Top savjeti seksologinje Marine Krleže: Za Valentinovo partneru darujte otvorenu komunikaciju

Marina Krleža, svestrana je žena, ali najpoznatija je kao osnivačica projekta Seksoteka i prva spisateljica koja je otvorila tabu teme seksa i seksualnosti. Od siječnja je i voditeljica zabavnog showa na 24sata YouTube kanalu i Videoteci - "Spoj na slijepo".

Povodom Valentinova razgovarali smo s Marinom Krležom kako bi nam otkrila najsočnije savjete kako začiniti dugogodišnju vezu, kako započeti vezu i ponašati se na spojevima na slijepo, a otkrila nam je i tko je bio iskreniji u showu "Spoj na slijepo" - muškarci ili žene.

Što je idealno što partneri mogu učiniti jedno za drugo ili pokloniti jedno drugom za Valentinovo?

Otvorenu komunikaciju. Osobno uvijek naglašavam da nema ništa seksipilnije od posve otvorenih razgovora u kojima voljenoj osobi možete reći apsolutno sve. Kad osjetim da mi je muškarac posve iskren, znam da mi je posve predan i to me može vrlo uzbuditi u seksualnom smislu, ali i privući njemu u emotivnoj predaji. Ako nekog volite i ako ste istinski spremni za ljubav, tada nema mjesta nesigurnostima, ljubomori, sumnji i ostalim sličnim stvarima. Naučite biti spremni prihvatiti sve vrste odgovora u ljubavnoj vezi. Čak i one koji vam se isprva ne sviđaju. No, da biste to mogli, trebate najprije izgraditi i posve zavoljeti sebe, a to većina ljudi uspije tek tijekom 30-ih. Neki, na žalost, ne uspiju nikad, ali kvalitetnim psihoterapijom to se može uvelike ublažiti. Kakogod, ljudi na našim prostorima nisu naučeni potražiti usluge psihoterapije, a to bi svakome u nekom dijelu života trebalo biti 'must have'.

Foto: Sara Gomez Dubois

Može li buket cvijeća uzbuditi bolju polovicu ili se za to, ipak, treba više potruditi?

Većini modernih žena cvijeće ne predstavlja prioritet u vezi. Suvremena žena želi razumijevanje i ravnopravnost spolova. Želi da ju se čuje u njenim seksualnim i emotivnim željama. Želi da joj partner može otkriti svoje ranjivosti, brige, pa i zaplakati pred njom. Više ne živimo u vremenu kad muškarci trebaju biti čvrste i savršene stijene kao oslonci ranjivim ženama kojima je potrebna zaštita. Čim prije parovi izađu iz tog nametnutog društvenog konstrukta, to ćemo moći početi stvarati temelje za zdravije i otvorenije veze.

Općenito, koja su pravila koja pripadnici oba spola moraju slijediti na spoju na slijepo? Je li spoj na slijepo različit od ostalih spojeva?

Pravila ne postoje. Treba samo odluka i dobra volja da se netko na to odvaži. Ljudi koji pristupe toj vrsti spoja običo su hrabriji od većine.

Foto: Sara Gomez Dubois

Kako znati privlači li vas partner na spoju seksualno i jeste li kompatibilni?

Vrlo dobar pokazatelj je spontanost u komunikaciji, bez puno razmišljanja i taktiziranja. Ako osjećate da netko prihvaća vaše iskrene odgovore, upija ih i na njih se nadovezuje svojim pitanjima, to je veliki pokazatelj da je ta osoba za vas. Što se pak tiče seksualnih pitanja, ako vidite da osoba ima zadršku nad vašim iskrenim odgovorom i da ima puno dodatnih podpitanja, to je pokazatelj njezinog neiskustva i nesigurnosti u tom segmentu seksualnosti pa radi toga vjerojatno niste seksualno kompatibilni. No, uvijek je dobro dati šansu novim pitanjima i odgovorima jer kompatibilnost u seksualnosti nije svim ljudima najvažnija da se ima stabilna veza.

Što kada smo u dugoročnoj vezi i nestanu strasti? Kako ih vratiti?

Komunikacijom o drugim ljudima. Nitko od nas nije tjelesno monogaman, koliko nas god patrijarhalno društvo i crkva u to žele uvjeriti. Emocionalno većina ljudi jest monogamna, ali tjelesno nismo. Zato je važno kad muškarac sa svojom partnericom može razgovarati o drugim muškarcima koji joj se sviđaju bez da se u njemu javlja ljubomora. Na jednak način je poželjno da ženi njezin muškarac smije reći da mu je seksi neka druga žena, bez da doživi partneričinu osudu. Uvijek ćemo gledati druge ljude jer upravo zato imamo oči, kao i maštu da maštamo u njima.

Kako najbolje reći partneru da vam se seks svidio ili nije?

Razgovorom dan-dva poslije, kad se dojmovi malo slegnu i kad sve to prespavate. Uvijek je dobro biti brutalno iskren, bez obzira na posljedice. Jer time ne samo da sebi štedite vrijeme, nego i vaš partner tada ima mogućnost napretka u smislu da ne radi neke "greške" sa sljedećom partnericom koje je radio s vama. Iskreni feedback smatram da je uvijek dobrodošao; i kad je ljubavna veza u pitanju, ali i samo seks.

Postoji li idealna dob za dugoročnu vezu?

Ne postoji. Poznajem parove koji su se našli već u ranim dvadesetima i brakovi im odlično funkcioniraju. No, poznajem i parove koji su tek nakon 2-3 desetljeća pokušaja brakova i veza iza sebe, pronašli svog idealnog partnera. Naš životni partner dolazi onda kad smo na njega spremni.

Foto: Sara Gomez Dubois

Kako si reagirala na upit za vođenje showa 'Spoj na slijepo' i kako si se snašla u ulozi voditeljice pred kamerama?

Vrlo rijetko prihvaćam projekte koji mi se nude, ali drago mi je što ovog jesam jer smo odradili odličan posao u kratkom vremenu. Glavni uvjeti su mi rad sa stvarnim ljudima u ljubavno-seksualnom spajanju i komuniciranju, autentični show, prihvaćanje mojih prijedloga u produkciji jer imam osjećaj za ljude, kao i saznavanje njihovih najskrivenijih tajni u svrhu samospoznaje. Sigurna sam da su kandidati uz nas naučili ponešto o sebi i taj dio me najviše veseli.

Što se tiče vođenja pred kamerama, drago mi je što mi se za to pružila prilika jer sam oduvijek to htjela probati. Dugogodišnji rad na radiju uvelike mi je pomogao da nemam nimalo treme jer znate i sami kako je kad na radiju uživo u osam sati morate čitati vijesti. To vas zauvijek pripremi za etere svih vrsta. U 'Spoju na slijepo' bilo je odlično što sam neke stvari mogla improvizirati, a tijekom snimanja bilo je i mnogo smijeha pa se nadam da će ekipa u postprodukciji napraviti posebnu epizodu s 'boomerima'.

Kako ti se sviđaju kandidati prve sezone i bi li nekoga posebno izdvojila?

Oduševila me Samanthina otvorenost u vezi činjenice da ne želi djecu jer je potrebno biti vrlo hrabra da tako nešto danas glasno kažeš u našem društvu. Razveselila me spontanost gospođe Sandre, kao i njezin nepopravljivi optimizam. I puno sam naučila od gospođe Mirjane, njene mladenačke pojave i načina razmišljanja. Sveukupno, imam osjećaj da su žene u showu bile iskrenije i autentičnije. To je poruka muškarcima da malo manje taktiziraju jer nismo ovdje da budemo savršeni, nego prihvaćeni jedni od drugih.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

S aspekta stručnjaka za seksologiju, je li te nečije znanje, stavovi ili razmišljanje posebno iznenadilo ili, čak inspiriralo'?

Svaki je par imao nešto originalno i svoje. Naravno da se moglo primijetiti da su neki kandidati ponešto lagali, ali zato je moj voditeljski posao bio da na to ukažem. Nisam se mogla zadubiti u otvorenije razgovore o seksu s kandidatima jer smo svi znali da su tamo došli pronaći ljubav, a ne seksualnog partnera. Da je emisija bila samo o seksu, smatram da bi se i kandidati usudili biti puno otvoreniji. Osjećam da ljudi, čim postanu roditelji, puno teže pristaju na otvoreni razgovor o seksu u javnosti. Kao seksologinji vrlo mi je važno u mom radu detabuizirati ulogu roditelja kao aseksualnog entiteta. Roditelji su seksualna bića kao i svi drugi i imaju pravo javno govoriti o svojim seksualnim ukusima i navikama bez ičije osude.

