Top 5 kućnih ljubimaca s kojima ćete se družiti dugi niz godina

Svaki od ovih ljubimaca provest će s vama više od 10 godina. O nekima se morate više brinuti, ali uz ljubav i njegu bit će sretni i zdravi dugi niz godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Bradati zmajevi

Ovi gušteri mnogi živjeti do 15 godina, a ne trebaju puno brige. Treba im toplinska lampa, UV žarulja i higrometar kako bi bili sigurni da vlaga ne postane previsoka. Oni će se družiti s vama slično kao zamorci. Najveći problem mnogim potencijalnim vlasnicima je to što bradati zmajevi jedu žive insekte. Mogu jesti i voće, ali u dijeti moraju imati cvrčke. O tome nema pregovora.

2. Mačke

Slatke, ali drske, mačke mogu živjeti i preko 15 godina. Najstarija mačka je doživjela čak 27. Treba im puno pažnje za razliku od mnogih malih ljubimaca, ali su u velikoj mjeri neovisne. One se kupaju same no pripremite se za ogreban namještaj i čišćenje njihovog zahoda.

Foto: Dreamstime_

3. Minijaturne pudlice

Poznate kao i patuljaste pudlice, ovi psi su jedni od najpametnijih. Žive oko 18 godina i možete ih imati u stanu. No treba im puno brige.

4. Čivave

Mali psi u prosjeku duže žive. Energične čivave žive prosječno 20 godina. Skloni su biti borbeni, ali vrlo odani. Neće se željeti odvojiti od vas, no dovoljno su mali da ih možete voditi bilo gdje.

Foto: Dreamstime

5. Gekon

Gekoni, osobito leopardovi gekoni, obično žive do 20 godina. Zabavno ih je promatrati i zahtijevaju minimalnu njegu, a ne mijenjaju se vidljivo dok stare. Gekoni mogu imati nedostatak vitamina D i kalcija, pa im je obavezno dati UVB lampu da se griju. Za prehranu obavezno imajte kukce spremne, piše msn.