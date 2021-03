Moj Tomi ponekad bi gledao filmiće na engleskom jeziku i pokušavao ponavljati riječi. Privlačili su mu pažnju. A onda sam smontirala kratki video na hrvatskom koji ga je jako zabavljao i uz njega je prvi put razgovijetno izgovorio riječ ‘patka’ na hrvatskom, za mene je to bilo sve na svijetu!

Govori nam to Ivana de Mol (38), hrabra mama iz Zagreba, u kojoj se rodila velika ideja da pokuša pomoći svom Tomiju (7), koji ima autizam. Primijetila je da uz video sadržaje njen dječak brže usvaja vještine i znanja pa se primila posla koji najbolje zna - montiranja videa kako bi pomogla Tomiju u učenju.

Veliku pokretačku snagu i podršku našla je u ilustratoru Daliboru Talajiću, koji je također kreirao slične sadržaje za svoje dijete s poteškoćama u razvoju, pa je uz njegovu dozvolu “izreciklirala” neke njegove sadržaje.

Kakav je to bio prvi video koji je izvukao prvu riječ na hrvatskom iz Tomija?

- Vrlo jednostavan, rekla bi skoro ništa. Samo slika i ispod nje riječ te vrijeme koje je dovoljno da dijete ponovi tu riječ. Kada je gledao moj video, prvi put je izgovorio razgovijetno riječ na hrvatskom. Njemu su 'videići' koje sam montirala bili zanimljivi, pogotovo epizoda s glazbenim instrumentima. Sve sadržaj za vrtićku djecu i moj Tomi je na to 'kliknuo' - govori Ivana, inače televizijska montažerka koja se posvetila brizi za svog mališana i njegovu seku.

Inače, Ivanin suprug je Nizozemac i u njihovoj se obitelji koriste tri jezika. Međusobno se sporazumijevaju na engleskom, ali Ivana uči Tomija i seku hrvatski, a tata, naravno, dodaje i nizozemski.

U njihovoj multijezičnoj obitelji, gledanje sadržaja na engleskom jeziku normalna je stvar pa je i za Tomija pronalazila video uratke na engleskom koji bi mu pomogli u razvoju govornih i drugih vještina. Primila se posla iskreirati nešto slično na hrvatskom.

A onda je ideja rasla, Ivana je okupila šaku ljudi dobre volje, različitih profesija i znanja s jednim ciljem - kreirati video sadržaje koji bi djeci općenito pomogli u savladavanju gradiva i vještina. Sada se odvažila na hrabru misiju.

Dva projekta jedne mame

- Lansirala sam portal pametnjakovici.eu na kojem na jednome mjestu objavljujem kreativne sadržaje za djecu koji su inače raštrkani po bespućima interneta, od kazališnih predstava, dugometražnih filmova za djecu, kreativnih radionica... Sada preko te platforme želim pokrenuti projekt u kojemu bi školsko gradivo i sve ono što je u knjigama pretočila u kratke video uratke od pet do 20 minuta, jer to je otprilike vrijeme u kojem djeca mogu držati koncentraciju. Lekciju po lekciju iz knjige prebacujem u video koji je djeci zabavniji i zanimljiviji medij - govori Ivana o ambicioznom pothvatu.

Vodila se jednostavnom idejom - postoje djeca bez poteškoća u razvoju koja se svejedno ponekad muče s knjigom i papirom. To je onaj stav 'mrzim knjigu', ili 'to mi je dosadno'.

A kad školarci dobiju sliku, pokret i zvuk u videu, sve nekako postane probavljivije, lakše, zabavnije.

- A video se ne troši, može se pogledati bezbroj puta, prevrtjeti natrag, stati, pitati roditelje za pojašnjenje, uvijek i u svako doba - govori Ivana.

Sadržaji i za djecu s poteškoćama

Već sad se u projekt uključilo nekoliko volontera i stručnjaka, a ideju su raširili i na djecu s posebnim potrebama, za koju također žele kreirati edukativni sadržaj i plasirati ga preko još jednog portala koji je Ivana pokrenula - drukciji.eu. Bili bi to materijali od nekoliko sekundi do pet minuta.

- Tu govorim o sadržajima za djecu s autizmom, disleksijom, koja nemaju koncentraciju i imaju druge poteškoće. Surađujemo sa psihijatrima i rehabilitatorima, imamo već tekstove u pripremi. Sadržaj koja bi djeca trebala naučiti, prebacit ćemo na video koji bi bio besplatan i dostupan svoj djeci i roditeljima. Tu su lekcije koje trebaju djeci u svakodnevnom životu. Na primjer, što se od djeteta očekuje kad ide kod zubara. To su one stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, a djecu s poteškoćama to moramo naučiti, raditi s njima da usvoje te neke svakodnevne vještine - govori detalje Ivana. Bio bi to projekt u interakciji s roditeljima gdje bi osluškivali ideje kako nešto popraviti, učiniti boljim.

Energija postoji, ideje su tu, ima volje i snage, ali Ivana je sa svojim timom dosad sve radila volonterski i entuzijastički.

- A željela bih stvoriti kreativni tim koji bi se mogao posvetiti ovim projektima i za to trebamo novčanu potporu jer ljudi s kojima radim također imaju svoje obitelji te bih htjela osigurati da imaju plaću, da mogu živjeti od našeg zajedničkog rada. Ne tražimo velike novce, jedan euro da nam ljudi uplate. Ako je takvih 50.000, onda smo postigli svoj cilj. Nije poanta samo skupiti novce, nego raširiti ideju da je djeci potrebna podrška, a ovo je naš mali projekt prema tome. Jednostavno želimo poslati poruku da su djeca važna - govori Ivana, koja je uz volonterke Ivu Divljaković, Anju Kučko Braun i Linu Abu Ammash pokrenula kampanju prikupljanja sredstava preko platforme gogetfunding.com kojom bi ostvarile svoju želju kreiranja video sadržaja za učenje djece s posebnim potrebama, a onda i materijala za lakše savladavanje školskog gradiva u redovnom obrazovanju.

Tko se želi uključiti u GoGetFunding kampanju može to učiniti OVDJE.