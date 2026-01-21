Obavijesti

Ponuda koja pokriva sve

Top Alati - Vaš pouzdani web shop za alate i opremu

Top Alati - Vaš pouzdani web shop za alate i opremu
Foto: Top Alati

Sve na jednom mjestu – stručnost i pouzdanost

Top Alati je nastao iz dugogodišnjeg iskustva tvrtke Autoset Turek d.o.o., lidera u prodaji i servisu autoservisne opreme i alata. Naša misija je pružiti profesionalcima i kućnim majstorima pristup alatima i opremi koji olakšavaju rad i jamče precizne rezultate.

Do sada smo uspješno isporučili više od 140.000 narudžbi, a naši kupci cijene:

  • stručne savjete prije i nakon kupnje
  • brzu i sigurnu dostavu diljem Hrvatske
  • široku i kvalitetnu ponudu alata i opreme

Ponuda koja pokriva sve potrebe

Top Alati pruža preko 10.000 pažljivo odabranih proizvoda, nudeći široku ponudu alata i opreme u Hrvatskoj. U našoj ponudi možete pronaći:

Akumulatorske i električne alate

  • Aku odvijači, aku bušilice, aku brusilice, ubodne pile, klamerice, polirke
  • Setovi aku alata i pribor (baterije, punjači, dodatci)
  • Profesionalni električni alati: bušaći čekići, glodalice, pile, brusilice

Ručne alate i setove

  • Ključevi (moment, nasadni, Torx, univerzalni)
  • Odvijači, čekići, kliješta, adapteri, bitovi
  • Specijalni alati: ureznice, izvlakači, razvrtači, glodala

Autoservisnu opremu

  • Dizalice (jednostupne, dvostupne, škaraste, četverostupne)
  • Hidraulične preše, pumpe i cilindri
  • Alati za obradu karoserije, vulkanizaciju, autooptiku i dijagnozu
  • Montirke, balansirke, pribor i rezervni dijelovi

Građevinske i vrtne alate

·       Mjerna tehnika, keramičarski i zidarski alat, vibro ploče

  • Kosilice, trimeri, motorne pile, usisavači, puhači i vertikulatori travnjaka travnjaka
  • Cjepači, vrtni strojevi, oprema za navodnjavanje

Opremu za radionicu i skladište

Auto opremu i potrošne materijale

  • Motorna ulja, maziva, aditivi, auto kozmetika
  • Auto gume, akumulatori, žarulje, metlice brisača, antifriz
  • Alati i pribor za održavanje vozila, sustave goriva, kočnice i A/C
Foto: Top Alati

Maloprodajne trgovine

Top Alati nije samo online trgovina - posjetite nas u Prelogu ili Varaždinu i provjerite proizvode uživo. Naši stručnjaci pomoći će vam u odabiru pravog alata i opreme.

Fleksibilnost i posebne narudžbe

Ako neki alat nije dostupan na web shopu, naši kupci ga uvijek mogu zahtijevati preko naših agenata. U 90% slučajeva uspijevamo pronaći traženi alat ili opremu po povoljnoj cijeni – iznimno nam je važno zadovoljstvo kupca i želimo da vaša radionica uvijek bude potpuno opremljena. Odabir pravog alata nije uvijek jednostavan – pogrešan izbor može usporiti rad, povećati rizik od oštećenja ili smanjiti preciznost.

Kontaktirajte nas na brojeve mobitela: 098 197 0293 ili 091 488 1933 te na e-mail: prodaja@top-alati.hr.

Brzina dostave

U Top Alatima razumijemo koliko je važno da vaša oprema stigne na vrijeme. Zbog toga smo uspostavili suradnju s više pouzdanih dostavnih službi kako bismo osigurali brzu i fleksibilnu isporuku. Male pošiljke obično stižu unutar 1–3 radna dana, dok veće pošiljke na paletama dostavljamo u roku do 5 radnih dana. Naša logistika je organizirana tako da vaša narudžba stigne sigurno i na vrijeme, bez nepotrebnog čekanja.

Program vjernosti

U Top Alati programu vjernosti svaki kupac postaje nagrađen za svoju vjernost. Svakom kupnjom skupljate bodove koje možete iskoristiti za popuste pri sljedećoj narudžbi – 1 bod je 1 € popusta, a bodove možete koristiti za do 30 % vrijednosti kupovine. Registracija je jednostavna i besplatna, bodovi se automatski prate u korisničkom računu, a najbolja je stvar što bodovi nemaju rok trajanja. Na taj način, svaka kupovina na Top Alati webshopu postaje prilika za dodatnu uštedu i još bolju vrijednost za vaš novac.

Partner u svakoj radionici

Top Alati je pouzdan partner za sve majstore i hobiste. Sa stručnim savjetima, širokom ponudom, fleksibilnošću u nabavi, maloprodajnim trgovinama i brzim dostavama, pomažemo da svaki projekt završi uspješno.

Otkrijte sve alate i opremu

