 12. veljače 2019.

- Za sada je dobro. Nakon šest sati korištenja sokovnika uspjeli smo dobiti gotovo 3,7 litara soka od kamiona voća i povrća - sarkastičan je on. Darla smatra da je za nju brak nalik sjedenju u nesigurnom stolcu u koji se čovjek udobno smjestio. Iako mu ide na živce, previše je lijen da bi potražio drugo sjedalo.

Marriage is like sitting in a wobbly chair, it’s annoying but you’re settled and too lazy to find another seat. — Darlin’ Darla (@Darlainky) 7. veljače 2019.

Jan ima problema sa hrkanjem, zapravo sa nezadovoljnom partnericom. Tretira ga gore nego psa, jer psu koji hrče poklanja ljubav, a njemu strahoviti bijes.

Snoring dog=loving affection

Snoring husband=seething rage — jan (@JJSummertime) 17. veljače 2019.

Supružnike živcira i zaboravljivost partnera, pa se tako žena požalila kako je za nju brak podsjećanje partnera na razgovor za koji se ovaj kune da se nikad nije dogodio.

Marriage is reminding one about a conversation you know you had while the other swears it never happened. — ThisOneSays (@ThisOneSayz) 7. veljače 2019.

Korisnik Dad Bits očito je u obitelji zadužen za odlaske u kupovinu, no supruga mu je poslala dodatnu listu za shopping kad je već bio na parkiralištu supermarketa u kojem je kupio sve što je bilo na originalnoj listi.

Magically, my wife texted me more items for the grocery list once I was in the parking lot having completed the initial grocery list. — Dad Bits (@DadBits) 5. veljače 2019.

Rodney je očito iskusniji, pa je tako odlučio detaljno ispitati svaki detalj prije zaključenja kupnje. Piše kako supruzi šalje 300 poruka kako bi bio siguran da je nabavio dobar proizvod sa shopping liste, a istovremeno je ispituje i o željenoj veličini pakiranja, broju pakiranja, kao i u kojem točno redu proizvod stoji kako više ne bi morao u kupnju.

Texting my wife 300 times while doing the grocery shopping to clarify every item on the list and also to ask what size and how many and which aisle is why I don’t have to go grocery shopping any more. — Rodney Lacroix (@moooooog35) 9. veljače 2019.

Kad je o kupovini riječ, Simon je odlučio biti spreman na sve. Tako kaže da znaš da si u braku ako ideš sa suprugom u trgovinu namještaja i nosiš svoj metar.

You may be married but you aren’t married married until you are in a home furnishings store together and you brought your own tape measure. — Simon Holland (@simoncholland) 12. veljače 2019.

Son of Dad nije se baš najbolje snašao u kuhinji.

Me: Like Icarus, I flew too close to the sun.



Wife: You singed your eyebrows using the deep fryer. Again. — Son of Dad (@ThugRaccoons) 16. svibnja 2018.

JA: Poput Ikara, letio sam preblizu Suncu.

ŽENA: Spalio si obrve dok si koristio fritezu. Opet.

Ako su oženjeni, nisu mrtvi. To je shvatila i Cathryn koja je odlučila da supruga više neće dozivati imenom, nego će zaurlati: O Bože, gotovo joj se vidi bradivica!

Instead of yelling my husband's name when I need him I'm just gonna scream OH MY GOD YOU CAN ALMOST SEE HER NIPPLE! — Cathryn (@AngryRaccoon2) 11. veljače 2019.

WTFDAD nasmijao se nad čarobnim moćima svoje supruge koja je bolja od psa krvosljednika jer može iz njegova daha nanjušiti što je jeo i pio u zadnjih osam sati.

I see your bloodhound and I’ll raise you my wife knowing everything I ate and drank in the last 8 hrs just by smelling my breath. — WTFDAD (@daddydoubts) 16. veljače 2019.

Unfiltered Mama opisuje razlog za nadolazeću svađu sa svojim suprugom. Naime, prodaju kuću, ali još žive u njoj. Kako bi kuhinja djelovala urednije, suprug je sakrio aparat za kokice u pećnicu. Ona je odlučila zagrijati pećnicu za pripremu večere.

We’re currently showing our home & still living there.



My husband hid the popcorn maker in the oven to make the kitchen look “cleaner.”



I preheated the oven to make dinner.



We’re going to be arguing about this for awhile. — Unfiltered Mama (@UnfilteredMama) 17. veljače 2019.

Na kraju konstatira kako će se oko toga svađati duže vremena. O dugim svađama sve zna Daddy's Digest. Konstatira kako je brak najbolji način da vas netko sarkastično podjeća na neumjestan komentar koji ste dali prije 12 godina.

Marriage is a great way to be sarcastically reminded of that asinine comment you said 12 years ago. — Daddy’s Digest® (@daddysdigest) 17. veljače 2019.

