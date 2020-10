Top namirnice za bolju spermu, ali i one koje treba izbjegavati

Tamna čokolada stimulira proizvodnju spermija, sjemenke bundeva poboljšavaju dotok krvi u genitalije, a kamenice bogate cinkom štite spermije od oštećenja. Izbjegavajte alkohol, kofein, mliječno i prženo

<p>Svaki peti muškarac ima spermu loše kvalitete ili malen broj spermija, a probleme s plodnošću milijuni ljudi diljem svijeta. Šanse za začećem mogu se povećati pravilnom prehranom, jer proces sazrijevanja spermija traje 100 dana tijekom kojeg sve što muškarac unese utječe na njihovu kvalitetu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti kompost kod kuće</p><p>- Prehrana može imati velik utjecaj na spermu, a u svakoj obradi neplodnosti, ako se utvrdi problem sa spermom, muškarce treba uputiti na obradu kako bi se otkrilo je li problem nastao iz neadekvatne prehrane, odnosno nedostatka nutrijenata. Tako se mogu slagati individualne formule i planovi prehrane koji ih mogu pomoći - ističe Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja iz Nutricionističkog savjetovališta u Splitu.</p><p>Postoje i brojne studije koje su utvrdile dobrobiti određene prehrane na povećanje mogućnosti začeća uzrokovanog slabom pokretljivošću ili manjkom spermija, dodaje Martinić.</p><p>Najbolja hrana za kvalitetniju spermu:</p><h2>Kamenice</h2><p>Osim što djeluju kao afrodizijak i potiču seksualnu želju, kamenice obiluju cinkom koji povećava razinu spolnih hormona. Ovaj element stimulira proizvodnju sperme i štiti spermije od oštećenja, ali i popravlja već postojeća oštećenja.</p><h2>Sjemenke bundeve</h2><p>Slično kao crveno meso i kamenice, sjemenke bundeve obiluju cinkom koji povećava razinu spolnih hormona. One sadrže fitokemikalije i antioksidanse koji smanjuju razinu slobodnih radikala u tijelu te su bogate omega-3 masnim kiselinama koje povećavaju dotok krvi u genitalije. </p><h2>Tamna čokolada</h2><p>Ona obiluje aminokiselinama koje stimuliraju proizvodnju spermija, povećavaju njihov broj, ali i volumen sperme. Aminokiselina L-Arginine HCL potiče intenzivnije orgazme.</p><h2>Goji bobice</h2><p>Ove bobice reguliraju temperaturu u testisima čime štite zdravlje spermija. Goji bobice poboljšavaju cirkulaciju u genitalijama i pomažu u borbi s oksidativnim stresom koji uništava spermije. </p><h2>Banane</h2><p>Ovo voće obiluje enzimom bromelainom koji regulira razinu spolnih hormona. Također, banane su bogate vitaminima B1, A i C koji povećavaju seksualnu izdržljivost i potiču proizvodnju sperme. Samim time povećavaju se šanse za začećem. </p><h2>Šparoge</h2><p>Ovo povrće povećava broj spermija i poboljšava kvalitetu. Šparoge obiluju vitaminima C i E. Vitamin C štiti zdravlje testisa i spermu od oštećenja uzrokovanih djelovanjem slobodnih radikala, dok vitamin E potiče proizvodnju spolnih hormona. </p><h2>Orasi</h2><p>Oni obiluju omega-3 masnim kiselinama koja poboljšava cirkulaciju u genitalijama. Osim toga, orasi sadrže spoj arginin koji povećava broj i volumen spermija. </p><p>Jednako tako, stručnjaci za bolju kvalitetu sperme i lakše začeće savjetuju izbjegavanje alkohola, cigareta, kofeinskih napitaka, ali i punomasnih mliječnih proizvoda te pržene i procesuirane hrane, piše <a href="https://www.mother.ly/child/14-superfoods-for-men-while-trying-to-conceive-6-foods-to-eliminate">Motherly.</a></p><p>Kemijski spojevi fitoestrogeni, inače sastavni dio biljaka koji se ponašaju kao estrogen, pronađeni u soji, kavi i pivu, smanjuju broj spermija i ometaju pretvaranje testosterona u dihidrotestosteron i time usporavaju rast tkiva prostate.</p><p> </p>