Top savjeti kako uzgajati gljive kod kuće - nije komplicirano

Sve veći broj vrtlara uzgaja gljive u svojim povrtnjacima kako bi poboljšali kvalitetu tla ili ih uzgajaju kao hranu na malim dijelovima vrta koji stoje neiskorišteni, poput hlada ispod drveta ili u praznim šupama. Za one koji nemaju vrt, gljive se mogu vrlo lako uzgajati i u zatvorenom prostoru, kaže Hélena Dove, glavna vrtlarica u Kew Gardensu u južnom Londonu gdje su u kuhinjskom vrtu počeli uzgajati gljive što je posjetitelje ovog botaničkog vrta jako zainteresiralo, posebno što neki, kaže, žele jesti posebne vrste gljiva kakve je teško naći u trgovinama.

Uzgoj gljiva je, napominje vrtlarica, dobar i zbog ekoloških razloga.

- Raste svijest o potencijalnim rizicima koje traženje hrane u divljini predstavlja za osjetljive ekosustave, a vlastiti uzgoj može pomoći u preokretu tog trenda - dodala je i napomenula kako su bukovače najbolji izbor za početnike jer ih je lako uzgajati i nisu pretjerano zahtjevne, prenosi The Guardian.

Uzgoj gljiva, bilo u vrtu ili u kući počinje nabavljanjem micelija. Micelij nastaje kad spore gljiva dođu na pogodno tlo, dobiju dovoljno vlage i počnu se stvarati sićušne razgranate niti iz kojih kasnije izrastu gljive. Micelij bukovača u tekućem obliku na Njuškalu stoji 8 eura za 4 litre, a svježi micelij na žitu 12 eura. Također, postoje i na čepovima, a oni su namijenjeni nacjepljivanju panjeva i oblica u vrtu. Na drvenoj podlozi se izbuši rupa i u njih se gurne čep s micelijima. Odlučite li gljive tako razmnožavati, naoružajte se strpljenjem jer će im trebati oko 18 mjeseci da se pojave.

Nakon što nabavite micelij, trebat će vam 'krevetić' za rast, poput piljevine ili slame. Bukovače, recimo, vole kavu pa u podlogu umiješajte malo taloga koji vam ostane nakon kuhanja kave. Imajte na umu da gljive ne vole rasti na direktnom suncu pa ih uzgajajte u malo tamnijem dijelu kuće i pazite da je mjesto prozračno. Gljive obožavaju vlagu pa ih redovito špricajte vodom, najbolje bi bilo kišnicom. Beru se kad im se klobuci počnu malo savijati prema gore.

Od jedne mješavine supstrata i micelija dobit ćete nekoliko tura gljiva. S vremenom će ih biti sve manje kako će se broj micelija smanjivati.

Postoji još jednostavnija varijanta, a to je kupovina micelija već smještenih u odgovarajući supstrat iz koje će narasti. Vreća takve smjese s micelijima bukovače stoji oko 10 eura. U tom slučaju vreća se na nekim dijelovima razreže i dva puta dnevno šprica vodom. Ubrzo se pojave 'brdašca' iz kojih provire male gljive. Od aktiviranja do berbe prođe nekih dva do tri tjedna.

Takvih kompleta ima i za uzgoj drugih vrsta gljiva poput, recimo, šampinjona koji dolaze u kutiji nalik na mali rasadnik i stoji oko 15 eura. Kad su šampinjoni u pitanju postoji zgodan trik kako doći do micelija. Kad kupite šampinjone i odrežete im donje dijelove koji su bili u zemlji, nemojte ih baciti jer na njima vjerojatno ima micelija. Stavite to na podlogu za uzgoj gljiva i iz njih će narasti nove.

Ljudi dolaze na svakakve ideje kako uzgajati gljive kod kuće pa neki to rade u staklenkama. U svaku stave malo podloge za uzgoj, micelije i redovito špricaju. Na kraju iz staklenke provire gljive spremne za berbu. Uzgajaju gljive i u velikim plastičnim bocama. Niže u videu možete pogledati kako napraviti supstrat za uzgoj gljiva i kako ih uzgajati u plastičnoj boci: