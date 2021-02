Gdje god se okrenete u stanu, odnekud vire kablovi i žice, do te mjere da vas elektronika vjerojatno već živcira. Srećom, postoje jednostavne ideje za to kako ih sakriti, tako da vam uvijek budu dostupni, a da ne smetaju. Neka od tih rješenja idu za tim da se niti jedna žica više ne vidi, dok je kod drugih u prvom planu to da se napravi red i da se više ne spotičete o kablove punjača po podu.

Evo nekoliko rješenja među kojima možete birati:

Modem sakrijte u knjigu

Ruter ili modem obično držimo na polici, pa razmislite o tome da napravite 'knjigu'. Uzmite stari rokovnik, pa ga 'obucite u neku zanimljivu tkaninu, tako što ćete ju nalijepiti na korice. S donje i gornje strane nalijepite karton, tako da dobijete zatvorenu 'kutiju' pa ugurajte modem unutra i smjestite među knjige. Sve kablove tako možete sakriti iza knjiga.

Zalijepite kablove za stražnju stranu pisaćeg stola

Sa stražnje strane pisaćeg stola zalijepite prozirne kopče za kablove koje se mogu pronaći na Internetu u svim veličinama. Najčešće ih je dovoljno sami pritisnuti na stražnju ploču stola na 30 sekundi i - stvar je spremna za upotrebu. Na jednu kukicu možete zakačiti više kablova, a ako ih lagano isprepletete, bit će manje nereda. Samoljepivom trakom možete ih pričvrstiti za stol tako da baš nigdje ne vire.

Sakrijte ih u postolju TV-a

Ako televizor stoji na postolju, sve kablove provucite u prostor za pohranu kablova koji takvi stalci obično imaju. Ako ga nemate, možda ga možete izraditi i sami, od drveta. Na Internetu za to postoji više ideja, a jedino je važno da postolje ima dio u koji možete ugurati višak žice.

Nabavite vodilice za skrivanje kablova

Ako je televizor postavljen na zid, a kablovi vise iz njega, nabavite plastične vodilice namijenjene upravo tome da ih sakriju. Riječ je o plastičnim 'trakama' koje se postavljaju na zid preko kablova, obično lijepljenjem, ili vijcima na krajevima. Vodite računa da izmjerite dobru dužinu poklopca za kablove. Možete ih obojati istom bojom kao što je boja zidam pa se neće ni vidjeti.

Sakrijte ih iza zida

Ako renovirate stan, imate priliku postaviti kablove u zid, odnosno tako da budu posve nevidljivi. Treba nabaviti vodilice koje se umeću u zid i kroz njih postaviti kablove. Imajte na umu da unaprijed treba dobro odrediti gdje će električni uređaji biti postavljeni, kako ne biste imali problema s uključivanjem.

Umotajte kablove u jedan

Ne morate ih uvijek baš sakriti, dovoljno je sakupiti ih na jednom mjestu da soba ne izgleda neuredno. Dakle, skupite sve kablove koje koristite u ruku, pa ih omotajte zajedno trakom od fleksibilne pjene. Na taj način izbjeći ćete kaos na podu, a sve su vam 'žice' lako dostupne.

Sakrijte ih u ladicu

Pomoću pištolja za rupe pričvršćenog na bušilicu, izbušite rupu u stražnjoj ploči ladice stola koja je blizu zidne utičnice. Zatim provucite kabel kroz rupu. Trakom koja lijepi s obje strane za stražnju stranu ormarića pričvrstite utičnicu, pa spojite elektroniku. Na taj način mobitel, IPod i slično možete puniti u samoj ladici.

Nabavite zaštitne vodilice

Odličan su izbor i plastične vodilice koje se mogu pričvrstiti kao lajsne uza zid. Nabavite vodilicu i pažljivo ju izmjerite, kako biste dosegli točno ispod mjesta gdje uključujete uređaje i mogli provući žice.