Vaše se ljetovanje bliži kraju? Doznajte zbog čega je dobro već sad planirati novi odmor

Planiranje više od jednog putovanja tijekom godine učinit će vas sretnima i zadovoljnima i do godinu dana kasnije. Potvrdilo je to istraživanje objavljeno u publikaciji Journal of Happiness Studies, a razlog tomu su faktori poput ushićenja pri iščekivanju putovanja, iskustva tijekom putovanja i sjećanja nakon povratka, koji se stalno obnavljaju svakim novim putovanjem.

Zato, ako je vaš ljetni godišnji odmor pri kraju, ne morate tugovati nego iskoristite predstojeće mjesece kako biste uštedjeli i već sad isplanirali novogodišnju destinaciju.

Veliko putovanje planirajte već sad

O čarobnim putovanjima u daleke zemlje ne morate samo sanjariti, ona uistinu mogu biti dio vašega godišnjeg odmora. No vrlo je važno da o njima počnete razmišljati dovoljno rano. Primjerice, iskusni putoholičari zimski godišnji odmor u daleku zemlju poput Tajlanda planiraju već sad. A ako se pritom pitate što s budžetom, stručne analize sugeriraju da svakom putovanju pristupite kroz tri faze.

Primjerice, istraživanje Frontiersa pokazuje da proces štednje za putovanje treba početi postavljanjem jasnog cilja (odredište), zatim prvom uplatom, koja označava konkretan početak, i naposljetku stvaranjem rutine redovitih, automatiziranih uplata. Tako odvajanje novca postaje lakše i manje bolno, a sve je bliže ostvarenje vašeg sna.

Rano planiranje putovanja također donosi mnoge uštede u vidu sniženja. Primjerice, aranžmane u pojedinim turističkim agencijama plaćate i do 200 eura manje nego što biste ih platili da ste planiranje novogodišnjeg putovanja počeli u studenom.

Ako se pitate koju od nezaboravnih destinacija odabrati, trendovi govore kako su putovanja u zemlje Afrike, Bliskog istoka i Azije sve poželjnija. Primjerice, Egipat je u 2024. privukao 15,7 milijuna turista, što je povećanje od 5,37% u odnosu na prethodnu godinu. A kad je riječ o azijskim zemljama, vrlo je izgledno da će Tajland ove godine imati rekordan broj turista. U 2024. godini u ovu zemlju pristiglo je 26 milijuna turista, a za 2025. očekuje se da će taj broj dosegnuti 36 milijuna.

Što je tako popularno u Tajlandu?

Tajland već odavno nije nedostupna destinacija, a podatak da ga krase bogata kultura, nestvarna priroda, kao i to da je povoljniji od mnogih drugih zemalja, dovoljni su razlozi da on postane i vaše novo zimsko odredište.

Najljepše vrijeme u Tajlandu upravo je oko Nove godine, a onim koji nisu ljubitelji niskih temperatura tirkizno tropsko more, bijeli pijesak i hlad palmi jamče savršen odmor. Riječ je o zemlji koju krasi nadimak "Zemlja osmijeha" i predstavlja neprocjenjivo iskustvo upoznavanja posve drugačije kulture od one kojom smo svakodnevno okruženi. Život u Tajlandu je šaren, neobičan, jedinstven i bogat, a u to se možete uvjeriti čim sjednete u tuk-tuk i provozate se dinamičnim ulicama Bangkoka.

Gastronomska ponuda ove zemlje jedno je od najživopisnijih i najautentičnijih iskustava koja ćete doživjeti, a uključuje mnogobrojne restorane i street food štandove s azijskim specijalitetima, tržnice prepune egzotičnog voća i raznih začina te zanimljive plutajuće tržnice na vodi.

Tajland oduševljava turiste i svojim plažama, a neke od najpoznatijih su Monkey Beach koja je dom neobičnih stanovnika, vragolastih makaki majmuna i Maya Beach (ili samo “The Beach”) koja je svoju svjetsku slavu stekla kao mjesto radnje istoimenog filma. No to je i dalje samo mali dio raznih iskustava koje ova zemlja nudi posjetiteljima.

Olakšajte sebi planiranje

Odlazak u daleku zemlju poput Tajlanda predstavlja velik izazov ako svaki dio putovanja planirate sami, osobito ako nemate iskustvo putovanja na daleke lokacije. Zato, kako biste izbjegli moguće poteškoće koje se često pojave tek kad stignete u drugu zemlju, za početak odaberite provjerenu agenciju koja će se pobrinuti da vas na odmoru dočeka kvalitetan smještaj.

Primjerice, među mnogobrojnim agencijama koje nude slične ture, putna agencija Nomadik Travel izdvojila se po atraktivnoj ponudi za novogodišnje putovanje u Tajland. Riječ je o priznatoj agenciji čiji aranžmani u kratkom roku privuku velik broj zainteresiranih. Zato, ako se odlučite za putovanje u ovu egzotičnu zemlju, rezervaciju napravite što prije jer je prva tura aranžmana za Novu godinu u Tajlandu već rasprodana.

U okviru aranžmana dobivate i vodiča, s kojim nećete gubiti vrijeme u pokušaju pronalaska tajlandskih atrakcija. Vaše iskustvo pritom neće biti ograničeno na standardne znamenitosti nego ćete doživjeti posebne čari Tajlanda koje su iskusni vodiči, poput Kristijana Iličića, otkrili iz osobnog iskustva.

Kompletna ponuda aranžmana dostupna je na stranici agencije, prvu ratu putovanja plaćate odmah (40% iznosa), a ostatak plaćate u ratama 60 dana prije putovanja. Iskoristite zato sljedeće mjesece za štednju i planiranje te novu godinu dočekajte kao nikada dosad.