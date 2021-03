Ove odlične recepte pronašli smo u 'Knjizi za svaku ženu' izdanu 1952. godine, potom u 'Suvremenoj prehrani i kuhanju' iz 1964. te u 'Knjizi kuharstva' iz 1995. Sve su izdane u Zagrebu, a osim recepata, prepune su savjeta koje su domaćicama olakšavale vođenje i organizaciju domaćinstva.

U 'Knjizi za svaku ženu' je čak pojašnjeno kad i kako jesti: 'Nauka kaže ovako: ne jedi dok se želudac nije ispraznio. Tko jede na pun želudac, taj će ga prije ili kasnije pretovariti. Preopterećen želudac neće moći izdržati toliki teret i tako nastaju katari želuca, proširenje i drugi poremećaji. Zato je potreban red u hrani - red u hrani, zdravlje brani. Razuman čovjek uzima hranu u redovitim obrocima.'

1. Kosano pečenje

Sastojci: 1,5 kg isjeckanog mesa, glavica sitno isjeckanog crvenog luka prženog na 3 žlice masti, 1 žemlja razmočena u mlijeku i ocijeđena, pola žličice papra, jaje, 2 velike žlice soli, 2 velike žlice suhe slanine izrezane na sitne kockice, 1/2 dl vruće masti

Napomena: Meso može biti goveđe, svinjsko, teleće ili prsa od tovljene guske, a mogu se pomiješati i dvije vrste mesa.

Postupak:

Pomiješajte sve sastojke osim vruće masti, podijelite smjesu na pola pa napravite oblike kao dva duguljasta kruščića. Stavite to u zamašćeni protvan i pecite u pećnici dok se površina malo ne posuši. Zatim ih prelijte kipućom masti i nastavite peći dok jelo ne postane rumeno, oko sat vremena na 'dobroj' vatri.

Ovo jelo poslužuje se sa varivom ili salatom, a može se na kraju i preliti vrhnjem.

2. Pečena kokoš s krpicama

Sastojci: 1 masna kokoš, 3 litre hladne vode, 2 velike žlice soli, 1 tanjur krpica

Postupak:

Stavite kokoš u hladnu slanu vodu i kuhajte dok ne bude jako mekana. Izvadite je iz juhe, stavite u protvan pa oko nje dodajte krpice napravljene nekoliko dana ranije i posušene. U to se ulije juha i stavi u pećnicu. Peče se dok kokoš ne bude prhko ispečena, a krpice ne upiju svu juhu.

Tijesto za rezance i krpice - recept:

Sastojci: 2 jaja, 3 dl mlijeka, vode ili sirutke, žličica soli, pola žličice ulja ili masti, 1 i1/2 litre brašna (stavite brašna koliko stane u posudu od litre i pol)

Postupak: Dobro pomiješajte sve sastojke osim brašna pa tek tad dodajte brašno. Napravite tijesto, razrežite ga na dva dijela pa svaki dio premijesite i razvaljajte tanko (u knjizi kažu 'debelo kao hrbat noža'). Posušite pa izrežite na rezance ili krpice.

3. Boršč

Sastojci: 1 do 2 kg govedine rasječene u 10 do 20 komada, 2 glavice, 4 mrkve, 2 korijena peršina, 2 do 3 glavice luka, 1 kg cikle, mast, 2 do 3 velike žlice brašna, 6 do 8 krumpira, 3 do 4 rajčice (ili sok od rajčice), koža od dimljene slanine, sol, lišće od peršina, nekoliko žlica kiselog vrhnja

Postupak: Meso se zalije hladnom vodom i stavi kuhati. U to se nešto kasnije dodaje kupus, a nakon toga i ostalo povrće (osim krumpira) koje se prethodno pirja na masti sve dok nije napola mekano. Potom se u jelo dodaje zaprška napravljena od brašna i 2 do 3 žlice masti, krumpiri, rajčice i koža od dimljene slanine.

Kad je meso mekano, jelo se posoli pa u njega još dodaje nasjeckani peršin i vrhnje.

Ovo jelo se poslužuje uz heljdinu kašu.

4. Kisela čorba s jajima

Sastojci: 5 žlica masti, žličica šećera, 5 žlica brašna, pola glavice crvenog luka, 2 lovorova lista, žličica papra u zrnu, 2 i pol litre kipuće vode, 2 žlice soli, 2 dl kiselog vrhnja, octa po ukusu, nekoliko jaja

Postupak: Na vreloj masti ispržite šećer tako da dobije tamnosmeđu boju pa dodajte brašno i luk (ne reže se, stavi se cijela polovica). Nakon što zaprška dobije tamniju boju, a luk postane mekan i rumen, dodajte list lovora i papar, kratko popržite pa uspite posoljenu vrelu vodu.

Dobro prokuhajte i promiješajte kako ne bi bilo grudica. Tad juhu procijedite i dodajte joj vrhnje. Ova juha se poslužuje uz meko kuhana jaja ili se 3 do 4 jaja razmute i zakuhaju u juhi. U nju možete dodati i malo prepržene slanine.

5. Krumpirača sa suhim mesom

Sastojci: pola kilograma masnog suhog mesa, 2 litre na ploške izrezanog krumpira, žlica masti, 1 narezana krvavica, 2 žlice vode, žlica soli

Postupak: Meso se nareže na tanke odreske, a premazan premaže s malo masti. Slaže se red krumpira pa mesa, zatim opet krumpira pa na to krvavice, a na njih opet krumpir. Nakon toga se na krumpir stavi slana voda i ostatak masti. Peče se u pećnici oko sat vremena, dok se krumpir posve ne ispeče.

Umjesto krvavica se mogu staviti druge vrste suhih kobasica, a odlično je i ako se naizmjence slože samo krumpir i suho meso.

6. Teleći but sa slaninom

Sastojci: 3/4 kg teletine, 40 g slanine, 50 g masti, 1 dl vrhnja, sol, voda

Postupak: Teletina se opere i posoli pa se u nju popika slanina narezana na rezance. Potom se meso stavi peći u pećnicu na vruću mast. Peče se uz često podlijevanje, a doda se i malo vode. Gotovo je kad meso dobije lijepu boju i postane mekano. Na kraju se prelije kiselim vrhnjem.

7. Kroketi od šunke

Sastojci: 2 žemlje, 1/8 l mlijeka, 20 g maslaca, 30 g brašna + brašno za uvaljati krokete, 1/4 kg suhog mesa, 1+1 jaje, 100 g mrvica, 200 g masti, sol, papar

Postupak: Žemlje se kuhaju u mlijeku s maslacem i 30 g brašna dok ne dobijete gustu kašu. Smjesa se ohladi pa se u nju umuti jaje, isjeckano suho meso i malo papra. Ukoliko je previše rijetka, dodajte malo brašna ili krušnih mrvica. Od te smjese oblikujte krokete koje potom uvaljajte u brašno, razmućeno jaje i mrvice. Pecite ih u vrućoj masti i poslužite uz cumberland umak.

Cumberland umak - recept:

Sastojci: 2 žlice pekmeza od ribizla, 2 žlice pekmeza od kajsija, 2 žice ribanog hrena, sok od 1 naranče, ribana korica od pola limuna, sok od pola limuna, 1/8 l crnog vina

Postupak: Sve sastojke dobro promiješajte i umak je spreman za posluživanje. Osim uz krokete, naše bake su ga servirale i uz suhi jezik, šunku, sušeno meso...

8. Kološvarski kupus

Sastojci: 1 kg kiselog kupusa 40 g masti, 150 g luka, crvena paprika, 200 g riže, 1/2 kg svinjetine, 30 g masti, 50 g luka, 100 g suhe slanine, 2 dl kiselog vrhnja, sol, papar

Postupak: na 40 g masti se pirja 150 g luka izrezanog na kolutove. Kad požuti dodaje mu se crvena paprika i izrezani kiseli kupus. Malo se posoli i popapri. Pirja se dok ne bude mekano. Posebno se pirja mljevena svinjetina na 30 g masti i fino kosanom luku (50 g). Posoli se i popapri. Riža se skuha.

Potom slijedi slaganje svih sastojaka u vatrostalnu posudu - red mesa, red kupusa, red riže - i tako još jednom. Potom se na vrh rasporedi na šnite izrezana slanina i sve se prelije vrhnjem. Peče sa u pećnici na jačoj vatri kod slanina ne dobije lijepu žutu boju.

9. Ričet s mesom

Sastojci: 1/4 kg suhog mesa, 1/4 kg graha, 1/4 l ječmene kaše, 30 g luka, 40 g masti, 30 g brašna, papar

Postupak: Grah i ječam se kuhaju odvojeno. U grah se stavi suho meso i kuha. U to se potom dodaje isjeckani luk pržen na masti u koji se pred kraj prženja stavi i brašno. Kad je grah kuhan, u njega se ubaci kuhana ječmena kaša i malo papra. Sol ne treba dodavati ukoliko je suho meso dosta slano, ako nije, u jelo dodajte i malo soli.

10. Paprikaš od morskih riba

Sastojci: 1 kg ribe, 1 i 1/4 litre mlijeka, limun, 50 g brašna, 80 g masti, 40 g slanine, 150 g luka, 1 dl vrhnja, 30 g pekmeza od rajčice, mljevena crvena paprika, ocat

Postupak: Ribe se očiste i stave u mlijeko na sat i pol da izgube miris po moru. Zatim se izvade, posuše, nakapaju limunovim sokom, posole i opet ostave nek stoje. Nakon kraćeg vremena se izrežu, a komadi se uvaljaju u brašno i peku u vrućoj masti.

Kad su svi komadi isprženi, u mast se ubaci isjeckana slanina i sitno sjeckani luk. Prži se dok luk ne dobije žutu boju, a onda se dodaje brašno (oko 20 g). Kad brašno požuti, ubaci se i mljevena crvena paprika, ocat i voda. Nakon što malo prokuha, ubacuje se i malo rajčice i vrhnja. Ostavi se da opet prokuha pa se u to stave prženi komadi ribe.

Ovo jelo se posluživalo uz žličnjake, krumpir, tjesteninu...