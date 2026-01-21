Sve na jednom mjestu – stručnost i pouzdanost
Top Alati - Vaš pouzdani web shop za alate i opremu
Top Alati je nastao iz dugogodišnjeg iskustva tvrtke Autoset Turek d.o.o., lidera u prodaji i servisu autoservisne opreme i alata. Naša misija je pružiti profesionalcima i kućnim majstorima pristup alatima i opremi koji olakšavaju rad i jamče precizne rezultate.
Do sada smo uspješno isporučili više od 140.000 narudžbi, a naši kupci cijene:
- stručne savjete prije i nakon kupnje
- brzu i sigurnu dostavu diljem Hrvatske
- široku i kvalitetnu ponudu alata i opreme
Ponuda koja pokriva sve potrebe
Top Alati pruža preko 10.000 pažljivo odabranih proizvoda, nudeći široku ponudu alata i opreme u Hrvatskoj. U našoj ponudi možete pronaći:
Akumulatorske i električne alate
- Aku odvijači, aku bušilice, aku brusilice, ubodne pile, klamerice, polirke
- Setovi aku alata i pribor (baterije, punjači, dodatci)
- Profesionalni električni alati: bušaći čekići, glodalice, pile, brusilice
Ručne alate i setove
- Ključevi (moment, nasadni, Torx, univerzalni)
- Odvijači, čekići, kliješta, adapteri, bitovi
- Specijalni alati: ureznice, izvlakači, razvrtači, glodala
Autoservisnu opremu
- Dizalice (jednostupne, dvostupne, škaraste, četverostupne)
- Hidraulične preše, pumpe i cilindri
- Alati za obradu karoserije, vulkanizaciju, autooptiku i dijagnozu
- Montirke, balansirke, pribor i rezervni dijelovi
Građevinske i vrtne alate
· Mjerna tehnika, keramičarski i zidarski alat, vibro ploče
- Kosilice, trimeri, motorne pile, usisavači, puhači i vertikulatori travnjaka travnjaka
- Cjepači, vrtni strojevi, oprema za navodnjavanje
Opremu za radionicu i skladište
- Pneumatska oprema, kompresori (tihi kompresori, klipni kompresori, vijčani kompresori)
- Namještaj, ormarići, kolica, ležaljke, stolovi i paneli za alat
- Transportna rješenja: paletari, viličari, transportna kolica, regali
- LED rasvjeta, uređaji za zavarivanje i pjeskarenje, električni agregati
Auto opremu i potrošne materijale
- Motorna ulja, maziva, aditivi, auto kozmetika
- Auto gume, akumulatori, žarulje, metlice brisača, antifriz
- Alati i pribor za održavanje vozila, sustave goriva, kočnice i A/C
Maloprodajne trgovine
Top Alati nije samo online trgovina - posjetite nas u Prelogu ili Varaždinu i provjerite proizvode uživo. Naši stručnjaci pomoći će vam u odabiru pravog alata i opreme.
Fleksibilnost i posebne narudžbe
Ako neki alat nije dostupan na web shopu, naši kupci ga uvijek mogu zahtijevati preko naših agenata. U 90% slučajeva uspijevamo pronaći traženi alat ili opremu po povoljnoj cijeni – iznimno nam je važno zadovoljstvo kupca i želimo da vaša radionica uvijek bude potpuno opremljena. Odabir pravog alata nije uvijek jednostavan – pogrešan izbor može usporiti rad, povećati rizik od oštećenja ili smanjiti preciznost.
Kontaktirajte nas na brojeve mobitela: 098 197 0293 ili 091 488 1933 te na e-mail: prodaja@top-alati.hr.
Brzina dostave
U Top Alatima razumijemo koliko je važno da vaša oprema stigne na vrijeme. Zbog toga smo uspostavili suradnju s više pouzdanih dostavnih službi kako bismo osigurali brzu i fleksibilnu isporuku. Male pošiljke obično stižu unutar 1–3 radna dana, dok veće pošiljke na paletama dostavljamo u roku do 5 radnih dana. Naša logistika je organizirana tako da vaša narudžba stigne sigurno i na vrijeme, bez nepotrebnog čekanja.
Program vjernosti
U Top Alati programu vjernosti svaki kupac postaje nagrađen za svoju vjernost. Svakom kupnjom skupljate bodove koje možete iskoristiti za popuste pri sljedećoj narudžbi – 1 bod je 1 € popusta, a bodove možete koristiti za do 30 % vrijednosti kupovine. Registracija je jednostavna i besplatna, bodovi se automatski prate u korisničkom računu, a najbolja je stvar što bodovi nemaju rok trajanja. Na taj način, svaka kupovina na Top Alati webshopu postaje prilika za dodatnu uštedu i još bolju vrijednost za vaš novac.
Partner u svakoj radionici
Top Alati je pouzdan partner za sve majstore i hobiste. Sa stručnim savjetima, širokom ponudom, fleksibilnošću u nabavi, maloprodajnim trgovinama i brzim dostavama, pomažemo da svaki projekt završi uspješno.
