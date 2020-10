Dijelovi \u0161etnje su na vrlo velikoj nadmorskoj visini, uklju\u010duju\u0107i zapanjuju\u0107e jezero Tilicho, \u0161to samo pridonosi privla\u010dnosti.

<p>Mnogi od nas su bili prisiljeni odustati od putovanja zbog Covida-19, ali ako istražujete i sanjate o nekim novim destinacijama kada ih bude moguće posjetiti, nova 'Ultimativna lista' Lonely Planeta mogla bi biti upravo ono što vam treba.</p><p>Lonely Planet je objavio drugo izdanje svoje popularne priručne knjige 'Ultimate Travel List', koja donosi 500 najboljih svjetskih nezaobilaznih lokacija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Novi popis, koji je objedinio tim stručnjaka Lonely Planeta, ističe destinacije koje morate posjetiti, od promatranja divljih životinja na Galapagoškim otocima do divljenja spektakularnom vodopadu Iguazú Falls koji se proteže preko Argentine i Brazila.</p><p>Ovo je 10 najboljih destinacija po izboru Lonely Planeta.</p><h2>10. Krug oko Annapurne, Nepal</h2><p>Ovaj izlet nužan je za sve penjače, planinare i pješake. Prolazeći nepalskim krugom Annapurna, proći ćete kroz rižina polja, pašnjake jakova i snježni planinski prijevoj nazvan Thorung La. </p><p>Dijelovi šetnje su na vrlo velikoj nadmorskoj visini, uključujući zapanjujuće jezero Tilicho, što samo pridonosi privlačnosti.</p><h2>9. Salar de Uyuni, Bolivija</h2><p>Ako posjetite Salar de Uyuni, najveću slanu površinu na svijetu, činit će vam se kao da hodate kroz oblake. Nakon kiše, voda na slanoj površini jezera stvara sjajnu iluziju nalik staklu, pretvarajući jezero u zrcalo koje odražava nebo iznad.</p><h2>8. Hramovi Angkor, Kambodža</h2><p>Najveća turistička atrakcija Kambodže, ovo veliko UNESCO-ovo mjesto svjetske baštine izuzetno je za posjetiti. Angkor Wat, najpoznatiji hramski kompleks Angkora, zamišljen je kao vizualni prikaz planine Meru, doma hinduističkih bogova.</p><h2>7. Vodopadi Iguazú, Argentina-Brazil</h2><p>Vodopadi Iguazú su spektakularni vodopadi na rijeci Iguazú, na granici između brazilske države Paraná i argentinske provincije Misiones. Promatranje ovih vodopada nevjerojatno je iskustvo - dijelom i zbog silnih razmjera: Iguazú se zapravo sastoji od 275 slapova, a najviši, Vražje grlo, dubok je 80 metara.</p><h2>6. Jezero Bled, Slovenija</h2><p>Na slikovitom Bledskom jezeru nalazi se neobična, bijela crkva, smještena na zelenom otoku i okružena plavom vodom. Nekad su hodočasnici išli u crkvu kako bi molili, a kasnije je to bilo mjesto za odmor kraljevskih obitelji iz 19. stoljeća. Danas turisti uživaju u šetnji i biciklizmu oko jezera.</p><h2>5. Nacionalni park Yellowstone, SAD</h2><p>Yellowstone se smatra jednim od najstarijih svjetskih nacionalnih parkova. Park je svoju popularnost stekao najviše zahvaljujući gejzirima, termalnim izvorima, geotermalnim karakteristikama i super vulkanu. Tu se nalazi najpoznatiji gejzir 'Old Faithful'.</p><p> U parku žive i mnoge divlje životinje, kao što je bizon, vuk, grizli, kojot ili jelen.</p><h2>4. Delta Okavango, Bocvana</h2><p>Svake godine deltu Okavango poplavi voda s angolskog gorja. Delta Okavango također je žarište divljih životinja od veličanstvenih slonova do gmazova - i jedno od najvećih i najekskluzivnijih safari odredišta u Africi.</p><h2>3. Nacionalni park Uluru Kata Tjuta, Australija</h2><p>Područje parka posebno je po tome što ove stijene čine sustav vjerovanja jednih od najstarijih ljudskih zajednica, te su ujedno i mjesto štovanja i božanstva za mnoge. U parku obitava i 22 vrste autohtonih sisavaca od kojih su najpoznatiji dingo, crveni klokan i skočimiš.</p><h2>2. Otoci Galapagos, Južna Amerika</h2><p>San ljubitelja prirode i raj za eko putnike, Galápagos je dom nekim od najšarenijih bića na svijetu, uključujući slavne iguane, drevne kornjače, pingvine i živahne tuljane.</p><p>Vulkanske stijene, tirkizno-plave vode i zapanjujuće raznolik ekosustav neki su od razloga zašto trebate posjetiti ovo mjesto.</p><h2>1. Petra, Jordan</h2><p>Nekad gotovo napušteni grad, grad koji je bio u zaboravu tisućama godina, Petra je savršeno mjesto za avanturiste koji žele posjetiti odredište koje nije nalik nijednom drugom. Nabatejski narod živio je u Petri od četvrtog stoljeća prije nove ere do prvog stoljeća naše ere, a ovaj grad danas je pod zaštitom UNESCO-a, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/lonely-planet-ultimate-travel-list-2020/index.html">CNN</a>.</p>