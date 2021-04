Istražite Medvednicu

Ukoliko živite u Zagrebu ili njegovoj blizini, Park prirode Medvednica je savršeno odredište za šetnju po prirodi, lagano planinarenje ili jednostavno opuštanje na dekici negdje na livadi. Odlučite li se za hodanje kroz šumu, imajte na umu da postoji više staza, neke vode do vrha, a druge do simpatičnih planinarskih domova koji u ponudi tradicionalno imaju grah s kobasicama, ali i druge fine stvari.

Gdje se koja staza nalazi i kamo vodi možete proučiti na stranici Medvednica.info. Tu ćete pronaći informacije koliko je koja staza duga, koliko vremena treba do cilja, koliko je zahtjevna... Ovako su to pojasnili: 'Ovdje se nalazi popis planinarskih staza na Medvednici s pripadajućim podacima: duljina staze, okvirno vrijeme potrebno za prolaz staze, te slobodna procjena težine staze u rasponu od 1 (najlakša) do 5 (najteža)'.

Na popisu se nalaze čak 72 staze, nekoliko planinarskih ruta i jedna neoznačena staza. Na primjer, staza broj 9. vodi do planinarskog doma Risnjak, duga je 3,8 kilometara, a prođe se za nekih sat i pol.

Opisali su je ovako:

'Planinarska staza 9 vodi od Mikulića (sjeverni dio Kustošije/Črnomerca) do Planinarskog doma "Risnjak" i Pongračeve lugarnice. Staza je dobrim dijelom od Mikulića prema gore kamenita i široka (po širini bi njome mogao proći i traktor). Od table PP Medvednice (početak staze) do Risnjaka ima oko 1 h hoda.

Markiranu stazu 9 na vrlo maloj udaljenosti, i možda malo zahtjevnijim trasama, paralelno prate druge manje neoznačene staze koje idu s drugih strana uzvisina ili po vrhu uzvisina, a sa njih se bolje vidi druga (istočna) strana prema Kulmerovoj Gori i Medvedgradu.

Staza je popularna i često korištena od strane planinara što znači da ćete tu sresti mnoge planinare i rekreativce, a vole je i biciklisti koji voze šumom. Kasnije prije Risnjaka je uža i tipično šumska, ali bez pretjeranih uspona'.

Nacionalni park Risnjak je odmor za dušu

- U užoj zoni Parka susrećemo veliki broj prirodnih znamenitosti iznimne ljepote zbog kojih je to područje i uvršteno u najviši stupanj zaštićene prirode. NP Risnjak je vrlo dobar primjer visinskog raščlanjenja u reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu - stoji na njihovoj internetskoj stranici.

'Floristička posebnost Nacionalnog parka Risnjak je da se ovdje na maloj površini dodiruju suprotna vegetacijska prostiranja: s primorja i unutrašnjosti, te s Dinarida i Alpa, pa je na tome nevelikom prostoru razvijeno tridesetak biljnih zajednica, od toga čak 14 šumskih zajednica'

Cijena ulaznica u park je 45 kuna za odrasle, za učenike, studente i umirovljenike je 25 kuna, obiteljska stoji 100 kuna, a djeci do 7 godina starosti ulaz je besplatan. Ulaznica vrijedi dva dana zato ju čuvajte nakon kupovine.

Osim šetnje parkom, tamo možete uživati i u promatranju divljih životinja ili u vožnji biciklom.

- Ukoliko želite pobliže upoznati faunu parka, naročito velike zvijeri za vas smo pripremili prostore za promatranje divljači. Dođite, osluškujte, stopite se s prirodom… Predlažemo vam vožnju brdskim biciklom, zasigurno ćete uživati u tišini i mirisu šume. Na karti Nacionalnog parka Risnjak obilježene su biciklističke staze, od najkraće 4,2 km pa sve do 40 km dugih ruta - stoji na internetskoj stranici Nacionalnog parka Risnjak.

Možete i planinariti ili posjetiti izvor rijeke Kupe.

'Planinarima i svim posjetiteljima željnih osvajanja vrhova te uživanja u prekrasnim vidicima predlažemo uspon na Veliki Risnjak(1528m) i Snježnik(1506m). Na raspolaganju vam je nekoliko planinarskih staza, a vi sami odlučite odakle ćete krenuti. Za sve posjetitelje koji baš i nisu vični penjanju preporučujemo posjet izvoru rijeke Kupe ili obilazak poučne staze Leska'.

Opisali su i neka obilježja ove predivne destinacije:

Dvorac Veliki Tabor vratit će vas u prošlost

- Plemićki grad Veliki Tabor jedan je od najznačajnijih kulturno–povijesnih spomenika profanoga graditeljstva kontinentalne Hrvatske. Veliki Tabor je izuzetan upravo zbog svoje monumentalne i autentične fortifikacijske arhitekture. Svojim smještajem na vrhu Huma Košnićkog, na 333 m nadmorske visine, dominira zagorskim krajem već više od pola tisućljeća – arhitektura se zapravo stopila s prirodom čineći jedinstvenu sliku. Impresivan je i pogled koji se s Velikog Tabora pruža na cijelo Hrvatsko zagorje i dio Slovenije - opisali su ga na internetskoj stranici veliki-tabor.hr.

- Ovaj spomenik kulture najviše nulte kategorije jedan je od najprepoznatljivijih identiteta, ne samo Hrvatskog zagorja, već i Hrvatske. Oko datiranja Velikog Tabora mišljenja struke su podijeljena. Jedni zastupaju mišljenje da je najstariji dio Velikog Tabora sagrađen sredinom 15. stoljeća dok drugi smatraju da se s izgradnjom najstarijeg dijela započelo tek nakon 1502. godine - dodali su.

U sklopu dvorca se nalazi muzej koji je subotom i nedjeljom otvoren od 10 do 18 sati (zadnji ulaz u muzej je u 17 sati). Cijena ulaza za odrasle je 25 kuna, a za djecu, studente i umirovljenike je 15 kuna. Postoji mogućnost kupovine obiteljske ulaznice po cijeni od 55 kuna (za roditelje sa malodobnom djecom).

Dvorcem možete 'prošetati' i virtualno te tako provjeriti što ćete sve imati priliku tamo vidjeti. Virtualnu šetnju pronaći ćete OVDJE.

Oko dvorca Trakošćan proteže se poučna staza 'Put vila'

Volite li dvorce, svakako posjetite Trakošćan uz koji se nalazi prekrasan perivoj i park šuma s jezerom. Ulaz u park je besplatan dok se ulaznice za ulazak u dvorac naplaćuju - za odrasle 40 kuna, a za učenici do navršenih 18 godina cijena je upola manja. Djeca do 7 godina starosti ne plaćaju ulaz.

Tamo se nalazi i muzej predmeta koje su ljudi nekad koristili u dvorcu.

- Muzej posjeduje vrijednu muzejsku građu iz razdoblja renesanse do historicizma, sačinjenu od vrijednih zbirki slika, namještaja, oružja i drugih predmeta, koji su stalno izloženi u originalnim prostornim cjelinama koje prezentiraju velikaški život kroz povijest Trakošćana i obitelji Drašković. Dvorac Trakošćan nastao je u 13. stoljeću i prvotno je bio mala srednjovjekovna utvrda – burg. Često mijenja vlasnike sve do 1569. godine kada prelazi u ruke hrvatske plemićke obitelji Drašković - stoji na njihovoj internetskoj stranici.

Tu je i poučna staza 'Put vila' koja će biti posebno zanimljiva mališanima.

'Na stazi oko Trakošćanskog jezera uređena je poučna staza koja pruža uvid u prirodne vrijednosti park-šume Trakošćan i okolnog područja. Dužine je 5 km, a može se razgledati uz laganu šetnju za otprilike 2 sata. Na njoj se nalazi 20 poučnih točaka, kao i ribarska kućica koja je uređena kao info-točka namijenjena predahu za vrijeme šetnje. Radno vrijeme ribarske kućice (info-točke): subotom i nedjeljom od 10 do 18 sati'.

Postoji odlična interaktivna karta dvoraca i utvrda u Hrvatskoj

Na karti ćete pronaći hrvatske dvorce i utvrde pa vam i to otvara mogućnosti planiranja kamo biste mogli sa obitelji i prijateljima na izlete. Pred nama je sve više sunčanih dana pa to iskoristite kako biste se još bolje upoznali sa ljepotama naše zemlje.

Kliknite na kartu i potražite odredišta u svojoj blizini. Kada nađete približnu lokaciju, strelicom miša dođite na ikonu i saznat ćete o kojem dvorcu ili utvrdi se radi. Uz neke postoje opširniji opisi i fotografije, ali ne uz sve.

Popis utvrda možete pronaći i na linku OVDJE.

Zavirite u pećinu u Nacionalnom parku Krka

- Najposjećeniji dijelovi NP 'Krka' su Skradinski buk i Roški slap. Skradinski buk je jedna od najpoznatijih hrvatskih prirodnih ljepota, a čine ga sedrene kaskade, otoci i jezera - stoji na internetskoj stranici npkrka.hr.

Možete zaviriti i u pećinu u kojoj se nalazi uređena arheološka zbirka. U toj pećini su naši preci živjeli u periodu od 5000 do 1500 godina prije Krista.

'Oziđana pećina, lokalitet u sklopu poučno-pješačke staze Stinice - Roški slap - Oziđana pećina, mjesto je od izuzetne prirodne, kulturološke i povijesne vrijednosti. Arheološka istraživanja potvrdila su u pećini nazočnost svih neolitičkih kultura na jadranskome prostoru (impresso, danilske i hvarske kulture), zatim eneolitičkih, te onih ranoga i srednjega brončanog doba. Čovjek je u pećini bio neprekidno prisutan u razdoblju od 5000 do 1500 godina prije Krista. U pećini je, in situ, uređena arheološka zbirka'.

Cijena ulaznice je u ovom periodu godine, do 31. svibnja, jeftinija i stoji 100 kuna za odrasle (za sve kopnene lokalitete), nakon toga je dvostruko veća (do kraja rujna).

Do kraja travnja imaju akciju - djeca do 18 godina u pratnji roditelja/staratelja imaju besplatan ulaz. Inače, ulaznica za djecu od 7 do 18 godina do kraja svibnja stoji 80 kuna. Mlađima je ulaz besplatan.

I ulaz na Plitvička jezera je jeftiniji

Sad je dobra prilika za cjelodnevni izlet na Plitvička jezera jer gužve nema, a cijena ulaznice je niža nego inače - do 31. svibnja cijena je 80 kuna za odrasle, 35 kuna za djecu od 7 do 18 godina (djeci mlađoj od 7 godina ulaz je besplatan) te 50 kuna za studente. U cijenu ulaznice uključen je prijevoz elektrobrodom i panoramskim vlakom, što je, također, poseban doživljaj.

Inače, ulaz tijekom sezone, od 1. lipnja do 30. rujna, stoji čak 300 kuna.

Psima je dopušten ulazak u Park, ali isključivo na uzici. To vrijedi i za brod i vlak.

- Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Republike Hrvatske. Svojom iznimnom prirodnom ljepotom ovo je područje oduvijek privlačilo zaljubljenike u prirodu, pa je već 8. travnja 1949. godine proglašeno prvim nacionalnim parkom u Hrvatskoj. Proces osedravanja, kojim se formiraju sedrene barijere i stvaraju jezera, predstavlja jedinstvenu univerzalnu vrijednost zbog koje su Plitvička jezera dobila međunarodno priznanje 26. listopada 1979. godine, upisom na UNESCO-ov Popis svjetske baštine - stoji na internetskoj stranici Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Napominju kako tamo postoji 22 kilometra staza za šetnju uz jezera te 36 kilometara planinarskih staza.

Plitvička jezera su uglavnom prekrivena šumom, nešto manje travnjacima, a smještena su u gorskoj Hrvatskoj, između planinskog lanca Male Kapele na zapadu i sjeverozapadu i Plješevice na jugoistoku - na ukupno nešto manje od 300 četvornih kilometara. Njihov jezerski sustav čini 16 imenovanih jezera, no zapravo ih je puno više - ukupno čak 90.

Istražite i ostale prirodne zanimljivosti u lijepoj našoj

Na OVOM LINKU pronaći ćete sve Nacionalne parkove i Parkove prirode u Hrvatskoj, detalje i zanimljivosti o njima, cijene ulaznica, radno vrijeme... Na istom linku postoji i zanimljiva interaktivna karta. Stoga, ne čekajte, istražite što se sve nudi. Iskoristite ovo sve ljepše i toplije vrijeme pa svaki vikend isplanirajte neki novi, zanimljiv izlet u prirodu.

Jogurt lepinje

Sastojci: 550 g brašna, 300 ml jogurta, 1 žličica šećera, 1 žličica soli, 1 žličica sode bikarbone, 1 žličica praška za pecivo, ulje za prženje

Priprema: Pomiješajte jogurt, šećer, sol, sodu bikarbonu i prašak za pecivo. Potom polako dodajte brašno, zamijesite mekše tijesto pa ga stavite u vrećicu i u hladnjak na 10 minuta. Izvadite ga sa hlađenja, premijesite pa oblikujte u valjak i izrežite na sedam podjednakih komada. Svaki komad premijesite i od njega napravite 7 loptica.

Sve loptice stavite sa strane neka stoje pet minuta pa ih razvaljajte u krug veličine tanjura i pržite u vrućem ulju na srednje jakoj temperaturi. Moraju biti rumene s obje strane, tada su gotove. Ispečene lepinje slažite na papirnati ubrus kako bi se uklonio višak masnoće. Ukoliko želite zdraviju verziju, ispecite ih u pećnici.

Ove lepinje fantastično idu uz svježi sir i vrhnje, ajvar, kajmak, pekmez... Osim toga, od njih možete napraviti fine sendviče.

Svježi sir u tri varijante

S mladim lukom

U sir i vrhnje umiješajte nasjeckani mladi luk (zajedno sa zelenim dijelovima) te malo soli. Dobro promiješajte pa prebacite u posudicu za posluživanje. Na kraju sve posipajte s malo sjeckanog peršina i mljevenog papra.

Napomena: U ovom receptu umjesto vrhnja možete koristiti i kiselo mlijeko.

Sa slaninom

I ovo je jedan stari način posluživanja sira i vrhnja. Sve što trebate napraviti je u smjesu sira i vrhnja dodati sitno narezanu dimljenu slaninu i promiješati.

Napomena: Umjesto slanine možete nasjeckati kuhanu šunku.

Sa začinskim biljem

Dobro promiješajte (do kremaste teksture) 400 grama sira i vrhnja pa u to ubacite dva do tri nasjeckana češnja češnjaka, malo slatke mljevene paprike, nasjeckani svežanj peršina, bosiljka i kopra pa sve posolite i popaprite.

Ovako pripremljen svježi sir s vrhnjem možete poslužiti uz pečeno meso i ribu, ali odličan je i kao namaz na kruhu.

Prefina mesna štruca

Sastojci: 700 grama mljevene govedine, 1 jaje, 1 glava luka - nasjeckana, 1 šalica mlijeka (šalica od 2,4 dl), 1 šalica krušnih mrvica, 2 žlice smeđeg šećera, 2 žlice senfa, 1/3 šalice kečapa, sol i papar po ukusu

Priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva, a u međuvremenu pomiješajte meso, jaje, luk, mlijeko, krušne mrvice, sol i papar pa oblikujte štrucu i stavite u protvan koji ste prethodno premazali uljem. U posudici pomiješajte kečap, šećer i senf pa time premažite mesnu štruci. Pecite je oko sat vremena.

Napomena: Ovo jelo se može odlično kombinirati s raznim salatama i drugim prilozima ili od šnita mesne štruce napravite odlične sendviče za izlet - dodajte malo zelene salate, paprike, pokoju šnitu krastavca...

Pileća prsa pohana u pećnici

Izrežite pileća prsa na tanke šnicle pa ih pripremite kao za klasično pohanje u tavi - brašno, jaja, mrvice. Poslažite komade u prethodno malo nauljen protvan pa premažite uljem i s gornje strane (tako da cijeli komad bude nauljen).

Stavite da se peče u pećnici oko pola sata (ovisno koliki su komadi) na oko 200 stupnjeva. Nakon 15 minuta okrenite piletinu na drugu stranu kako bi ravnomjerno porumenila.

Dodatni savjet: Ako pripremate pohane batke ili zabatke, tada ih pecite na malo laganijoj vatri dulje vrijeme kako bi se meso dobro ispeklo i oko kostiju. Kraće se pripremaju tanke pileće šnicle, 20-ak minuta.

Popečci od kelja

Sastojci: glavica kelja - mekano skuhan i nasjeckan, 1/2 glavice sitno izrezanog crvenog luka, žlica isjeckanog peršina, 2 žemlje namočene i iscijeđene (ili stari kruh), žličica papra, 1 do 2 žličice soli, 1 jaje + 1 jaje, krušne mrvice, žlica brašna, plus još malo brašna, malo masti ili ulja za prženje

Postupak: Ispržite luk pa ga pomiješajte sa isjeckanim keljom, žemljama, peršinom, jajetom, soli, paprom i brašnom. Dobro promiješajte rukama pa napravite male kuglice, malo ih stisnite rukama.

Uvaljajte ih u brašno pa u razmućeno jaje i na kraju u krušne mrvice, kao kad pohate meso. Pecite popečke u vrućoj masti (ili ulju) dok ne dobiju lijepu rumenu boju. Poslužite ih uz salatu ili kao dodatak nekom varivu.

​Energetske bombice od sezama i meda

Sastojci: 300 grama paste od čistog mljevenog sezama - zove se tahini i pronaći ćete ga u trgovinama zdrave hrane (izlijte ulje ako se nakupilo na vrhu posude) i 300 grama meda

Priprema: Dobro promiješajte sastojke i napravite kuglice (smjesa će postati kao plastelin). Stavite kuglice u hladnjak da se stisnu, tamo neka stoje dok ih sve ne pojedete. Preporuka je pojesti dvije do tri na dan. Prije hlađenja ih po želi možete uvaljati u sezam.

Tahini možete napraviti i sami: Trebaju vam oljuštene, sirove sjemenke sezama, malo sezamovog ulja - dvije žličice ulja idu na pola do jedne šalice sjemenki (poslužit će i ulje suncokreta ili maslinovo, ako nemate sezamovo).

Prije blendanja sjemenke malo prepržite na tavi dok ne dobiju zlatnu boju. Ubacite ih u blender, dodajte ulje i blendajte dok ne dobijete glatku, gustu smjesu.

'Križanac' muffina i krafne

Sastojci:

Za tijesto: 2 šalice brašna, 1 i 1/2 šalice kristalnog šećera (šalica od 2,4 dl), 2 žličice praška za pecivo, 1/2 žličice soli, 1 žličica mljevenog cimeta, 1 i 1/4 šalice mlijeka, 1 jaje, 2 žlice maslaca, rastopljenog, 2 žličice ekstrakta vanilije

Za posipanje: 3/4 šalice kristalnog šećera, 1 žličica mljevenog cimeta, 1/4 šalice maslaca, rastopljenog

Priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva, a klasičan kalup za muffine premažite uljem. Ovaj desert možete raditi i kao minijaturne verzije muffina, no onda ih pecite kraće.

Napravite tijesto: umutite brašno, šećer, prašak za pecivo, sol i cimet, a u drugoj posudi mlijeko, jaje, otopljeni maslac i vaniliju. Ulijte to u smjesu sa suhim sastojcima i miješajte dok se sve ne sjedini, ne predugo.

Napunite smjesom kalup za muffine do 2/3 zapremine, jer će se tijesto dignuti. Pecite 20 do 22 minute (ili 12 do 14 minuta ako radite mini muffine). Kolač je gotov kad čačkalica kojom ste testirali sredinu muffina izađe čista.

Ostavite ih da se u kalupu hlade nekih pet minuta pa ih izvadite i ostavite neka se ohlade do kraja. U međuvremenu u zdjelici pomiješajte šećer i cimet pa ohlađene muffine umočite u otopljeni maslac i uvaljajte u šećer i cimet