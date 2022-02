Kako povećati svoje seksualno samopouzdanje ovog Valentinova? Dan zaljubljenih je pred vratima, što znači da je vrijeme za razgovor o seksu. Bilo da ste u paru, zabavljate se ili ste sretno slobodni, to je doba godine kada zadovoljstvo zauzima središnje mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ali ne osjećaju se svi ugodno u svojoj koži; doista, za neke, ovaj pritisak može biti zastrašujući. Možda se ne osjećamo dobro u vezi sa svojim tijelima ili smo nesigurni u svoju seksualnu snagu. Seksualno samopouzdanje može opasti.

- Nećete se uvijek osjećati kao najzgodniji i to je sasvim u redu. Seksualno samopouzdanje znači znati svoju vrijednost, osjećati se dobro u svom tijelu i komunicirati što voliš ili ne - objašnjava Lora DiCarlo, osnivačica istoimenog brenda. Danas, na sreću, postoje različiti načini koji će vam pomoći da se nosite sa sobom.

Kako povećati svoje seksualno samopouzdanje uoči Valentinova?

Znajte s 'čim' raspolažete

Kako možete očekivati ​​da ćete partneru reći što vam se sviđa ako sami ne znate što je dobro? Prvi korak je da se osjećate ugodno s vašim dijelovima tijela. Stručnjaci za seks predlažu da uzmete ogledalo u ruku, da se zavalite i pogledate svoje 'privatne stvari'. Zvuči možda glupo ili čudno, ali iznenadili biste se koliko žena nikada nije ni pogledalo vlastitu vaginu. Postoji jaka korelacija između osjećaja ugode vezanog uz tijelo i sposobnosti orgazma.

Briga o sebi

Budući da se bliži Valentinovo, stvorite rutinu brige o sebi. Kada se osjećate dobro zbog toga kako izgledate i kako se osjećate u svojoj koži, to se prenosi u spavaću sobu. Neki prijedlozi koji vam mogu odgovarati su primjerice kupanje u kadi s uljem da vam koža bude meka i podatna; i svakako pijte više vode. Ako ne idete u teretanu, pokušajte ići u dugu šetnju nekoliko puta tjedno. Isprobajte novi parfem ili sredstvo za pranje tijela i zavolite način na koji mirišete. Očistite nokte; ne treba vam lak ako ga ne želite. Priuštite si novi grudnjak ili donje rublje, čak i ako to nitko drugi ne vidi. Možda je vrijeme i za onu frizuru koju ste oduvijek željeli isprobati, ošišati šiške ili napraviti nešto drugačije. Meditirajte kako biste bili opušteniji - to će se također vidjeti na vašem licu i tijelu. Razmazite se!

Recite zbogom negativnom samogovoru

Tako je lako zamotati se u negativne osjećaje o svom tijelu. A kada se počnu javljati te samozatajne misli, gotovo je nemoguće osjećati se seksi, samopouzdano i dostojno užitka. Neka vam postane navika sjediti u kadi ili stajati pred ogledalom jednom dnevno i recite sebi naglas kako ste zgodni i fantastični. Odaberite tri stvari koje volite ili barem prihvaćate na svom tijelu i viknite to.

Olakšajte anksioznost i napetost mišića

Povezivanje sa svojim tijelom i vraćanje sebe u sadašnji trenutak ključno je za osjećaj vlastitog samopouzdanja. Kada su vam mišići napeti, osobito vaginalni, izuzetno je teško opustiti se u užitku. Prije nego počnete bilo što tjelesno, zatvorite oči i desetak puta duboko udahnite. Ako još uvijek osjećate zategnutost u tijelu, preporučujemo da isprobate lubrikant.

Samozadovoljavanje

Bilo da se pripremate za seksi spoj na Valentinovo ili se samo pokušavate osjećati sigurnije u spavaćoj sobi, važno je da vaše seksualno blagostanje bude prioritet. Zašto? Jer užitak je bitan dio dobrobiti - to je signal koji našem tijelu govori da se osjeća dobro. A kada se osjećamo dobro, to pokreće niz hranjivih neurokemikalija i pomaže u smanjenju stresa, što je nešto od čega bismo svi mogli imati koristi. Jačanje vašeg seksualnog samopouzdanja počinje s vama. Ono što vam može stati na put užitku i seksualnom samopouzdanju je razmišljanje o tome kako vaše tijelo izgleda, kako se osjećate, itd. Korištenje solo seksa, kao način prakticiranja seksualnog užitka, može vam pomoći opustiti se i smanjiti sve prosudbe ili misli koje vam prolaze kroz um i dovesti vas do toga da se osjećate sigurnije u partnerskim iskustvima.

Identificirajte što želite

Drugi aspekt seksualnog samopouzdanja je znati što želite. Za to je potrebno neko otkriće, koje može započeti istraživanjem sa samim sobom, ali je i prilika da se zainteresirate i postavite svom ljubavniku pitanja o tome što biste željeli probati ili što bi oni htjeli probati. Samopouzdanje može proizaći iz osjećaja poznatosti i prakse, stoga pokušajte na seks gledati kao na nešto u čemu možete vježbati svoju znatiželju, što će na kraju dovesti do puno više samopouzdanja u spavaćoj sobi. Dodatni način da podržite seksualnu dobrobit je biti otvoren i iskren prema sebi i svom seksualnom partnerom o svojim granicama, i onome što je, a što nije ugodno. To pomaže u stvaranju sigurnijeg okruženja koje potiče povezanost i intimnije iskustvo za sve uključene.

Usvojite seksualno pozitivan pristup intimnosti

Seksualno izražavanje je predivno. Priznanje da se naša iskustva i ono što nas uzbuđuje razlikuje utire put do seksualnog povjerenja. Često je naše prosuđivanje drugih projekcija naše vlastite nesigurnosti ili pristranosti. Svjesnost naših predrasuda i njihova zamjena stavom prihvaćanja i tolerancije različitosti može pomoći u uklanjanju stigme iz cijelog razgovora o seksu.

Vodite dnevnik

Dnevnik je sjajna praksa svjesnosti koja pomaže u njegovanju samosvijesti i razmišljanja. Zapišite sva svoja uvjerenja koja imate o seksu i intimnosti, o tome gdje ste ih naučili i služe li vam kako biste bili sretni. Ovo može biti duboka i zanimljiva vježba koja može otkriti izvore vaših negativnosti.

Koristite seksualne igračke

Seks igračke su neopjevani heroji seksualnog zadovoljstva i intimnosti. Seks igračke mogu izazvati različite senzacije, unijeti raznolikost stimulacije i novosti u spavaću sobu, stimulirati teško dostupne erogene zone, pa čak i otkriti nove zone za koje niste znali da postoje. Seksualne igračke nam pomažu u njegovanju 'seksualne pismenosti', kako bismo bolje razumjeli svoja tijela i zadovoljstvo.

Odaberi zdrav način života

Možda se čini otrcanim, ali svi vaši životni izbori utječu na kvalitetu vašeg seksualnog zdravlja i samopouzdanja. Važno je da se dovoljno naspavate, jedete zdravu hranu kako biste oplemenili svoje tijelo, redovito vježbate i u svoj život uvedete prakse svjesnosti poput meditacije, kako biste se osposobili za snalaženje u svakodnevnim stresorima.

Maštajte i razgovarajte o seksu

Razmišljanje o seksu, razgovor o seksu i maštanje o seksu mogli bi vas navesti da imate više seksa i povećate ukupnu želju za seksom.

Zakaži seks

Najupečatljivije stvari često su najjednostavnije. Ako želite povećati seksualnu dobrobit i samopouzdanje, odvojite vrijeme za to. Odaberite redovito vrijeme, čak i ako je to samo 10-minutni brzi provod nedjeljnog popodneva između dječjih nogometnih treninga, gdje god vam odgovara. Ubacite seks u svoj kalendar i postavite podsjetnik. Pokušajte zadržati tu konzistenciju nekoliko tjedana dok ne postane uobičajena praksa.

Usredotočite se na dobre stvari

Razmislite o tome kada ste zadnji put imali sjajan seks. Kako vam je bilo i kako ste se osjećali? Zatvorite oči i zamislite da je točno ispred vas taj čarobni prostor u kojem imate najbolji seks ikada. Kakvog je oblika taj prostor i koje je boje? Što možete vidjeti, što možete čuti, pomirisati, okusiti...? I onda, što osjećate? Samo ostanite tamo koliko god želite i pustite da svi ti osjećaji teku. Važno je usredotočiti se na sve nevjerojatne stvari u vezi sa seksom i na sve one trenutke kada ste imali briljantan seks, nikako ne na ono što bi moglo poći po zlu.

Postavi raspoloženje

Vanilija, lavanda i sandalovina jačaju libido pa zašto ne biste odabrali parfem ili zapalili mirisnu svijeću kako biste podesili raspoloženje? Osvjetljenje je također važno. Prvi put kada imate seks s novim partnerom, blago svjetlo ili svijeće mogu stvoriti sjajan ugođaj i pomoći vam da se osjećate manje samosvjesno o ponovnom ogoljenju nakon nekoliko mjeseci intimne izolacije. Upotrijebite glazbu koja će vam pomoći u stvaranju ambijenta - ovo ima dodatni bonus prigušivanja ometajućih zvukova izvana, kao i skrivanja zvukova koje biste vi mogli proizvoditi ako mislite da vas netko može čuti. Uklonite sve smetnje, tako da se možete u potpunosti usredotočiti jedni na druge, piše Vogue.