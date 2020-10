Jeste li izabrali što će svirati na vašem pogrebu? Ovo su neki od hitova u Velikoj Britaniji

Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je da se na 62 posto sprovoda svirala omiljena glazba pokojnika, a 42 posto živih kaže kako bi to svakako voljeli. Evo što najčešće biraju

<p>Glazba je važan dio našeg života, pa je logično da je vrlo važna i u trenucima kad se opraštamo od najdražih na ispraćaju ili sprovodu. Pjesme koje ljudi biraju za izvedbu u tim trenucima često imaju neko osobno značenje za nas i naše najmilije. Tako je razlog zbog kojega netko izabere pojedinu pjesmu za sprovod jedinstven za svakoga od nas, no postoje pjesme koje su u tim trenucima popularnije od drugih, tvrde u Co-op Funeralcare, tvrtki za organizaciju ispraćaja i sprovoda iz Velike Britanije. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pandemija Covid-19 promijenila je pogrebne običaje u nekim zemljama</p><p>Njihovo istraživanje pokazalo je da gotovo dvije trećine (62 posto) odraslih osoba kažu da su bili na sprovodu na kojem se svirala omiljena glazba pokojnika, dok gotovo polovica (42 posto) kaže da želi da se neke njima omiljene pjesme puste kada dođe vrijeme i za njihov sprovod. Istražujući koje su pjesme najčešće puštane na sprovodima te što bi ljudi izabrali za vlastiti ispraćaj, može se kreirati lista popularnosti pogrebne glazbe.</p><p>Zanimljivo je da su 2019. godine po prvi puta nakon dugo vremena tradicionalne pjesme, poput 'Gospodin je moj pastir', pomalo istisnute s liste. Istraživanje je pokazalo da su se zahtjevi da orguljaši sviraju na pogrebnim uslugama smanjili za trećinu (33 posto) u posljednjih pet godina, a na prvom mjestu po žanrovima pjesama na sprovodima je pop glazba (25 posto). Slijede klasika (20 posto) i rock (19 posto).</p><p>Evo prvih deset pjesama s prošlogodišnje liste: </p><h2>1. My Way, Frank Sinatra</h2><p>Sigurno vam nije čudno što je ova pjesma na prvom mjestu, jer je jedna od rijetkih koja govori o tome kako se u životu smjenjuju usponi i padovi. Malo je pjesama koje tako odražavaju sve mijene u životu. </p><h2>2. Time to Say Goodbye, Andrea Bocelli i Sarah Brightman</h2><p>Jedini klasični komad na popisu, ali pjesma koja ostavlja bez daha. Ovaj prekrasan duet, koji se većinom pjeva na talijanskom, izvorno je napisan kao oproštaj od boksača Henryja Maskea, za njegov posljednji meč. Od tada je usvojena kao himna ljubavi i odanosti preminuloj voljenoj osobi.</p><h2>3. Over the Rainbow, Eva Cassidy</h2><p>Da, Judy Garland proslavila je ovu pjesmu, no verzija koju pjeva Eva Cassidy omiljena je zbog njenog toplog i očaravajućeg vokala koji dira u dušu. </p><h2>4. Wind Beneath My Wings, Bette Midler</h2><p>Ova je melodija na vrhu glazbe na pogrebima još od početka 2000-ih. Napisana je za film 'Beaches', koji se fokusira na uspone i padove prijateljstava tijekom desetljeća. Pjesma je zapravo zahvala voljenoj osobi.</p><h2>5. Angels, Robbie Williams</h2><p>Ovo je optimističniji pop-hit. Pjesma nije posvećena nikome posebno, no Williams kaže da je nadahnuta 'mislima da se voljeni koji su otišli na drugi svijet vraćaju da bi brinuli o nama'. </p><h2>6. Supermarket Flowers, Ed Sheeran</h2><p>Pjesma je napisana kao oda pokojnoj baki i mnogi su se slušajući je doslovno rasplakali. Zato nije čudno što je ovaj iskreni prikaz gubitka voljene bake postao pogrebni favorit.</p><h2>7. Unforgettable, Nat King Cole</h2><p>Svaka voljena osoba koja nas ostavi ostavlja iza sebe svoje jedinstveno nasljeđe i prekrasna sjećanja na njih. Ova melodija iz 50-ih godina prošlog stoljeća savršeno ukazuje na to. </p><h2>8.. You Raise Me Up, Westlife</h2><p>Pjesma je popularan izbor posebno za oproštaj od oca ili majke, odnosno ljudi koji su imali takvu ulogu u našem životu. Ova balada izražava zahvalnost za ulogu koju je voljena osoba odigrala u nečijem životu i budi pomalo sjetne osjećaje. </p><h2>9. We'll Meet Again, Vera Lynn</h2><p>Ova pjesma već se dugo drži na listi, što je dokaz da se ne svodi samo na nostalgiju. Iako je tema pjesme mračna, pjesma odaje jasan optimizam zbog osjećaja da se ne razdvajamo zauvijek, što onima koji ostaju pruža utjehu. </p><h2>10. Always Look on the Brightside of Life, Eric Idle (Monty Python)</h2><p>Jedina stvar u kojoj su Britanci dobri jest to da znaju pronaći smiješnu stranu mračne situacije, kažu u Co-op Funeralcare. Zato, ako je ikad postojala pjesma koja to održava, onda ovaj klasični hit iz showa Monty Python to svakako jest, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/most-played-songs-funerals-revealed-22840934">The Mirror.</a> Možda će vas slušanje nadahnuti. </p>