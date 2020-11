Stalno vam je hladno? Otkrijte koji su sve mogući uzroci toga...

Uzroci stalnog osjećaja hladnoće su brojni, ali neki mogu biti ozbiljno upozorenje. Od poremećaja hormona do anemije, ali i težih medicinskih stanja, stručnjaci otkrivaju koja je pozadina tog neugodnog osjećaha

<p>Dok većina ljudi samo obuče dodatni sloj odjeće ili malo pojačaju grijanje, neki ljudi s dolaskom hladnijeg vremena doživljavaju i neugodno iskustvo 'vječne pothlađenosti. Taj stalan osjećaj hladnoće najčešće se pripisuje 'lošoj cirkulaciji', no tu priča ne staje, objašnjavaju stručnjaci za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13275643/hormone-problems-health-concerns-4-why-cold-all-time/">The Sun.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako utopliti dom</strong></p><p>Prosječna normalna tjelesna temperatura je 36,6 Celzijusa, ali to može varirati i do 0,5 stupnja od osobe do osobe. Kako dan bude odmicao, temperatura se prirodno mijenja - vrhunac je oko 18 sati, a zatim pada u ranim jutarnjim satima.</p><p>Profesor i direktor Centra za učenje kliničke anatomije na Sveučilištu Lancaster, Adam Taylor, kaže da različiti dijelovi našeg tijela imaju različite temperature. Objasnio je da je rektum - najtopliji dio tijela na oko 37 ° C, nakon toga slijede uši, a zatim i usta.</p><p>Iznenađujuće, kaže da je pazuh najhladniji dio tijela koji obično iznosi 35,9C. </p><p>Prof. Taylor ističe da postoje i drugi čimbenici koji utječu na našu temperaturu te je rekao da postoji nekoliko razloga zašto vam je uvijek hladno.</p><p>Ako vam je hladno zato što je temperatura pala za 10-ak Celzijusa u samo jednom danu - to je savršeno normalno, no ako se tresete dok je svima oko vas ugodno - to može biti indikator zdravstvenih problema. Za žene je uobičajeno da im je hladnije, za što je djelomično kriva psihologija i veća osjetljivost na uvjete koji mogu doprinijeti hladnoći, kaže doktorica Holly Phillips. No svejedno provjerite da jedan od ovih razloga nije krivac za to što se stalno smrzavate. </p><h2>Premršavi ste</h2><p>Niska težina, točnije kad vam je BMI (indeks tjelesne mase) 18.5 ili niži može značiti da vam je automatski hladnije. Kad ste mršavi nedostaje vam odgovarajuća razina tjelesne masti koji bi vas 'izolirala' od hladne temperature. Isto tako, kako bi održavali tako nizak BMI, do znači da ste ili drastično smanjili unos hrane ili ne jedete skoro ništa. A kad preskačete kalorije, usporavate metabolizam, što znači da on ne proizvodi dovoljno tjelesne topline. </p><h2>Poremećaj hormona</h2><p>Dodajte intoleranciju na hladno dugoj listi zdravstvenih problema koje možemo zahvaliti onoj žlijezdi u vratu nalik leptiru.</p><p>- Ako vam je uvijek hladno to znači da vas muči hipotireoza, što znači da vaša štitnjača ne luči dovoljno hormona - objašnjava dr. Phillips. A bez ispravne razine ovog hormona, usporava vam se metabolizam, te sprječava 'motor' vašeg tijela da proizvodi dovoljnu količinu odgovarajuće topline. Drugi znakovi ove tegobe su: prorjeđivanje kose, suha koža i slabost.</p><h2>Anemija</h2><p>Niske razine željeza najčešći su razlog kroničnog osjećaja hladnoće. Željezo je naime ključni mineral koji pomaže crvenim krvnim stanicama da prenose kisik kroz tijelo, što znači i da dovode toplinu i druge hranjive sastojke u svaku stanicu našeg sustava. Bez dovoljno željeza, crvene krvne stanice ne mogu učinkovito raditi svoj posao, a vama je hladno i drhtite.</p><h2>Loša cirkulacija</h2><p>Ako su vam stopala i ruke uvijek ledeni, no ostatak tijela vam je ugodne temperature, imate problema s krvotokom, tj. zbog određenog problema krv ne dolazi do ekstremiteta. Srčano-žilna oboljenja mogla bi biti uzrok tome, jer ovo ukazuje na to da srce ne pumpa vašu krv učinkovito, ili blokada arterija sprječava krv da dođe do vaših prstiju. Inače, na cirkulaciju itekako loše utječe pušenje.</p><h2>Manjak sna</h2><p>Nedostatak sna može opustošiti vaš živčani sustav i unazaditi vaše mehanizme regulacije u mozgu, koji utječu na tjelesnu temperaturu. Nije još potpuno jasno zbog čega se ovo događa, iako istraživanja sugeriraju da se zbog nedovoljno sna smanjuje aktivnost u hipotalamusu, dijelu mozga odgovornom i za reguliranje tjelesne temperature.</p><h2>Rani znak dijabetesa</h2><p>Dijabetes koji se ne kontrolira može uzrokovati stanje nazvano perifera nefropatija, što je konstantni napad na živce koji osiguravaju osjet u vašim rukama i nogama, kaže dr. Rohr. Kad se ovo razvije, možete osjećati utrnulost i ponekad bolove u rukama i nogama, a budući da su ti živci odgovorni i za slanje poruke vašem mozgu u vezi osjeta temperature, vaše ruke i noge mogu također biti hladne.</p><p>Dijabetička nefropatija razvija se postepeno, pa možete biti potpuno nesvjesni njezinog postojanja. Ali ako bolujete od dijabetesa, ili imate simptome bolesti (prva tri su obično učestala urinacija, osjećaj umora i povećana žeđ), posjetite liječnika.</p><h2>Nedostatak vitamina</h2><p>Zimogroznost može uzrokovati nedostatak vitamina B12, koji se može naći u namirnicama životinjskom podrijetla, te ima veliku ulogu u smanjivanju osjećaja hladnoće.</p><p>- Tijelo treba vitamin B12 kako bi proizvodio crvene krvne stanice koje nose kisik kroz naš sustav. A kad vam manjka ovog vitamina, možete se susresti s anemijom, smanjenim brojem eritrocita, te na kraju - hladnoćom - objašnjava Moon. <br/> <br/> </p>