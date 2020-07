Tko je boomerang dečko? On stalno bježi i ponovno se vraća

<p>Boomerang dečko je onaj dečko koji prvi put kad mu se pruži prilika pobjegne, a nedugo nakon toga se pokušava vratiti u vaš život. Boomerang dečki nikad vas ne shvaćaju ozbiljno kao djevojku.</p><p>Sve što čine je da se pojave i nestanu, a zatim se vrate, samo da nestanu još jednom kad stvari postanu previše neugodne. Ako ste pametni i zapravo imate neko dostojanstvo, nećete se pomiriti s Boomerang dečkom. Činjenica je da od vas nema ništa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prekid<br/> </p><p>Evo 8 razloga zbog kojih će svatko tko zapravo želi izbjeći neugodu, emocionalnu bol i samo običan idiotizam zaustaviti Boomerang dečka u svojim postupcima.</p><h2>1. Od veze s njim nema ništa</h2><p>U stvari, polovicu vremena, samo žele znati da će vas uvući u krevet, ali neće im smetati ni spavanje s tobom. Boomerang dječaci odu pa se nakon nekog vremena pojave, i tako stalno. Veza s takvim dečkom nikada ne uspijeva.</p><h2>2. Oni su sebični.</h2><p>Čak i ako se seksate s njim, Boomerang dečko neće brinuti o tome jeste li doživjeli orgazam ili ne, je li uživate u seksu ili ne. Njima je najbitnije da oni dobiju što žele, a za druge osjećaje ih nije briga.</p><p> </p><h2>3. Oni su nepouzdani</h2><p>Ako želite biti prevareni i ostavljeni onda je Boomerang dečko idealan za vas. S njim ćete definitivno ostati na cjedilu.</p><h2>4. Oni su nezreli</h2><p>Postoji nešto mentaliteta 'srednje škole u Boomerang dečku. Kada niste dovoljno odrasli, biti će vam super kad vam se ovakav dečko opet vrati u život jer ćete pomisliti 'hajde, bar netko', no kada odrastete i sazrete, s ovakvima nećete htjeti imati posla.</p><h2>5. Ne zaslužujete tu razinu nepoštovanja</h2><p>Dakle, hoćete li stvarno tolerirati čovjeka koji misli da je 100 posto u redu da vas 'otkanta', samo da bi se opet pojavio kasnije kada mu nešto zatreba? Naravno da ne. </p><h2>6. Štoviše, Boomerang dečko ne zaslužuje curu</h2><p>Zapravo ne, jer žene nisu samo predmeti koje mogu koristiti kada im zatreba. Dok ne nauče prema djevojkama postupati s poštovanjem, ne bi trebali imati djevojku u svojoj blizini.</p><h2>7. Oni iskorištavaju</h2><p>Čak i ako niste vi koji plaćate izlaske, oni vas i dalje koriste za druge stvari. Bilo da je u pitanju seks ili samo hvalisanje, nije važno. Ono što je važno jest da vas koriste, a to nije u redu.</p><p>I na kraju, ako imate ovakvog jednog Boomerang dečka u životu, shvatite, to je samo gubljenje vremena. Ništa se dobro ne događa od izlaska s Boomerang dečkom, pa se takvim 'avanturama' nemojte niti prepuštati. Kasnije ćete se zahvaliti sami sebi, piše <a href="https://www.yourtango.com/2016296620/boomerang-boys-who-they-are-why-you-should-hate-them" target="_blank">Your Tango.</a></p>