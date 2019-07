Top 9 stvari koje muškarci žele u krevetu, ali strah ih je pitati

Devetorica mladića otkrila su za Men's Health o čemu maštaju, od seksa u troje do jednostavnog maženja. Svoje seks fantazije drže za sebe jer se boje reakcije partnerica.

Dean (27) kaže da bi rado da partnerica preuzme kontrolu i ponižava ga tijekom vođenja ljubavi jer ga to uzbuđuje. Želi dominu.

Daniel (24) priželjkuje grupni seks.

- To bi bilo ludo iskustvo, ali nikada nisam imao partnericu od koje bih to mogao tražiti. Morao bih popiti puno alkohola da to izustim i priznam - rekao je.

Andrei (26) je zaluđen oralnim seksom.

- Volio bih da ponekad mogu tražiti da mi pruži oralni seks, a da se pritom ne osjećam kao da tražim da me opslužuje - kaže.

Zaiden (29) mašta o strastvenoj spontanosti.

- Sviđa mi se kada žene agresivno i kreativno preuzimaju inicijativu, to me iznenadi. Ali, teško je tražiti od partnerice da bude spontanija - rekao je.

Bill (21) oduvijek sanja o vezanju, od same pomisli na to mu se krv uskomeša i počne divljački jurišati tijelom.

- Uvijek sam maštao o vezanju djevojke, ali ne znam kako to tražiti od nje. Rado gledam 'Zakon i red'. Znam da to može otići u pogrešnom smjeru - kazao je.

Tommy (26) fantazira o prostoj djevojci koja bi ga tijekom seksa 'častila' prljavim riječima.

- Volim kada djevojka govori prljavo, ali bilo bi mi neugodno zamoliti je da to učini. Također, nikako mi se ne bi svidjelo da i ona to zamoli mene, da joj vratim istom mjerom, ne znam kako bih to izveo - otkrio je.

Grantu (25) je najveća fantazija - seks u troje. Silno bi želio to iskušati.

- Želio bih seks u troje, ali ne bih volio povrijediti njezine osjećaje i navesti je da pomisli da mi se ne sviđa i da zbog toga tražim nešto više - rekao je.

Billy (27) mašta o tome da doživi vrhunac sa spolovilom između njezinih grudi.

- Oduvijek sam maštao o seksu među njezinim grudima, ali nikada je to ne bih mogao pitati. Moglo bi biti ponižavajuće - kaže.

Sam (29) bi se mazio.

- Ne želim je tražiti da me mazi. Nemojte se smijati! Mislim da djevojke nekako pretpostavljaju da se momci ne žele maziti, pa to niti ne rade, a mi ih to nećemo tražiti - rekao je ovaj mladić.