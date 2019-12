Tko želi biti lijen? Više nikad nećete morati napraviti krevet!

Tko više želi svaki dan ujutro praviti krevet? Za sve one koji su lijeni ujutro namjestiti ga rješenje je krevet koji se - "napravi sam".

Poseban pokrivač smješten između popluna i navlake za poplun rešetkasta je oblika i dozvoljava prirodnu cirkulaciju zraka. Konektor koji je smješten ispod kreveta, priključi se za pokrivač crijevom, pa ga ujutro, kada želite napraviti krevet, uključite, a koji napuhuje taj rešetkasti pokrivač poravnva posteljinu na krevetu.

Naravno, cijelim sustavom se može upravljati preko aplikacije pa tako možete namjestiti uobičajeno vrijeme pospremanja kreveta, nakon vašeg buđenja.



Nema više svađe zbog temperature

Osim toga pokrivač ima mogućost podešavanja idealne temperature u kojoj obično spavate. No odlično je i to što svaka strana sada može regulirati temperaturu koja joj odgovara. Tako žene, kojima je uvijek nekako hladnije, mogu podesiti pokrivač da ih više grije, a partnera slabije. Uz to grije se i cijela soba, pa je mogue da ćete imati manje račune za grijanje. Naravno u ljetnim mjesecima isti taj pokrivač može ohladiti krevet i omogućiti vam ugodniji san, bez preznojavanja.

Dolazi u nekoliko veličina i njime se može prekriti baš svaki krevet. Cijena mu je između 1870 kn i 2475 kn.

