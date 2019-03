Top 6 znakova kako prepoznati da vam netko besramno laže

1. Dobro promatrajte lice

Iako neki misle da osmjehom mogu sakriti činjenicu da ne govore istinu, stručnjaci kažu da nije tako. Važno je obratiti pažnju na sitne promjene na licu, poput rumenih obraza - osjećaj tjeskobe tijekom laganja zna rezultirati crvenilom. Iako, tu treba biti oprezan jer ljudi katkad pocrvene zbog osjećaja nelagode iako ne lažu.

Lažljivca možete otkriti i po nosnicama koje se neuobičajeno šire, po grickanju usana, dubokom disanju, ubrzanom treptanju - sve to ukazuje da mozak radi ubrzano.

Također, ako nekome postavite direktno pitanje, a on naglo pomakne glavu i skrene pogled, moguće je da laže ili će uskoro izreći neistinu. Iako je uobičajeno da onaj tko laže izbjegava kontakt očima, ima i onih malo sigurnijih u sebe koji će tada sugovornika gledati direktno u oči, ali izvest će to neprirodno jer će buljiti bez treptanja, pomalo ukočeno - i to je razlog za sumnju.

2. Pazite prati li govor tijela priču

Kod otkrivanja lažljivca važno je promatrati cjelokupno ponašanje i kao detektiv spojiti neke karakteristike lica, tijela, glasa i govora. Na primjer, ljudi koji ne govore istinu znaju skrivati ruke i noge, recimo, držati ruke iza leđa ili noge ispod stolice. Pokreti tijela mogu im biti pretjerano mirni - svedeni na minimum, što nije nimalo prirodno.

Tijekom opuštenog razgovora normalno je da se čovjek pomiče, gestikulira i slično. Međutim, kada netko laže sklon je stajati nepomično jer se pokušava držati pod kontrolom kako ne bi bio otkriven.

3. Pogledajte kako se smije

Znači, ako vam se netko smije, a oči ne prate tu radnju, odnosno nisu nasmijane i vedre, tada tu nešto nije kako treba - vjerojatno se radi o pokušaja prikrivanja stvarnih emocija. Očigledno je da vam se osoba pokušava nasmijati iako joj nije nimalo do smijeha. Pratite lice i pokušavajte 'pročitati' nečije osjećaje.

4. Na koji način govori

Treba obratiti pažnju na nagle promjene u brzini govora i boji glasa. Također, onaj tko laže je pod stresom, a tada se usta pojačano suše, lučenje sline se smanjuje i znaju se javiti problemi sa govorom.

5. Obratite pažnju što govori

Stručnjaci kažu da lažljivci imaju tendenciju izbjegavati riječi poput 'ali', 'ni', 'osim' i 'dok', jer imaju problema s složenim procesima razmišljanja. Također, manje je vjerojatno da će upotrijebiti riječi 'ja', 'moje'...

Uz to, sumnjivo je i iznošenje pretjerane količine informacija, isto kao i kod previše objašnjavanja. Naime, ljudi koji ne govore istinu vjeruju kako će vas sa puno detalja uvjeriti da je nešto istinito. Pripazite i ako se osoba počne neuobičajeno braniti. Lažljivci se znaju početi braniti ako posumnjaju da ste ih razotkrili u laži.

6. Neuobičajeno dodirivanje tijela

Ljudi nesvjesno pokrivaju usta kada pokušavaju izbjeći odgovor na neko pitanje ili nešto ne žele komentirati. I diranje usta te njihovo pokrivanje mogu ukazivati na oklijevanje ili laganje.

Oni koji ne govore istinu znaju dodirivati grlo, vrat, prsa, glavu i trbuh. Rade to nesvjesno, prenosi Reader's Digest.

