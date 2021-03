Mnogi roditelji 'razbijaju glavu' kad dobiju bebu i požele joj dati savršeno ime. No, koje je to ime? Kako znati? Koje može pozitivno utjecati na dijete? Koje će mu najbolje pristajati uz osobnost? Sva ta pitanja i mnoga druga traže odgovore, no često ih je teško pronaći.

POGLEDAJTE VIDEO Odgoj djece u Danskoj:

I dok neki pokušavaju dokučiti koje ime je najpopularnije u današnje vrijeme, ima i onih koji djeci vole davati imena po utjecajnim povijesnim ličnostima, poznatim ljudima koji su ostavili pozitivan trag u povijesti, koji su živjeli posebnim životima i dugo će biti zapamćeni diljem svijeta.

Donosimo vam top 20 imena za djevojčice i za dječake inspirirane upravo takvim ljudima, a koje je objavio portal fatherly.com

20 najboljih imena za djevojčice:

20 najboljih imena za dječake: