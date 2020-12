Top savjeti kako da u kući bude toplije bez pojačavanja grijanja

Nakon završetka pečenja ostavite vrata pećnice otvorenima jer će tako dodatno zagrijati prostor dok se hladi. Na pločice ili parket stavite tepih, bit će vam toplije za noge...

<p>Brtvljenje prozora i vrata je najbrža i najjeftinija opcija za rješavanje izlaska topline kroz proreze na prozorima i vratima. Naime, toplina se u kućanstvima najčešće gubi kroz neadekvatnu stolariju, a to možete provjeriti jednostavnim testom. Otvorite prozor ili vrata, na okvir stavite list papira pa zatvorite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Savjeti za uštedu:</p><p>Ako papir lagano možete izvući, znači da na prozoru ili vratima gubite energiju, no i to se da riješiti bez puno muke. Gumena traka duga šest metara stoji manje od 20 kuna. Ako želite malo efikasniju zaštitu, tada kupite silikonsku traku koja je nešto skuplja, ali vrijedi svake lipe. </p><p>Za prvu pomoć poslužit će i dekice pod vratima i/ili prozorima, ali tada će toplina odlaziti sa strane i na vrhu, ali barem neće dolje. To je kratkoročno rješenje, ali donekle pomaže da u kući bude toplije.</p><p>Također, izbjegavajte držanje prozora i balkonskih vrata na kipu jer će vam tako toplina izlaziti, a kvaliteta zraka neće postati idealna. Umjesto toga provjetrite dom nekoliko puta dnevno po pet minuta tako da širom otvorite vrata i prozore, pa ih potom skroz zatvorite. To je puno bolja opcija i za provjetravanje i za uštedu na grijanju.</p><p>Još nekoliko odličnih savjeta kako da u kući bude toplije bez pojačavanja grijanja:</p>