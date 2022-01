Koji su to jednostavni načini da nekoga natjerate u vašu spavaću sobu? Kada ste s nekim i osjećate tu slasnu napetost, seks je obično glavni korak kojim ćete zadovolji taj poriv. Ali, ako se na orgazam uvijek gleda kao na najbolji način za ublažavanje te nagomilane želje, propuštate sve druge uzbudljive načine na koje možete senzualno pomaknuti granice s tom posebnom osobom.

Suprotno uvriježenom mišljenju, nije istina da su muškarci uvijek spremni na seks. Dok se predigra često smatra ključnim elementom za žene da u potpunosti uživaju u intimnosti, takva vrsta promišljenog zavođenja rijetko se primjenjuje na muškarce i na to kako njihove partnerice mogu učiniti da se i oni osjećaju posebno, seksi i željeno.

Bez obzira na spol, uzbuđivanje je ključno za prisnost i emocionalnu spremnost potrebnu za pristup dubljim, grozničavim željama.

Dakle, stručnjaci za seks sačinili su detaljan vodič o tome kako napaliti tipa i razdražiti njegova osjetila – um, tijelo i dušu:

1. Nemojte pretpostavljati!

Pristanak je uvijek važan, što znači da je važno osigurati da muškarac prihvaća izazov, i želi biti napaljen i nastaviti dalje. Seksualna edukatorica i trenerica užitka Violet govori o tome kako vaše tijelo može imati genitalni odgovor koji se naziva neusklađenost uzbuđenja - što znači da osoba može imati fiziološku reakciju - erekciju, vlažnost itd..., a da nije psihički raspoložena za seks. Zbog ovog se ne biste trebali oslanjati samo na nečije tjelesne znakove kao na dopuštenje da pogurate stvari dalje.

- Uvijek je važno verbalno se dogovoriti sa svojim partnerom, bilo da se radi o slučajnoj vezi ili o nekom s kim ste već pet i više godina. Zapamtite da fizička stimulacija ne mora nužno biti jednaka mentalnoj stimulaciji, stoga provjerite s njim i uvjerite se da je i on opušten i da uživa u onome što se događa - kaže ona.

2. Pristupite mu s neobuzdanim entuzijazmom

Zbog društvenih konstrukcija oko muškosti, muškarci su obično opterećeni očekivanjem fizičkog započinjanja, nastavljanja i eskaliranja odnosa. Da biste poništili te pritiske, uzmite na sebe da pokažete koliko žudite za njim povlačeći poteze i obasipajući ga koketnom pažnjom. Budite uporni u tome da mu date do znanja da je predmet vaše želje.

3. Povjerenje je ključno

Klinička seksologinja i seks trenerica Elaine Turner ističe da vam samopouzdanje može pomoći povećati tjelesnu energiju i povjerenje. To je ultimativni afrodizijak i uzbuđuje muškarce većinu ljudi.

- Osjećajte se samopouzdano tako što ćete biti svoji u svakom trenutku. Samopouzdanje nije osobina. To je niz namjernih i ponavljajućih ponašanja. Često ste zabrinuti hoćete li doživjeti orgazam, kako vam izgledaju grudi ili ste zabrinuti oko izraza vašeg lica - kaže Turner te savjetuje da posvetite punu pozornost osjećajima koje doživljavate na svakom koraku.

4. Stimulirajte ga vizualno

Ne smijete podcijeniti vizualnu stimulaciju i iskustvo doslovnog 'ispijanja' nekoga svojim očima.

- Budite kreativni i iskoristite ovo u vlastitu korist. Možete pokušati nositi izazovno donje rublje, provoditi vrijeme na njemu ili mu dopustiti da vas gleda kako se igrate sami sa sobom - ističe Turner.

5. Iskoristite sexting

Stvorite 'bezobzirno' iščekivanje uz pomoć seksi poruka. Šaljite mu koketne poruke cijeli dan kako biste ga oraspoložili ili mu pošaljite malu nestašnu fotografiju tijekom dana kako biste ga 'narajcali' kad dođe kući, preporuka je stručnjakinje Violet.

- To će ga natjerati da cijeli dan razmišlja o vama istovremeno tjerajući njegov um da podivlja i stvori jaču želju za sljedeći put kada se vidite - objašnjava ona.

6. Ljubite ih svuda, ciljajući im erogene zone

- Dobro ljubljenje ne prestaje na samim usnama! Počnite buditi njihovo tijelo polaganim poljupcima i pritišćite im vrat usnama - predlaže seks trenerica Jaylene Cherie. Ne samo da je dobar osjećaj i da dovodi do ispuštanja sretnih kemikalija, već izaziva i osjećaj euforije i privrženosti. Sjajan poljubac može biti pozitivno božanski i od erotike vam se može zavrtjeti u glavi ako svoju želju usmjerite u njega. Turner preporučuje 'mapiranje užitka', vježbu koja vas uči gdje su vaše ili njihove erogene zone, dijelovi tijela s povećanom osjetljivošću, poput stražnjeg dijela vrata, unutarnje strane bedara i ušnih resica i sličnih mjesta.

- Kada pronađete ta područja, pokušajte ih stimulirati na razne načine ljubljenjem, lizanjem, grickanjem, milovanjem, itd. Ponudite partneru povez za oči ili ga obuzdajte za još intenzivnije senzacije - predlaže.

7. Stvorite seksi rituale

Pripazite na male trenutke kako biste podigli uzbuđenje. Turner kaže da stvaranje seksi rituala može poslužiti kao diskretan način da ga napali. 'Ljudi su inherentno ritualni. Obrascima i stvarima pripisujemo značenje bez obzira na to jesmo li svjesni toga ili ne. Možete koristiti određenu playlistu, nositi određeni parfem, ili zapalite posebnu svijeću', dodaje. Njegov um će te pokretače povezati s užitkom.

8. Misterij pali

Esther Perel je jednom slavno rekla da 'ljubav voli znati sve o vama', ali 'želja treba misterij'. 'Naši životi postali su stvar javnog zapisa. Primorani smo objaviti svaki obrok koji pojedemo, svaki spoj na koji idemo i sve što radimo na društvenim mrežama', kaže Turner. Suzdržavanje od dijeljenja svakog trenutka svog dana s onima oko sebe stvara dojam misterije. Iznenađenje i intriga mogu biti neke od najuvjerljivijih pobuda. Osim toga, misterij ima dodatnu prednost jer vas tjera da živite u sadašnjem trenutku i ponovno se usredotočite na ono što je važno.

9. Ostavite probleme izvan spavcaće sobe

- Zamislite misli koje vam se odvijaju u glavi, poput projekta koji imate za sutra ili odjeće u sušilici. Nekima ovi vanjski čimbenici nisu velika stvar, ali druge to može izbaciti iz takta, može im otežati koncentraciju i time učiniti seks i uzbuđenje jako teškim - upozorava Violet.

Kako bi se izbjegle te nametljive misli, ona preporučuje da se pobrinete za sve te vanjske stresore prije intimnosti kako biste izbjegli disocijaciju tijekom seksa.

Korisno je uvijek imati na umu, da kada vaš partner prolazi kroz stresno razdoblje, bit će mu teško razmišljati o užitku; ako jedva zadovoljavaju svoje osnovne potrebe. Kako bi vaš seksualni život bio živahniji, ona savjetuje da budete svjesni vaše i partnerove razine zdravlja vodeći računa o tome da ste hidrirani, da dobro jedete i dovoljno spavate.

10. Budite inovativni

- Svi imamo različite želje kada je riječ o nečem novom, a nekim ljudima je potrebno više novotarija kako bi bili uzbuđeni. Kupite novu seksi odjeću, isprobajte različite položaje, dodajte nove senzacije; toplinu, led, hranu, igračke, lanac, vosak; što god želite - savjetuje Violet. Dopustite da se svaka seksualna avantura osjeća kao novo iskustvo, kada za to imate energije. Kada isprobavate nove seksualne položaje, pristupite tome sa smislom za humor. U redu je smijati se ako ne ide! Ono što je važno je ući u to s voljnošću i stavom bez osude.

11. Razbijte svakodnevicu spontanošću

Ako ste upali u rutinu sa seksom, obnovite strast tako što ćete napustiti svoje uobičajene seksualne navike i biti neočekivani. To bi moglo biti jednostavno poput započinjanje seksa ujutro umjesto uobičajene kasnonoćne zezancije ili samozadovoljavanje s upaljenim svjetlima kako biste vratili uzbuđenje.

- Spontanost je sjajan način da održite iskru živom u svom seksualnom životu. Planirajte ležati na krevetu goli kako bi se vaš partner iznenadio i zanio kad se vrati kući - predlaže Violet kao primjer. Naravno, nemojte zaboraviti pristanak druge strane, pa provjerite je li voljan za ova iznenađenja tako da procijenite njegovo raspoloženje prije dolaska.

12. Govorite njegovim jezikom ljubavi

Ponekad se ne radi o tome što radite u spavaćoj sobi koliko o tome što ste učinili da pokažete svoju naklonost izvan nje. Violet napominje da je mozak najveći spolni organ, a mentalno uzbuđenje ključno je za intimnost.

- Ovo je jako važno! Ovisno o ljubavnom jeziku vašeg partnera, ili o tome što ga uzbuđuje, igrajte na tu kartu - ističe. Bilo da se radi o kuhanju obroka ili da mu pokažete novu poziciju koju ste naučili, ova ponašanja pokazuju da ste si dali truda, a to može učiniti da se osoba osjeća željenom i spremnom za seks, kaže ona.

Turner razlaže različite jezike ljubavi i kako ga time možete privući. Navodi da koristite riječi afirmacije poput slanja seksi poruke o tome koliko ga želite. Predlaže darove tako što ćete kupiti nešto seksi u trgovini za odrasle u čemu znate da će uživati te naglašava fizički dodir poput davanja masaže s povezom na očima kako bi se mogao opustiti i uživati ​​u trenutku. Također, ističe važnost kvalitetno provedenog vremena tako što ćete odložiti svoje mobitele i učiniti zajedničko vrijeme nezaboravnim.

13. Čitajte i gledajte porniće zajedno

Pornografija se obično doživljava kao solo čin, tako da zajednički rad na tome može postati seksualna avantura. Zajedničko čitanje, gledanje ili slušanje pornografije djeluje kao katalizator i uči vas uvesti znatiželju i otkriti tajne nedostatke u koje se inače možete upustiti samo kad ste sami.

- Omogućuje vam da zajedno istražujete erotiku i prolazite kroz međusobno uzbuđenje - objašnjava Violet. Ali zabava tu ne bi trebala stati. Kada oboje završite s iznošenjem onoga što vam se sviđa, otvoreno razgovarajte o svojim fantazijama kako biste pojačali uzbuđenje ili igrajte uloge i napaljujte jedno drugo.

14. Vježbajte zajedno

Ako želite povećati svoju seksualnu snagu, vježbanje je izvrstan način da doslovno povećate protok krvi u svim dijelovima tijela i potaknete hormone.

- Krećite se, idite u teretanu, trčite ili zajedno pronađite neku aktivnost kako biste pokrenuli otkucaje srca, a zatim zadržite tu istu energiju i dok se svlačite - dodaje Violet.

15. Opustite se zajedno

Kada smo pod stresom, teže pristupamo stvarima poput kreativnosti, razigranosti i povezanosti. Odvojite malo vremena na kraju dana ili neposredno prije seksa kako biste se ponovno povezali, a to će vam pomoći da doživite više zadovoljstva u spavaćoj sobi i izvan nje. Angažiranje tijela i uma, djeluje kao emocionalna predigra budući da je seksualna želja nešto više od samo napaljenosti. Pokušajte disati zajedno ili se grliti dulje vrijeme.

16. Koristite riječi

- Prljavo pričanje ima potencijal da bude više od hiperseksualnih fraza koje postoje samo tijekom seksualnog čina u svrhu postizanja orgazma - tvrdi edukatorica o seksualnom zdravlju Amy LaPaix. Iskorištavanje snage sugestivnog jezika priprema tijelo za seksualni dodir uzbuđujući vašeg partnera pri samoj pomisli na to što bi se moglo dogoditi i što bi mogao očekivati.

- Želimo ostati u sadašnjem trenutku, ali trebamo prljavo pričanje koje će biti ključ da ostanete prisutni. Izgovaranje pomaže da se vaše tijelo uključi u čin, bez da vaš um odluta. 'Postupajući ispravno, vaše bezobrazne riječi mogu ostati u nečijem umu i potaknuti ga na požudne radnje u budućnosti', kaže ona. S vremenom, vrlo brzo ćete se početi osjećati intuitivno i prirodno.

LaPaix dijeli popis nekih primjera koje možete reći: 'Sviđa mi se vidjeti te opuštenu, tjera me da te još malo opustim'; 'Privlačno je vidjeti te kako to radiš'; 'Jedva čekam da te primim kasnije'; 'Tako si mi zgodna'; 'Tvoje zadovoljstvo mi je važno'; 'Želim te odmah'; 'Sretna sam da si moj'; 'Taj tvoj dio tijela je seksi'; 'Nemoj prestati s tim što radiš, to je nevjerojatan osjećaj'; 'Ne nosim nikakvo donje rublje'; 'Taj seksualni položaj mi je najdraži zbog toga koliko smo bliski'.

'Povuci me za kosu'; 'Možeš li mi reći kako voliš da te se ljubi? Što ako ti ugrizem usne?'; 'Klekni sada'; 'Želim da pogledaš u mene'; 'Reci da me želiš'; 'Reci mi što da radim'; 'Učinit ću sve što od mene zatražiš'; 'Volim kad mi to radiš'; 'Pališ me'; 'Koliko sporo ili brzo želiš da idem?'; 'Imaš tako dobar okus'; 'Daj mi još, dolazim'; 'Želim doživjeti orgazam u isto vrijeme kada i ti'; 'Želim da moliš za to'; 'Ugrizi me'; Igraj se s mojim klitorisom/penisom'; Čekao sam da te uzmem'; 'Očajnički želim da te imam u sebi'; 'Neprestano mislim na tebe'.

Kako bi vam bilo lakše verbalizirati svoje želje naglas, Turner predlaže da sami vježbate prljave razgovore o tome kako volite da vas dodiruju. 'Solo seks je najbolji erotski edukator kojeg ćete ikada pronaći. Znat ćete što želite, gdje, kada i kako. Zapamtite, muškarci ne čitaju misli. Iznad svega, važno je tražiti konsenzualnost kako bi se osigurala radosna uzajamnost. 'Imperativ je znati smatra li druga osoba prljavi razgovor ometajućim i/ili odvratnim prije nego ga upotrijebite. Ključ je biti u skladu s potrebama vašeg partnera', upozorava.

17. Redovito se provjeravajte

Seksualna trenerica Kait Scalisi preporučuje namjenski siguran prostor za razgovor o tome što funkcionira, a što ne, kao i o tome što više ili manje želite u svom seksualnom životu. Ipak, razgovor ne mora biti tako ozbiljan. Samo je vrijeme da iskreno pristupite jedni drugima i otvoreno podijelite svoje preferencije. 'To vam daje priliku da podijelite svoje želje bez toliko neugodnosti ili pritiska. Osim toga, omogućuje vam da rješavate probleme kako se pojave', napominje Scalisi.

18. Neka se osjeća važnim

Svatko se želi osjećati voljeno, cijenjeno i važno. Ljudi se kreću kroz život potajno želeći da drugi obrate pažnju na njih i tretiraju ih kao da su najzanimljivija osoba na svijetu', kaže Turner. Radeći to za svog partnera, osjećat će se kao da ga razumijete i brinete za njega, a zauzvrat oni vam mogu vratiti istom pažnjom.

Kako napaliti tipa u krevetu:

1. Fokusirani kontakt očima

Gledanje vašeg partnera u oči tijekom seksa može biti uzbudljivo i iznenađujuće ranjivo. Da biste to vježbali, pokušajte zadržati njihov pogled nekoliko sekundi duže nego inače. Kako vam bude ugodnije gledati u njega, dodajte više vremena da intenzivirate vođenje ljubavi. Održavajući vizualni pogled jedno na drugo, pomoći će vam da se osjećate povezanije i da vas drži zajedno jednako uzbuđenima. Preskočite sramežljivost i dobro pogledajte svog ljubavnika dajte u oči.

2. Stenjanje kako bi se izrazila želja

Osim verbalnih afirmacija, stenjanje je siguran način da svom partneru date do znanja da ste jako oduševljeni onim što vam radi. Međutim, kada ste glasni u seksu, sklizak je put ka pretjeranim zvukovima koji mogu djelovati kao gluma. To će zbuniti vašeg partnera o tome što vas stvarno uzbuđuje i spriječiti njegovu izvedbu. Recite im točno što vam se sviđa uz autentično stenjanje dok vam to rade.

3. Oralno posvuda

Koristeći svoja usta možete učiniti stvari dodatno pikantnijima prije, tijekom i nakon seksa. Možete uzeti njihov prst i polako ga početi sisati kako biste nagovijestili što će doći. S partnerovim penisom se možete malo zabaviti i prije nego što ga dotaknete usnama. Testisi mogu imati važnu ulogu u njegovom postizanju vrhunca. Obavezno ih pogladite ili ih nježno masirajte kako biste mu pružili dodatni užitak, savjetuje Cherie.

4. Učinite to polako

Dodir, masaža i pokret moćni su načini izražavanja neizrečenog. 'Uzmite si vremena i popnite se na njega - vi ste u tom trenutku njegovi. Učinite to polako, jer to pomaže da vide kako im se vaše tijelo približava i da usvoje poseban osjećaj vašeg dodira dok vam se tijela približavaju', kaže Cherie. Iskoristite govor tijela - to će signalizirati da želite biti tamo, što će mu biti neizmjerno uzbuđujuće.

5. Striptiz

Još jednom Cherie naglašava važnost usporavanja. Lako je brzo skinuti odjeću da biste došli do ključnih dijelova, ali uživanje u suptilnom kretanju pojačat će uzbuđenje.

Ako želite malo pokorne energije, možete polako skinuti njihovu odjeću povlačeći njegov patentni zatvarač zubima, predlaže ona te dodaje da nosite košulju koja se ili odvezuje ili zakopčava, jer skidanje je puno seksualnije nego hrvanje i prevlačenje košulje preko glave.

6. Usporite

- Umjesto da pokušavate brzo doći do penetrativnog dijela seksa ili postići orgazam, samo odvojite malo vremena da usporite i naučite što izaziva dobar osjećaj na tijelu - kaže Violet. Odvojite vrijeme uz nježno maženje, duge zagrljaje i polagano ljubljenje kako biste se emocionalno sinkronizirali i pojačali svoje emocije. 'Istražite različite osjećaje, različite brzine, različite pritiske i iskoristite ovo vrijeme kao istraživačku predigru', predložila je Violet. Ističe da je ovo super seksi jer muškarci općenito nisu socijalizirani da vide vrijednost u usporavanju pri uživanju i učenju o nečijem tijelu. U ludoj žurbi za penetracijom, međutim, riskirate da propustite sve one seksi osjećaje koji se pojavljuju u tim trenucima između.

7. Igrajte se dinamikom snage

Uključivanje dinamike moći, dominacije i pokornosti, u seks zabavan je način da zamijenite uloge i otkrijete nove strane koje obično ne izražavate u seksu. 'Prepustite mu kontrolu ili ga kontrolirajte za promjenu. Ovo može pružiti potpuno novu razinu povezanosti i istraživanja', kaže Violet.

Seks je nešto više od jednostavne penetracije, iako je i to fantastično. Želja da pokažete koliko ga želite i da ste oduševljeni seksom učvrstit će vašu vezu i unijeti bezgranično zadovoljstvo u spavaću sobu, donosi MBG.