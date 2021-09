Neki ljudi imaju naviku poslije ručka ili slanog jela obavezno pojesti nešto slatko. Prevelika konzumacija šećera može dovesti do niza zdravstvenih problema uključujući karijes, dijabetes i bolesti srca.

Najteže je kontrolirati želju za slatkim, smatraju mnogi. Iz tog razloga su liječnica Michaela Crupaina i liječnik Mehmet Oz za Real Simple objasnili zašto imamo želju za šećerom nakon jela - i kako tu želju smanjiti.

1. Snaga navike

Kako se pokazalo, žudnja za šećerom često je navika.

- Imate poticaj, ponašanje i nagradu. U slučaju žudnje za šećerom, poticaj bi mogao biti završetak večere, ponašanje je jedenje slatkiša, a nagrada je kako se osjećate, u ovom slučaju dobro - kaže dr. Crupain.

Hormon dobrog osjećaja koji se oslobađa nakon uživanja u omiljenom desertu zove se dopamin, a hormon koji regulira razinu šećera u krvi zove se inzulin.

- Kad jedemo šećer, inzulin se povećava u primitivnim dijelovima našeg mozga, što je naš put do nagrade. To uzrokuje povećanje oslobađanja dopamina, zbog čega se osjećamo dobro. To pretvara naše ponašanje unosa šećera u naviku. Kao rezultat toga, privikavamo se da ćemo se svaki put kad pojedemo obrok (ili nešto drugo) osjećati dobro samo ako pojedemo nešto slatko - objašnjava doktorica.

Rješenje: Pokušajte pronaći zdravu zamjensku naviku

Kako bi otklonili naviku pretjeranog uživanja u slatkišima nakon jela, dr. Crupain predlaže pronalaženje zdrave, zamjenske navike nakon večere kako bi 'reprogramirali' mozak. To može biti ​​telefonski razgovor s prijateljem, gledanje omiljene emisije ili opuštajuća kupka.

Osim toga, umjesto slatkiša s pretjeranom dozom šećera možete uzeti kocku tamne čokolade, koja može zadovoljiti želju za slatkim.

2. Hormoni gladi

- Drugi razlog zašto možda žudite za desertom mogao bi biti povezan s grelinom, koji je hormon gladi - kaže dr. Oz.

Ako ne jedete dovoljno ili ne održavate uravnoteženu prehranu, moguće je da tijelo ne oslobađa dovoljno grelina.

Rješenje: Pokušajte održavati zdraviju, uravnoteženu prehranu

Jedenje zdravih ugljikohidrata može pomoći. Kako bi šećer u krvi bio uravnotežen, dr. Oz preporučuje unos zdrave količine proteina i hrane bogate vlaknima. To će vam dati energiju koja vam je potrebna.

- Zdravi ugljikohidrati uglavnom se sastoje od povrća poput šparoga, mahuna, gljiva, luka, rajčice i paprike - kaže dr. Oz.

Prebrzo konzumiranje hrane može rezultirati željom za više hrane i slatkiša.

3. Niska razina serotonina

Ako ste se ikada zapitali zašto svaki put nakon teškog radnog dana trebate nešto nezdravo ili slatko, to bi moglo imati veze s razinom serotonina. Serotonin pomaže u regulaciji raspoloženja, pa je potpuno logično da tijelo žudi za njim kada smo tjeskobni, pod stresom ili depresivni.

- Poznato je da niža razina serotonina u mozgu uzrokuje žudnju za šećerom. Dijete bogate šećerom poboljšavaju raspoloženje i ublažavaju tjeskobu - kaže dr. Oz.

Rješenje: Pronađite zdrave načine za upravljanje razinom anksioznosti i stresa

Naravno, to je lakše reći nego učiniti, ali upravljanje tjeskobom i stresom definitivno može pomoći u suzbijanju želje za šećerom, ali i mnogih drugih pozitivnih stvari.

Prema dr. Ozu, razina kortizola raste kad ste pod stresom i može uzrokovati da budete gladniji, potičući želju za šećerom.

Oz predlaže jogu, meditaciju, slušanje glazbe ili učenje nekih drugih tehnika opuštanja.

4. Nedostatak sna

- Nedostatak sna povezan je s prejedanjem, osobito s prekomjernom konzumacijom nezdrave hrane. Pokušajte spavati barem osam sati. To će smanjiti vašu žudnju za nezdravim i slatkim kaže dr. Crupain.

Rješenje: Uspostavite rutinu spavanja

Nemojte vježbati dva do tri sata prije spavanja, izbjegavajte drijemanje koje je dulje od 20 minuta, pokušajte se probuditi i zaspati svaki dan u isto vrijeme i nemojte koristite telefon sat vremena prije odlaska u krevet. Ako i dalje imate problema sa spavanjem, mogli biste imati nesanicu. Ako je to u pitanju, razgovarajte sa svojim liječnikom kako bi vam propisao potrebnu terapiju.

5. Nedostatak hranjivih tvari

Ako vam se vrti u glavi bez šećera ili imate kronično jaku želju za slatkim, vrijeme je da odete liječniku. Na primjer, to može biti uzrok neravnoteže šećera u krvi, poput hipoglikemije.

No nemojte odmah donositi zaključke. Kada tijelu nedostaju određeni minerali koji su uključeni u regulaciju razine inzulina, to također može utjecati na želju za slatkim. Na primjer, kada tijelo ne dobiva dovoljno magnezija, imat će problema s dovođenjem energije u stanice i žudjet će za šećerom koji pomaže u podizanju razine energije.

Rješenje: Posavjetujte se s liječnikom

Bilo da se radi o nedostatku prehrane ili dubljem zdravstvenom problemu, najbolje je konzultirati se sa stručnjakom.