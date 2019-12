Top baletna škola djeci: 'Pušite da se slučajno ne bi udebljali!'

Djecu se na prestižnoj baletnoj akademiji bečke Državne opere navodno potiče na pušenje da bi kontrolirali svoju težinu, otkrila je istraga. Skandal je izbio u travnju ove godine kad je objavljeno medijsko izvješće u kojem su učenici optužili školu za ozbiljno fizičko i psihičko zlostavljanje, piše Independent.

Tada su novine Falter objavile detaljno istraživanje o "metodama iz 19. stoljeća" u kojima se navodi da su učenike baleta redovito "udarali, grebali do krvi, povlačili za kosu, ponižavali zbog njihovog izgleda, težine i građe tijela", a velik broj njih je nakon takve torture u osjetljivim tinejdžerskim godinama obolio od poremećaja prehrane. Osim toga, kao jedan od najkontroverznijih iskaza bio je onaj u kojem se učenicima savjetovalo da "zapale cigaretu kad osjete glad".

Ovaj je tjedan posebno vladino povjerenstvo u Austriji potvrdilo te medijske izvještaje, objavljujući kako učenici nisu imali odgovarajuću medicinsku i pedagošku skrb, a otkrili su i "opće nepoštovanje prema djeci". Do tih su saznanja došli nakon 16 saslušanja i razgovora s 24 svjedoka.

“We were broken”



Brutality, humiliation, sexual assault, anorexia: Students and instructors speak for the first time about unbearable conditions at the Vienna State Opera Ballet School. Falter investigates behind the scenes of the country’s most famous cultural institution



Wow. https://t.co/F61uqG8jWV