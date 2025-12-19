Uzrokuju li tetovaže rak kože? Nova istraživanja ukazuju na moguću poveznicu

Znanstvenici sa švedskog Sveučilišta u Lundu proučavali su gotovo 3.000 osoba kojima je dijagnosticirana bolest te oko 8.500 zdravih ispitanika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:49 Melanom mu 'pojeo' vrat i leđa: 'Primijetio sam malu mrlju...' | Video: 24sata/pixsell

- Među sudionicima koji su imali melanom, 22 posto ih je bilo tetovirano, u usporedbi s 20 posto u kontrolnoj skupini. No kada smo uzeli u obzir čimbenike životnog stila koji bi mogli iskriviti tu povezanost, uočili smo za 29 posto povećani relativni rizik među tetoviranim osobama - rekla je Emelie Rietz Liljedahl sa Sveučilišta u Lundu.

Rezultati, u koji su uključeni faktori poput sunčanja, boravka u solariju i tipova kože, naveli su istraživače na zaključak da „tetovaže mogu biti čimbenik rizika za melanom kože“.

Istraživanje je objavljeno u časopisu European Journal of Epidemiology i predstavlja najnoviji doprinos rastućem broju studija koje pokušavaju rasvijetliti povezanost između tetovaža i raka kože u koju se dugo sumnja.

- Rezultate je potrebno potvrditi dodatnim epidemiološkim istraživanjima prije nego što se može zaključivati uzročnost - dodali su članovi tima, objašnjavajući da su istraživanje proveli zbog podudarnosti između naglog porasta „učestalosti melanoma kože” i „brzog rasta trenda tetoviranja”.

- Prisutnost kancerogenih kemikalija, poput poliaromatskih ugljikovodika, aromatskih amina i teških metala u tintama za tetovaže, opravdavaju istraživanje rizika od melanoma kože i tetoviranja - naveli su.

- Kada se tinta za tetovaže ubrizga u kožu, tijelo je percipira kao stranu tvar, što aktivira imunološki sustav - objasnio je tim, upozoravajući da se neki pigmenti mogu razgraditi u „štetne kemikalije koje mogu izazvati rak” - osobito ako osoba odlazi na sunčanje nakon tetoviranja.

- Stoga trebamo dodatno razjasniti postoji li poveznica između tinte za tetovaže i raka kože - rekla je Christel Nielsen, izvanredna profesorica i istraživačica u području epidemiologije na Sveučilištu u Lundu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:10 Mjesto tetovaže otkriva više nego što biste pomislili: Leđa tetoviraju tajanstveni, a vrat hrabri ljudi | Video: 24sata/pixsell