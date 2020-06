Omiljeni svetac cijelog svijeta, u Lisabonu se rodio kao Fernando

Sveti Antun Padovanski ime je dobio jer u Padovi počivaju njegovi ostaci, a njegova je kanonizacija najbrža u povijesti jer je u manje od godine dana nakon smrti proglašen svetim

<p>Sveti Ante omiljen je svetac u Hrvatskoj, dio gradova mu se s posebnim poštovanjem obraća kao svojem nebeskom zaštitniku, a brojne crkve i župe nose njegovo ime.</p><p>Ante je svetac kojeg ljudi diljem svijeta zazivaju zbog tisuću raznih životnih potreba jer je poznat kao spremni pomoćnik u bilo kojoj ljudskoj nevolji. Vjernici u Hrvatskoj svetog Antu slave na tri načina, jedan je slavljenje utoraka, drugi je nošenje njegove medaljice, sličice ili kipića, a treći je darivanje za Kruh svetog Antuna u korist siromaha.Čini se da je ta praksa danas najrašireniji način štovanja sv. Antuna. Postanak te prakse pripisuje se čudu po zagovoru Svetog Ante.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blagdan sv. Ante u Hrvatskoj</strong></p><p>Sveti Ante danas je zaštitnik siromašnih i potlačenih, propovjednika, budućih majki, putnika, ribara, mornara, starih ljudi, žetvi, konja, izgubljenih stvari, pošte, brodoloma, gladovanja Portugala i vjere u Presveti Sakramenat. Na blagdan sv. Ante posebnost je blagoslov djece i cvijeća, ponajviše ljiljana koji se smatraju njegovim cvijetom.</p><p>Tisuće i tisuće vjernika svakog 13. lipnja okupljaju se u župama svetog Ante diljem zemlje kako bi proslavili blagdan tog sveca.</p><h2>Čuda sv. Ante</h2><p>Nedugo nakon što je u Padovi izgrađena bazilika Svetog Ante neki se dječačić, po imenu Tomasino, igrao nedaleko od nje i nesretno pao u veliku posudu s vodom. Kad ga je njegova majka nakon duljeg traženja našla bilo je prekasno. Izvadivši ga iz vode nije više pokazivao nikakve znakove života.</p><p>Očajna majka tada zavapi velikom čudotvorcu, Svetom Antunu, uz obećanje da će siromasima udijeliti toliku količinu brašna koliko teži njezin nesretni sin. I bi uslišana. Dječačić je istoga trenutka živnuo, kao da mu se ništa nije dogodilo. Od tada je nastao običaj da štovatelji sv. Antuna na razne načine pomažu siromasima, u prvim vremenima nazvan 'težinom dječaka', a kasnije 'kruhom siromaha' te naposljetku 'kruhom sv. Antuna'. </p><h2>Krio je svoju učenost, bio ponizan i živio Evanđelje</h2><p>Sveti Ante rođen je kao Fernando Martins de Bluhoes u Lisabonu 1195. Živio je samo 36 godina i preminuo 13. lipnja 1231. Na dan njegove smrti se i slavi njegov dan u cijelom svijetu. </p><p>Kada je stupio u red franjevaca, dobio je ime Antun. Preminuo je u talijanskoj Padovi, gdje i počivaju njegovi ostaci. Po tom mjestu je i dobio nadimak Padovanski. U Portugalu ga štuju kao Santo Antonio de Lisboa. </p><p>Najprije je s 15 godina stupio u samostan Augustinaca kraj Lisabona. Prelazi u Koimbru u isti red, a nakon osam godina zaredio se za svećenika. Kada je don Pedro u Koimbru donio ostatke petorice misionara iz reda sv. Franje, među njima i ostatke sv. Bernarda, koji su umrli mučeničkom smrću, mladi Fernando dobije poziv da i on stupi u red Franjevaca, što je i učinio 1220.</p><p>Prelazi u samostan Manje braće u Olivares kod Koimbre. Budući da je tamošnja kapelica bila posvećena sv. Antunu pustinjaku, uzme ime Antun. Molio je svoje glavare da ga puste Maurima u Afriku da propovijeda. Odlazi u prosincu 1220., prije 800 godina, no čim je stigao u Maroko je obolio i vratio se nazad u Španjolskoj. No njegovu lađu je vjetar odnio na Siciliju, kod grada Mesine, gdje su ga četiri mjeseca zbog groznice njegovala braća franjevci.</p><p>Veselio se ozdravljenju i da će na Duhove vidjeti svog duhovnog oca sv. Franju u Assisu, koji je ondje sazvao skupštinu franjevaca. </p><p>Nakon susreta s njim odlučio je ostati u Italiji. No sv. Ante je bio vrlo učen i obrazovan, ali to je pred svima krio. Molio je da ga prime u samostanu na najniže poslove, pa ga je u Romagni brat Gracijan primio da čita sv. misu u samostanu Montepaolo. </p><p>Nedgu nakon toga bila je skupština franjevaca i dominikanaca u samostanu Forli blizu Montepaola. Gvardijan tom prilikom naredi sv. Anti da govorom otvori skupštinu. Tada su se svi iznenadili i zadivili njegovim učenim govorom. Nakon toga imenovali su ga propovjednikom u Romagni, a to je čuo i sv. Franjo te mu je dao punomoć da propovijeda po cijeloj Italiji. </p><h2>Ljudi su ga obožavali</h2><p>Na tisuće ljudi bi se znalo okupiti oko njega i slušati ga pod vedrim nebom. Ljudi su ga voljeli i hrlili njemu ne samo slušati ga, već i razgovarati s njim i ispovijedati mu se. Zbog svojih propovjedačkih vještina i življenja Evanđelja 1222. sv. Franjo ga je imenovao učiteljem bogoslovije u Bologni te je tako postao prvi franjevac učitelj bogoslovije. Dvije godine kasnije napisao je svoje govore o poslanicama 278 na broju.</p><p>Nakon što je 1226. umro sv. Franjo, sv. Ante u 32. godini postao je provincijal proširene bolonjske provincije u sjevernoj Italiji. U tim je krajevima revno propovijedao, proširio red i činio čuda. U Rim odlazi 1230. na par mjeseci da pomogne u radu franjevaca.</p><p>No 13. lipnja 1231. sv. Ante umire u 36 godini u Arcelli kraj Padove. Braća su ga na njegovu želju pokopala u padovanskoj crkve sv. Marije Veće. Već u svibnju 1232. papa Grgur IX. proglasio ga je svetim te se odmah počela i graditi crkva njemu u ime. Završili su je 1263. U travnju te godine prenijeli su njegovo tijelo u tu crkvu, otvorili lijes i ostali zapanjeni. Tijelo mu je bilo istrulo, ali jezik je ostao cijel i rumen sve do danas. </p><h2>Molitva svetom Anti za svaki utorak</h2><p><em>Sveti Anto, veliki sveče i čudotvorče, s vjerom i nadom utječemo se tebi i tvome svetom zagovoru kod Boga. Svojim vjernim nasljedovanjem Isusa Krista, svojom pokorom, čistoćom, pravednošću, poniznošću, ljubavlju i drugim kršćanskim krepostima, svojom izvanrednom svetošću, zaslužio si vječnu slavu kod Boga i ljudi. Time si i nama pokazao put i primjer kako ćemo nasljedovati svoga Spasitelja Isusa Krista. </em></p><p><em>Bio si već za svoga zemaljskog života toliko drag Bogu da je Isus u liku djeteta sišao u tvoje naručje i da si, promatrajući ga svojim očima, mogao s njime tajnovito razgovarati. Sada si mu još draži u nebu. Molimo te, zagovaraj nas kod dobroga Boga. Preporučujemo ti, prije svega, potrebe Crkve u našem narodu i po svemu svijetu; preporučujemo ti sve svećenike da uspješno naviještaju ljudima Radosnu vijest i vode ih k pravom miru u Bogu; zatim, sve naše redovnike i redovnice, da se žrtvuju za Krista i bližnjega; sve naše obitelji, da žive po Božjem zakonu u slozi i ljubavi; našu mladež, da ustraje u svetim idealima; naše starce, bolesnike i sve koji trpe, da strpljivo za Isusom nose svoj križ; umiruće, da preminu u milosti Božjoj, i pokojnike, da se raduju vječnoj svjetlosti neba. Po tebi neka bude vječna hvala i slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu: 'Divan je Bog u svetima svojim!'. </em></p><p><em>Amen.</em></p>