Tko su IT djevojke novog doba? One su stvorene, a ne samo rođene pod sretnom zvijezdom

Pojam IT djevojke, koja ima urođenu posebnu karizmu, dio je lifestyle kulture već gotovo 100 godina. Pojam je nastao u filmu 'Ono', odnosno IT, koji je predstavljen davne 1927. godine. Glavnu je ulogu imala slavna Clara Bow, jedna od najboljih glumica toga doba. Upravo je tada nastao izraz koji koristimo i danas, a u međuvremenu dobile su ga mnoge, od muze Andyja Warhola Edie Sedgwick preko Biance Jagger do Carolyn Bessette-Kennedy i Alexe Chung.

Današnje IT cure zapravo slijede ista pravila kao Influencerice - budite transparentne i što je najvažnije, vjerne sebi.

No, i ako se to čini spontano, današnje IT cure ne nastaju slučajno, već je to veličanstvena mašinerija. I ako su prije u javnost dolazile slučajno, kao djevojke posebnog stila, danas je to drugačije.

To nije samo posljedica posjećivanja dobrih tuluma, činjenice da vas love fotoreporteri po cesti ili super stila - danas se sve dešava planski. To je posao i iza svake od njih postoji tim ljudi, profesionalaca koji vuku konce.

- Prije je bilo moguće pronaći neku zgodnu curu, srediti je i predstaviti kao IT curu, no to danas nije više tako - komentirala je Jeni Rose, viša potpredsjednica i suvoditeljica modnog odjela u kompaniji WME Fashion.

Dobar primjer je Sofia Richie Grainge, ultimativna It cura ovog ljeta. Njezino vjenčanje u travnju 2023. na jugu Francuske izazvalo je burno zanimanje, a korisnici TikToka tagirali su je kao lice 'old money' stila. To su bogataši kroz više generacija, a ne oni novi, kičasti.

Nakon toga dobila je super ugovore s brendovima kao što su Jo Malone i Maybelline, povećala broj pratilaca na TikToku na preko 3 milijuna, sjedila je u prvom redu na Chanelovoj reviji u Los Angelesu — luksuzna kuća napravila je tri haljine za njezino vjenčanje — i zabljesnula na naslovnici magazina Town & Country.

Nitko nije očekivao da će njezina svadba postati tako viralna kao što je bila, ili da će imati tako mnogo objava. No, to ne znači da se do desilo spontano.

- To smo gradili polako, već neko vrijeme radimo na tome, znamo kako to funkcionira, kako birati kreacije - komentirao je njezin stilist Liat Baruch.

Za one koji su već u javnosti, često je dobro koordinirana i dobro reklamirana promjena stila ono što im daje status IT.

Slična je situacija s Anne Hathaway, koja posljednjih godina ima zaokret u stilu te je sa stilisticom Erin Walsh napravila dobar posao.

Njezine modne kombinacije vinule su je u sam vrh - primjer su bijela Armani Privé haljina u Cannesu i roza mini kreacija i platforme s potpisom Valentina.

I dok je Anne sada prigrlila nešto glamurozniji stil, Nicole kao da se primirila, jer publika se sjeća njezina statusa s početka milenija - partyji i izlasci bili su njezin lifestyle. Sada je ikona 'tihog luksuza', prava ikona Gen Z stila.

Vogueova rubrika o vjenčanjima postala je top platforma za nove It djevojke, jer njihove priče pune fotografija nude ljudima način da steknu sveobuhvatan uvid u stil i ukus mladenke, izjavila je publicistica Robyn DelMonte.

Još jedna ikona stila i IT djevojka postala je Ivy Getty, praunuka naftnog tajkuna J. Paula Gettyja. Također na vjenčanju - njezino je održano u studenom 2021. u San Franciscu, a detaljno ga je objavio upravo Vogue. Od tada je također bila na naslovnici Town & Country i postala bitna na sceni, posjećujući događaje poput Met Gale i Cannesa.

Getty ima sve odlike klasične IT djevojke — slavnu obitelj, prekrasan izgled, super osjećaj za stil. Ali danas joj treba još nešto da bi se proslavila, a to je tim i ekipa koja je prati te kreira sadržaj.

Tako je imala publicisticu za vjenčanje, stručnu Savannah Engel, s kojom radi i dalje. Nadalje, u timu su Federica Parruccini koja je zadužena za komunikaciju s medijima, kako bi sve bilo pokriveno.

- Željela sam naučiti kako se bolje brendirati, ali i ne osjećati se kao da se 'brendiram. Htjela sam se osjećati autentično - komentirala je Getty, piše CNN.

Parruccini je izjavila da je tu bitno nešto autentično, da ako Getty ide na reviju, da se stil slaže s njezinim, kako bi bila uvjerljiva.

- Cilj nije da ona postane poznata, već samo stvoriti brend. Ne radi se o sljedeće dvije godine, radi se o sljedećih 10 do 15 godina - komentirala je Parruccini.

Uz pomoć društvenih medija, današnje IT djevojke mogu iskoristiti interes javnosti i pretvoriti sve skupa u dugotrajnu karijeru. Netko poput Hailey Bieber počeo je kao model i zvijezda društvenih medija, a zatim je dobila boost radi veze s Justinom Bieberom. Sada ima i beauty liniju Rhode.

- Biti kratko vrijeme slavan nije teško, no biti hit godinama, to je već nešto posebno - izjavila je Rose.

Danas sve te djevojke imaju tim ljudi oko sebe te ekipu koja se brine o njihovom imidžu.

Sve ih je više i sve je veća konkurencija za status IT djevojke.

Potrebno im je i samopouzdanje da bi bile slavne na taj način, ističe Baruch. To je ta karizma koju grade godinama, održavajući status u vrhu scene. One karizmatične imaju šansu postati IT djevojke, no ipak im treba tim koji će ih plasirati.