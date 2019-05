Lubenjak: Za skidanje rekorda jeo sam do 10kg hrane dnevno

Gurati auto 106 kilometara i 938 metara, ne može svatko, ali može fitness trener Tomislav Lubenjak. Za takav se podvig dugo pripremao i hranio prema posebnom jelovniku koje su pratili posebni treninzi. Naravno, ne može otkriti sve tajne svog uspjeha, ali prisjetio se svojih početaka, kao i nekih trenutaka iz djetinjstva koji su utjecali na njegov stil života i zdravlje.

Sve je krenulo u prvom dodiru s teretanom

Tomislavova prva ljubav bila je košarka. Svoje prve ozbiljnije dane u tom sportu proveo je igrajući za hrvatskog drugoligaša Poreč te je u teretanu krenuo upravo kako bi ojačao za izazove na parketu. Dobre igre odvele su ga u SAD gdje je nastupao za Sveučilište Avila i studirao kineziologiju, a prolazio je i kroz žestoki proces treninga.

- Od neke 16. godine počeo sam puno više paziti na prehranu kad sam krenuo u teretanu zbog sporta. U Hrvatskoj sam trenirao jednom do dva puta dnevno, dok je u SAD-u variralo od dva do četiri treninga dnevno. Tada sam igrao trojku i četvorku pa smo imali posebne ‘pozicijske treninge’. Također, trenirali smo kao momčad, zatim bi slijedila teretana te igre u situaciji 1 na 1 – objasnio je bivši košarkaš.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za vrijeme studija boravio je na tamošnjem kampusu gdje je imao pristup raznolikom izboru hrane.

- U Americi je bila menza koja mi je bila pristupačna od 7-22. Tamo postoje odjeljci – fast food, domaća jela, zdrava hrana, salate i doslovno sam mogao uzeti što mi se jelo taj dan. No, Amerika je zemlja izazova. Oni sve što imaju to više začine što su svakako dodatne kalorije, a i svega imaju malo ‘više’. Na primjer, pizze su deblje i masnije, kao i palačinke pa sam tamo dobio nekoliko kilograma u godinu dvije, ali to se ne vidi toliko kad svakodnevno treniraš – objasnio nam je.

Nakon što su ga ozljede spriječile od ozbiljnijeg bavljenja košarkom, odlučio se posvetiti struci i vratiti u Hrvatsku. Tu je našao posao fitness trenera te je na neki način spojio posao i zadovoljstvo.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Zadnje tri godine radim u teretani te sam tu minimalno osam sati. Jedem pet puta dnevno i pokušavam što zdravije piti – tu su voda, cijeđeni sokovi, suplementi poput L-karnitina ili BCAA prije svega jer mi je fino, ali i zato što spajam ugodno i korisno, a tu su i proteini i riblja ulja - započeo je Tomislav o svojim prehrambenim navikama.

'Puno treniram i puno jedem - to je mana za novčanik trenerskog posla'

Bivši košarkaš visok je 203 centimetra i ima oko 103 kilograma pa njegovo tijelo zahtijeva veliku količinu energije. Preferira krutu hranu, ali prehranu obogaćuje dodacima prehrani, odnosno određenim tabletama te prahovima kako bi tijelu dao dovoljno potrebnih nutrijenata.

- Mome tijelu trebaju suplementi, a osobito su mi trebali u pripremama za obaranje rekorda. Jer, primjerice,e nisam ih uzimao zadnjih par dana i sad sam umoran jer sam u deficitu. Kad ih uzimam, mogu izdržati proces šest dana u komadu, a kad sam bez toga, tri dana. Tako da to svakako djeluje. Ja bih trebao pojesti tri pileta, ali lakše mi je nešto nadomjestiti shakeom. Ti proteinski shakeovi su možda i jeftinija solucija. To je kemija, ali 30 grama proteina iz proteinskog šejka lakše mi je unijeti nego tipa 400 - 500 grama piletine da bih dobio jednaku vrijednost proteina. Vrijeme je luksuz pa te neke stvari puno pomognu – jasan je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na brojanje kalorija posebno je obratio pažnju u posljednjih pet mjeseci kad se intenzivno pripremao za svoju ‘šetnju Zagrebom’ od 107 kilometara.

- S prehranom za rušenje rekorda krenuo sam u siječnju i tad sam počeo intenzivno brojati kalorije. Jedem pet obroka dnevno, a u početku sam minimalno unosio 4000 kalorija, dok sam u zadnja dva mjeseca priprema unosio i više od 5000 kalorija. U teretani radim s grupama i privatno s klijentima pa moram svako malo nešto pokazati te se tako trošim. Primjerice na svakom grupnom treningu potrošim od 400 do 500 kalorija pa se tu nakupi od 1200 do 1500 kcal koje trebam nadomjestiti - rekao je rekorder i osvrnuo se na količinu hrane koju je jeo za vrijeme priprema:

- Prije podviga sam u obroku jeo kilu i pol do dvije hrane. Jeo sam enormne cifre, šalio sam se da tada nisam brojao kalorije već kile hrane. Radio sam razna punjenja i vjerujem da se to dobro spremilo jer sam to iskoristio i izgurao više nego što sam očekivao - kaže zadovoljno.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hranu uglavnom sprema i kupuje sam te su mu posudice u torbi 'obavezna oprema'.

- Sigurno mi ode nekih 150 kuna dnevno na hranu jer jedem puno. To je ‘mana’ trenerskog života jer puno vježbam i jedem, pa mi praktički plaća odlazi na klopu. Kupujem na veliko jer mi je to jednostavnije i lakše. Na pripremu odlazi oko sat i pol do dva jer nije to ništa senzacionalno. ‘Masovno’ radim obroke, danas je vrijeme luksuz. Prije svega iz praktičnih razloga – napravim ručak i jest ću isti obrok u više navrata taj dan. No, bitno je da sadržava različite nutrijente koji zadovoljavaju naše potrebe - govori.

Pomaže i drugima da steknu kvalitetne navike

Surađivao je s mnogim ljudima, a mnogima je već i promijenio život. Dobro ga se sjećaju natjecatelji 'Života na vagi' kojima je u nekoliko navrata pomagao u šou, a kasnije i izvan njega. Oni nisu rekli da ne mogu promijeniti svoj način života ili sami sebi stavljali prepreke na put.

- Tko ne želi, uvijek će naći izgovor. Dolaze mi ljudi s 40, 50 godina koji zbog zdravlja moraju probati nešto novo pa su uspjeli skinuti po 20 kilograma u dva i pol, tri mjeseca. Kad se ljudi posvete i rade što im se kaže, lijepo je vidjeti promjenu na njima, ali i promjenu koju oni sami vide. Jer, primjerice, ako pojedeš jednu čokoladicu od 500 kalorija za to se moraš ubijati sat vremena, a onda vidiš koliko zapravo treba raditi da bi se ta jedna čokoladica potrošila te počinješ shvaćati što je na stvari. Zato se treba dogoditi taj ‘klik’ da bi ljudi shvatili da im neki put ta čokoladica stvarno nije potrebna - slikovito pojašnjava.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na svakom koraku postoje izazovi koji nas mame, ali treba se znati oduprijeti 'slatkom grijehu' na putu prema željenom cilju.

- Pekare su na svakom koraku. Da, pekare mogu biti super, ali to su uglavnom prazne kalorije koje imaju lošu nutritivnu vrijednost i nisu najbolje za tijelo, odnosno za mršavljenje. Možeš pojesti dva bureka, to će biti ista kalorijska vrijednost poput piletine i riže u većoj količini, ali daleko različita u nutrijentima. Preporučujem ljudima da sve ‘izazove’ maknu iz kuće jer će se tako puno lakše boriti protiv ‘nevolja’. Također treba piti puno vode jer mnogi ni ne znaju koliko je to potrebno. Trebalo bi dnevno piti minimalno 2 i pol litre vode, ali i više, ovisno o građi - poručuje Tomislav i podsjeća kako je rušenjem rekorda na 'sebičan' način želio ostvariti jedan viši cilj:

- Poanta mog projekta je bila da se ljudi pokrenu, jer, po meni, loše navike vežu loše navike, a dobre navike vežu dobre. Jer tko se na dan pokrene deset minuta osjećat će se bolje. Pa će vidjeti ‘aha, mogao bi malo promijeniti prehranu’ pa će i tu pripaziti. Onda će se šetnja povećavati na 20 i 30 minuta, a zdrave navike poboljšavati većom motivacijom i željom - objašnjava rekorder.

Nekad nije sve bilo pristupačno kao danas

U modernom svijetu još se od najranije dobi kod ljudi stvaraju loše prehrambene, ali i životne navike. Razvojem trgovačkih lanaca stigli smo do toga da praktički na svakom koraku u dućanima možemo kupiti nešto za čim trenutno žudimo.

- Danas je problem što nam je sve pristupačno. Mi nismo bili u najboljem statusu pa se kao mali nisam naučio na čokoladice. Danas zato ne žudim često za slatkim jer kao mali nisam stvorio naviku. Vjerujem da sve kreće od kuće. Naravno da ne kažem da se djeci ne daje ništa, već da se bude umjeren. Neka odu na neku pizzu, burger jednom do dva puta mjesečno. A i sa treniranjem ne treba pretjerivati, dati djetetu utege u ruke, ali svakako ga treba odvesti na neke grupe za poboljšanje motoričkih sposobnosti jer najčešće djeca motoričke kretnje uče do 12, 13 godine. Zatim neke osnovne vježbe poput leđnjaka, trbušnjaka. Meni danas na trening znaju doći ljudi koji takve stvari nisu napravili. Jedan dečko iz trećeg razreda srednje nije znao voziti bicikl i meni je to bio šok, ali toga očito danas ima - ističe Lubenjak uz poruku da ni u čemu ne treba pretjerivati:

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Sve je dobro u umjerenim količinama. Jednom ili dvaput u mjesecu dopustim si krivi obrok jer i psihički moramo ostati zdravi. I mene ‘šamaraju’ reklame i pekare te mi je isto tako teško u tom pogledu. Primjerice glumac Dwayne 'The Rock' Johnson jednom u dva tjedna dopusti si monstruozni ‘cheat meal’, ali je ostalih 13 dana na žestokom režimu i rezultati su očiti - kaže.

Najteže je početi jer tad treba najviše 'zapeti'

Uvijek je vedar i nasmijan, ali ima i kako ističe kroz šalu, svoju 'tamnu stranu'. Znaju to njegovi klijenti s kojima trenira i oni s kojima pokušava smršaviti.

- Dok se kreće treba jako zapeti jer su počeci najvažniji. Nekim ljudima nije odgovarala prehrana koju sam im prvotno preporučio jer smo svi različiti. Treba naći ‘dobitnu kombinaciju’ za svakog ponaosob. Za jednu gospođu nisam mogao naći recept dva tjedna, nije ništa mršavjela, ali nakon toga našli smo što je bilo potrebno, toga se držali dva i pol mjeseca i izgubila je dvadesetak kila - govori.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Neki se ljudi prevare jer misle da mršavjeti mogu samo ako manje jedu. No, to je jedan od nezdravijih načina, ali nije jedini.

- Meso i povrće su čudo. Primjerice u Americi je mjerica jagoda 10 dolara i tamo nigdje nisam jeo voće nego u menzi. Jer burger je par dolara, a pola kile banana stoji 40, 50 kuna pa razmislite zašto neki posegnu za burgerima. Tu možete otići na plac gdje nađete stvari po pristupačnim cijenama. Opet nije isto pojesti 10 kila povrća i 10 kila tjestenine. Jer kod povrća je u igri malo kalorija, a dosta hrane volumenom koja te zasiti - objašnjava i ističe kako je ipak ključ svega predanost:

- Najvažnije od svega je konstanta jer ljudi preko tjedna jedu dobro, dođe vikend, a onda slijedi razbijačina i opet su na početku. Netko pojede sve što mu je na putu, popije pola kafića, a naše tijelo je pametno. Praktički smo cijeli život na neki način jeli nezdravo, a sad smo počeli paziti pa će ono uskladištiti i pospremiti ono čega je bilo premalo, primjerice slatko koje je tijelu falilo cijeli tjedan. Ono će to spremiti i uskladištiti za cijeli sljedeći tjedan pa je bolje što duže izdržati na režimu - pojašnjava.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je svoj primarni cilj ostvario i srušio je svjetski rekord, a sad se nada kako će svojim primjerom pokazati ljudima kako su 'nemogući' pomaci mogući - samo treba vjerovati u sebe i truditi se biti što bolji na tom putu.

- Ljudi nisu svjesni da će se, ako se i malo pokrenu, bolje osjećati. Studenti će lakše učiti. I sam sam kao student u teškim trenucima malo prošetao, razbistrio glavu kad bih imao problema te bih lakše mogao funkcionirati. Treba pomalo krenuti, ali gledati da se dogura daleko – završio je Tomislav.

