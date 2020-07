Problemi u vezi: Ovan previše voli biti sam, a Lav je preodan

Svaki par prolazi kroz neke uspone i padove u vezi, a ovo su najčešći problemi u vezama u koje možete upasti na temelju vašeg horoskopskog znaka

<p>Astrologija ne govori o svemu, ali govori o snagama i slabostima vašeg horoskopskog znaka. To vam može pomoći da predvidite i spriječite moguće izazove koji bi mogli utjecati na vaš odnos. Ako ne želite pokvariti odnos s partnerom pripazite na mane vašeg horoskopskog znaka koje vas mogu dovesti u probleme.</p><h2>Ovan</h2><p>Kao Ovan žudite za neovisnošću, ali vaša stalna potreba da budete sami može dugoročno predstavljati problem u vezi. Pokušajte razmišljati iz perspektive vašeg partnera kako bi vi reagirali na takvo što u vezi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (ljubavni horoskop za nadolazeću godinu):</p><h2>Bik</h2><p>Bikovi su mirni, ali mogu biti i tvrdoglavi. Iako im to može donijeti ostanak u vezi isto tako može im i otežati ako dođe do nekih promjena. Pokušajte se malo opustiti.</p><h2>Blizanci</h2><p>Blizancima sve lako dosadi i imaju problema s predanošću, što može stvoriti probleme u dugoročnim vezama. Također se vole povezivati s novim ljudima, što samo po sebi nije problem, ali može biti problem ako ste u dugoročnoj vezi.</p><h2>Rak</h2><p>Rak žudi za sigurnošću i emocionalnom stabilnošću u vezi. Oni se mogu ponašati previše zaštitnički. U redu je biti takav, ali možda biste se trebali ponašati malo manje zaštitnički. Pokušajte ne biti previše 'zalijepljeni'.</p><h2>Lav</h2><p>Odani su do onog trenutka dok im to ne predstavlja nikakvu štetu. Ne razumiju kada je vrijeme za prekid veze koja ionako nema budućnost.</p><h2>Djevica</h2><p>Djevice su praktične i mogu biti pretjerano analitične, što je dobro za posao, ali nije najbolje za vezu. Pokušavaju analizirati svaku situaciju i to isto mogu raditi i osobu koju vole.</p><h2>Vaga</h2><p>Vage vole dati vremena drugima koliko god mogu. Iako je dobro biti prijateljski raspoložen, to može negativno utjecati na vezu.</p><h2>Škorpion</h2><p>Škorpioni imaju naviku čuvati tajne za sebe i kriti stvari zbog straha da će ih netko osuditi. I oni mogu biti tvrdoglavi. Tako mogu samo udaljiti svog partnera od sebe. Trebali bi biti otvoreniji u vezama.</p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelci vole slobodu u životu i vezama. Iako je ovo sjajno za njih, trebat će pronaći pravu osobu koja cijeni neovisnost onoliko koliko i oni da im veza uspije.</p><h2>Jarac</h2><p>Ne povjeravaju se lako drugim osobama, a to može biti problem u vezi.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Vodenjaci ne vole osjećati pritisak u vezi, ali također traže sigurnost. To može ponekad biti malo zbunjujuće za njihovog partnera pa može doći i do nekih iskrica u vezi.</p><h2>Riba</h2><p>Sklone su praštanju i pokušavaju vidjeti najbolje u ljudima. One znaju često davati više prilika čak i najgorim partnerima što može biti problem, prenosi <a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/love-relationships/these-are-common-relationship-problems-each-zodiac-sign-gets-stuck-546908" target="_blank">Pinkvilla</a>.</p>