Nekima bi ostvarenje sna bio posao koji zahtijeva ljubljenje s nekim od najpopularnijih filmskih zvijezda svih vremena. Iako filmovi izvrsno prikazuju romantiku i strast na velikom platnu, ti se osjećaji ne prenose uvijek u stvarni život. Ovih 10 glumaca i glumica se zapravo uopće nisu htjeli ljubiti sa svojim kolegama.

1. Tony Curtis i Marilyn Monroe

Iako je Marilyn Monroe bila jedna od najljepših filmskih zvijezda svog vremena, glumac Tony Curtis ju nije želio poljubiti dok su njih dvoje zajedno glumili u komediji Some Like It Hot. Zapravo, jednom je izgovorio da je: 'Ljubiti Marilyn bilo kao da ste poljubili Hitlera'. Curtis je 2008. za Daily Mail rekao da ga je tijekom jedne scene Marilyn 'skoro zagušila do smrti namjerno mu gurnuvši jezik niz grlo u dušnik'.

Od tada je tvrdio da je ova izjava šala i da je to samo bio 'glup odgovor' na glupo pitanje. Međutim, Curtis i Monroe su u prošlosti hodali i nisu završili u najboljim odnosima.

2. Debbie Reynolds i Gene Kelly

Singin ’In The Rain (1952.) smatra se jednim od najuspješnijih holivudskih glazbenih filmova svih vremena. Međutim, nisu svi uključeni imali dobro iskustvo tijekom rada na tom klasiku. Debbie Reynolds, koja je tada imala samo 19 godina, glumila je djevojku Genea Kellyja, koji je imao 39 godina.

Prema Debbienim memoarima, Kellyju nije bilo drago što je glumila s njim. Međutim, poljubac na ekranu s Kelly doista joj je uništio iskustvo snimanja filma Singin ’In The Rain. Prema Debbie, kada se kamera se približila Gene ju je čvrsto uhvatio u naručje i gurnuo joj jezik niz grlo.

- Eej! Što je to bilo? viknula sam te mu se otrgnula iz ruku i pljunula - ispričala je. Nakon ovog poljupca, Debbie je trčala uokolo kako bi pronašla malo Coca-Cole da ispere usta. Ona je tada bila samo nevino dijete koje se nikada nije poljubilo.

- Osjećala sam se kao da je izvršio napad na mene. Bila sam zapanjena time što mi je ovaj 39-godišnjak učinio - izjavila je. Premda je Kelly bio šokiran ovim ispadom, nakon ovog nemilog događaja su ipak bili u dobrim odnosima i ostali prijatelji.

3. Vivien Leigh i Clark Gable

Vivien Leigh i Clark Gable zasigurno su svojom kemijom zagrijali platnu u filmu Gone With The Wind (1939), no Leigh je zaslužila još jednog Oscara za najbolju glumicu jer je od tada javno izjavila da nije uživala u ljubljenju s Gableom.

Netko bi pomislio da se Gable dobro ljubi jer je imao reputaciju holivudskog playboya. Međutim, s 32 godine obolio je od bolesti desni. Zbog toga je do kraja života morao nositi umjetne zube i zbog čega je imao loš zadaha iz usta.

- Ljubljenje Clarka Gablea u filmu Gone with the Wind nije bilo toliko uzbudljivo. Njegove su proteze grozno mirisale - rekla je Leigh.

4. Jennifer Grey i Patrick Swayze

Iako Jennifer Gray i Patrick Swayze imaju izvrsnu kemiju u filmu Prljavi ples (Dirty Dancing, 1987.), njihova kemija izvan ekrana nije postojala. Zapravo, napetost koja se pojavljuje u filmu između dva glumca nije gluma - to je prava iritacija. Njih dvoje su imali različite glumačke stilove, što je dovelo do toga da se obje zvijezde međusobno ljute jedan na drugog. U svojim memoarima Swayze je rekao kako je osjećao da je Jennifer pretjerano emotivna i da će namjerno uništiti scene te će ih zato morati ponovno snimiti.

5. Julia Roberts i Nick Nolte

Ponekad filmski odnosi oponašaju dinamiku u stvarnom svijetu, a takav je slučaj bio s Julijom Roberts i Nickom Nolteom u filmu I Love Trouble iz 1994. godine. Navodno su se ovo dvoje glumaca toliko prezirali da su morali svoje scene snimati odvojeno i koristiti glumce klonove za stvaranje kemije na ekranu.

Roberts je kasnije za New York Timesu rekla da, iako bi Nick Nolte mogao biti 'šarmantan i fin, također je ponekad užasno odvratan'. Nolte je uzvratio kako: 'Nije lijepo nekoga nazvati odvratnim, ali ad ni ona nije dobra osoba. To svi znaju'. Nije ni čudo što je njihov poljubac na ekranu izgledao tako prisilno i neugodno.

6. Ryan Gosling i Rachel McAdams

Iako su glumci Ryan Gosling i Rachel McAdams 2005. godine osvojili MTV filmsku nagradu za 'Najbolji filmski poljubac' te su se zabavljali poprilično dugo, ove dvije zvijezde se nisu htjele poljubiti tijekom snimanja filma Notebook (2004) - uglavnom zato što su se mrzili.

U intervjuu za Vh1 2014. redatelj Nick Cassavetes prisjetio se vremena tijekom snimanja kada se Rachel i Ryan nisu slagali.

- Ryan je došao do mene, iako je na toj sceni je stajalo 150 ljudi, i rekao je: 'Nick dođi ovamo i rekao: 'Hoćete li je odvesti odavde i dovesti drugu glumicu koja će čitati sa mnom sa kamere?' Rekao sam: 'Zašto?', a on je odgovorio: 'Ne mogu. Ne mogu to učiniti s njom. Jednostavno ne dobivam ništa od ovoga'.

7. Julia Roberts i Denzel Washington

Ovo je drugi put da je Julia Roberts - koja je proglašena 'najljepšom ženom na svijetu' - imala kolegu koji je ne želi poljubiti. Denzel Washington izravno je odbio uključiti romantičnu scenu s Roberts u film The Pelican Brief iz 1993. iako je glumica osobno zatražila Washington kao svog partnera.

U početku su ljudi vjerovali da Roberts ne želi poljubiti Washingtona, ali bilo je obrnuto. Zapravo, Washington je odlučio da ju neće poljubiti svoju filmu, jer, kako je već napomenuo: 'Crne žene se na filmu ne vide često, a one su uvijek moja temeljna publika'. Stoga razlog za preskakanje poljupca u The Pelican Brief nije bio zbog svađe, već zato što je Denzel Washington želio vidjeti bolju zastupljenost crnih ljudi u svojim filmovima.

8. Helen Mirren i Harrison Ford

Ponekad s nekim možete biti najbolji prijatelji, ali ih ipak ne želite poljubiti. Takav je slučaj bio i s Helen Mirren kada je s Harrisonom Fordom glumila u filmu The Mosquito Coast 1986. godine. Tijekom intervjua za radio BBC 1997. godine, Mirren je rekla da je Harrison 'najljepši, najslađi muškarac kojeg ste mogli upoznati'.

Međutim, kada je u pitanju snimanje romantičnih scena s Harrisonom, Mirren je izjavila: 'on se ne može ljubiti , s njim je jednostavno nemoguće poljubiti se na ekranu. Vjerojatno nije dobar u tome ni iza ekrana'. Mirren je također tvrdila da su se i druge glumice složile oko ljubljenja s Fordom, iako glumac nikada nije komentirao ove tvrdnje.

9. Keira Knightley i Orlando Bloom

Ovo su samo nagađanja jer Keira Knightley nikada nije izravno rekla da mrzi ljubiti Orlanda Blooma. Umjesto toga, ona je to samo implicirala. Dok je glumila Elizabeth Swann u filmu Pirati s Kariba, Knightley je poljubila i Blooma i Johnnyja Deppa.

Jednom su je pitali s kim se više voli ljubiti, na što je odgovorila: 'Johnny Depp sigurno nije bio loš'. Znači li to da se Orlando Bloom loše ljubio ili da se radije ljubila s Johnnyjem Deppom? Neke stvari je svakako bolje ostaviti nedorečenima.

10. Emma Watson i Rupert Grint

Zanimljivo je da se nisu samo Emma Watson i Rupert Grint osjećali čudno zbog njihovog poljupca, već je to i samom Harryju Potteru (Daniel Radcliffe) bilo čudno. Razlog zbog kojeg su se svi osjećali tako čudno bio je taj što je, prema Grintu, to bilo poput ljubljenja sestre. Watson je potvrdila ovo mišljenje, rekavši da joj je Grint kao brat. To ima smisla zato jer je cijela glumačka ekipa odrasla zajedno, što je poljubac zasigurno učinio vrlo neugodnim iskustvom, piše The Vintage News.