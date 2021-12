Ova sveprisutna namirnica dostupna je u niz varijanti - volimo špagete, fettuccine, penne, farfalle, orecchiette, torteline, raviole te brojne druge. Legenda kaže da špageti potječu od rezanaca koje je venecijanski plemić i trgovac Marko Polo uvezao u Italiju iz Kine, krajem 13. stoljeća.

POGLEDAJTE VIDEO: Šarena tjestenina

Međutim, dio povjesničara smatra da je kinesko podrijetlo talijanske tjestenine zapravo samo mit. Naime, istina je da je Marko Polo proveo nekoliko godina u Kini, učeći tradiciju i kulturu te zemlje, pa je možda tada donio kineske rezance i drugu hranu.

No, talijanski povjesničari kažu da je kultura tjestenine već bila dio svakodnevice u mediteranskoj regiji stoljećima prije nego što je Marko Polo putovao na istok. Poznavali su je ne samo stari Grci, već i Rimljani.

- Rezanci su jedno, tjestenina sasvim drugo jelo. Oni odražavaju dvije odvojene kulinarske kulture i identitete koji su se razvijali paralelno, a jedina je povezanost potreba za hranom i, prije svega, za istim stolom dijeljenje osjećaja i svakodnevnih životnih događaja - komentirala je Anna Maria Pellegrino, povjesničarka hrane i članica Talijanske akademije za kuhinju.

Način kuhanja, lonci, vrste žitarica koje se koriste, priprema, sastojci i preljevi potpuno su različiti i specifični za svaku civilizaciju. Ne postoji izravna veza između azijskog i talijanskog ili mediteranskog načina miješanja žitarica s vodom za stvaranje rezanaca ili tjestenine, smatra Pellegrino.

- Još od začetka poljoprivrede, čovjek je naučio usavršavati tehnike usjeva i oblikovati ih prema svojim potrebama, pa je miješanje žitarica s vodom bio automatski korak koji se dogodio u svim civilizacijama u određenom trenutku, vjerojatno istovremeno - kaže povjesničarka.

Giorgio Franchetti, povjesničar hrane i povijesti staroga Rima, autor je knjige 'Dining With the Ancient Romans', koja je nedavno prevedena na engleski. On je jedan od onih koji ovu teoriju oštro odbacuju.

- To je čista glupost. Rezanci koje je Marko Polo možda donio sa sobom krajem 1200-ih iz Kine u biti su napravljeni od riže i temeljeni su na drugačijoj, orijentalnoj kulinarskoj tradiciji koja nema nikakve veze s našom - zaključuje Franchetti, piše The Today.