Top 6 stvari koje krase svakog Škorpiona: Pametni i intenzivni

Škorpioni su skloni naglim probadanjima, neočekivanim silnim promjenama te transformaciji, pokretu i erupciji. Njihov identitet je vrlo snažan, a kada urone u svoju mračnu stranu, ostavljaju dojam koji drugi ljudi ne zaboravljaju tako lako, pojasnila je astrologinja Emma Toynbee pa nabrojala šest glavnih karakteristika ljudi rođenih u ovom znaku.

1. Odlučni su, ali i problematični

Kada Škorpioni odluče doći do cilja koje su si postavili, budite sigurni da će uspjeti u tome. Često su vrlo moćni unutar tvrtke u kojoj rade, dominantni i na visokim su pozicijama. U njima leži nagon koji može dovesti do rušenja svake opozicije i prepreke.

2. Maštoviti su, inteligentni i neovisnog uma

To su rođeni vođe koji ne mare slijedi li ih tko ili ne. Pablo Picasso je bio Škorpion, nije mario što drugi misle o njegovom slikanju već je govorio: 'Napravit ću nešto drugačije i ljudi će me slijediti u tome'. Takvu energiju posjeduje svaki Škorpion, samo je neki možda nisu svjesni. Škorpioni se ne vežu za prošlost i ne dopuštaju da ih to sputava, a to je jedan od razloga zašto su puni svježih ideja i inovacija.

3. Samouvjereni su i nametljivi

Oni kao da ne registriraju riječi 'Ne' i 'Ne možeš', 'Ne smiješ'. Škorpioni ne čekaju pozivnicu da bi se negdje pojavili, ako žele doći, jednostavno će se sami pozvati i pojaviti puni samopouzdanja ne mareći što drugi misle o tome. I ne samo to, njihova energija je toliko zarazna, da će i prijatelji slijediti njihov primjer.

Foto: themoviedb.org

4. Emotivni su i vrlo intuitivni

Škorpionima ne nedostaje dubine, u ozbiljnom su kontaktu sa vlastitim emocijama, ali su i puni suosjećanja za druge. Oni su toliko intuitivni da se to nekim ljudima ne sviđa, jer imaju osjećaj kako ih Škorpion čita kao knjigu i kada nešto pokušavaju sakriti. Ljudi koji se dobro nose sa energijom i dubinom Škorpiona mogu biti sigurni da će uza sebe imati dobrog prijatelja punog empatije.

5. Vrlo su osvetoljubivi

Kada im se netko zamjeri, skloni su uložiti priličan napor u osvetu. Oni ne zaboravljaju tako lako izdaju, prevaru i nečije loše namjere. Stoga, pametno je ljude rođene u ovom znaku ne pokušavati izigrati, jer su skloni dramatičnoj reakciji.

6. Vrlo su intenzivni

Energija ljudi rođenih u znaku Škorpiona je toliko intenzivna da ćete ju osjećati i nakon što Škorpion izađe iz vašeg života. Inače, život sa pripadnikom ovog znaka može biti sretan ako se članovi obitelji na neki način pokore njihovoj volji, prenosi wellandgood.com.

