Tipovi kože: Kako prepoznati svoj i pravilno ga njegovati?

Naša koža odražava mnoge unutarnje i vanjske čimbenike – genetiku, dob, hormone, stres, prehranu, tjelesnu aktivnost i okoliš. Stručnjaci iz Američke akademije za dermatologiju (AAS) razlikuju pet osnovnih tipova kože: suha, masna, normalna, mješovita i osjetljiva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 koža | Video: KanalRi

Suha koža

Suha koža nastaje kada koža ne proizvodi dovoljno sebuma, prirodnog masnog sloja kojeg stvaraju lojni žlijezde. Osobe sa suhom kožom trebale bi koristiti nježna sredstva za čišćenje i kreme s humektantima koji pomažu privući vlagu u kožu.

Suha koža može biti sklona i seboreičnom dermatitisu, koji se najčešće pojavljuje oko nosa i obrva. Riječ je o malom gljivičnom osipu koji zahtijeva liječenje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Masna koža

Masna koža karakterizira pojačana proizvodnja sebuma, proširene pore i sjajan, ponekad masni ten. Takva koža često je sklona začepljenju pora i nastanku akni. Stručnjaci savjetuju korištenje sredstava za čišćenje lica koja sadrže benzoil peroksid ili salicilnu kiselinu, kao i proizvoda označenih kao “nekomedogeni” koji ne začepljuju pore. Nakon tjelovježbe važno je odmah se tuširati i temeljito oprati lice kako bi se spriječile akne.

Mješovita koža

Mješovita koža može pokazivati različite tipove kože na različitim dijelovima lica, što zahtijeva prilagođenu njegu.

Normalna koža

Normalna koža smatra se idealnim tipom. Nema vidljivih suhih ili masnih područja, a koža nije sklona aknama ili iritacijama. Osnovna rutina njege uključuje svakodnevno pranje lica i nanošenje hidratantne kreme, ujutro i navečer.

Foto: Dreamstime

Osjetljiva koža

Osjetljiva koža zahtijeva posebnu pažnju pri odabiru proizvoda. Često je povezana s ekcemom, rozacejom ili alergijskim dermatitisom. Osjetljiva koža može biti suha, masna ili mješovita, a važno je izbjegavati proizvode s bojama, mirisima te jakim sastojcima poput benzoil peroksida ili salicilne kiseline.

Kako odabrati pravu njegu?

Poznavanje svog tipa kože ključno je za pravilnu njegu i izbor kozmetike. Prilikom kupovine uvijek provjerite deklaracije proizvoda. Različiti sastojci namijenjeni su različitim tipovima kože. Također, vrijedi procijeniti reakciju kože na sunce: tamni ten ili svjetliji, sklon opeklinama ili pjegama, svakako je potrebna zaštita od sunca.

Pri kreiranju rutine njege važno je definirati ciljeve: želite li spriječiti prerano starenje, riješiti se akni ili ublažiti bore i podočnjake? Važno je uzeti u obzir i stil života, prehranu, pušenje i izloženost okolišu.

Jedan od praktičnih načina da saznate svoj tip kože uključuje i korištenje papira za upijanje sebuma: lice operite i osušite, zatim 30 minuta kasnije pritisnite papir na obraze i T-zonu i promatrajte rezultat.

Foto: Dreamstime

Koža se mijenja tijekom života i ovisno o sezoni. Zimi je obično suša, ljeti masnija. Kvalitetan san, hidratacija, tjelovježba i upravljanje stresom pozitivno utječu na zdravlje kože.

Na kraju, odabir šminke također ovisi o tipu kože. Važno je birati proizvode koji ne začepljuju pore i osiguravaju lagan, besprijekoran izgled. Zapamtite: nitko ne poznaje vašu kožu bolje od vas samih.