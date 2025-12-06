Top savjeti za dobar stil: Kako se odijevati i frizirati sa stilom nakon 60. bez straha od osude

Ulazak u šezdesete ne znači odricanje od elegancije, stila ili privlačnosti. Naprotiv, zrelost donosi jasnoću: znate što vam pristaje, u čemu se osjećate ugodno i koje vam kombinacije najbolje naglašavaju osobnost
Umjesto kratkotrajnih trendova, naglasak je na njegovanoj, promišljenoj estetici koja odražava sigurnost, udobnost i profinjenost. S pravim krojevima, kvalitetnim materijalima i pažljivo odabranim detaljima, moguće je osvježiti garderobu – bez straha od komentara – i njegovati stil koji je istovremeno moderan i bezvremenski.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LEPRŠAVE HALJINE
Haljine s prirodnim padom i krojem koji naglašava figuru dodaju eleganciju bez napora. Bilo jednobojne ili s decentnim uzorkom, idealne su za različite prigode – od casual ručkova do svečanijih događanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MEKANE, KVALITETNE BLUZE ILI KOŠULJE
Prirodni materijali poput pamuka, lana ili svile pružaju udobnost i profinjenost. Dobro krojena bijela košulja ili fluidna bluza postaju temelj garderobe, lako nosivi uz traperice, suknje ili elegantne hlače.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NEUTRALNI TON KAO BAZA UZ DETALJE U BOJI
Paleta neutralnih tonova (siva, bež, tamnoplava, crna, bijela) čini stil profinjenim i modernim. Naglasci u obliku marame, torbe ili bluze unose svježinu bez pretjerivanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
STRUKIRANI BLEJZER ILI JAKNA
Blejzer koji lijepo definira ramena i lagano naglašava struk može u trenu podići najjednostavniju kombinaciju. Izbjegavanje prevelikih krojeva daje uredniju, skladniju siluetu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MIDI ILI LEPRŠAVE SUKNJE
Midi ili lepršave suknje stvaraju ženstven, udoban i elegantan izgled. Ova dužina lijepo uravnotežuje proporcije i pruža pokret, a izvrsno funkcionira uz bluze, lagane pulovere ili košulje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
DISKRETAN, ALI UPEČATLJIV NAKIT I DODACI
Jedan kvalitetan detalj – torba, marama, naušnice – može podići cijeli outfit. Manje je često više: promišljen detalj izgleda elegantnije od više napadnih komada.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
HALJINE ILI BLUZE S DECENTNIM UZORKOM
Umjereni uzorci – pruge, nježni cvjetni motivi ili klasični geometrijski detalji – dodaju karakter outfitu bez pretjerivanja. Ravnoteža kroja i diskretnih dodataka ključna je za profinjen dojam
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LAGANE JAKNE I KARDIGANI
Fluidne jakne, tanki blejzeri i lagani kardigani dodaju strukturu, udobnost i stil. Odlični su za prijelazna razdoblja i idealno se uklapaju u jednostavne kombinacije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
HLAČE MIDI ILI VISOKOG STRUKA
Klasične hlače ravnog ili blago fluidnog kroja izdužuju figuru i dodaju sofisticiranost. U kombinaciji s jednostavnom bluzom ili blejzerom stvaraju bezvremenski izgled.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
TEKSTURE UMJESTO LOGOTIPA ILI JAKIH PRINTOVA
Materijali poput lana, pamuka i svile stvaraju profinjeni vizualni dojam bez potrebe za upadljivim logotipima ili uzorcima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
UDOBNE CIPELE
Tenisice, balerinke, loaferice i mokasine su super za svaki dan te izgledaju sofisticirano. Savršene su uz traperice, midi suknje ili elegantne hlače.
| Foto: Dreamstime
KLASIČNE TRAPERICE
Ravne ili blago trapezaste traperice laskaju zrelijoj figuri i daju urednu, skladnu siluetu. Tamniji ton bez pretjeranih oštećenja djeluje elegantno i svestrano te se lako kombinira s košuljama, bluzama, puloverima ili blejzerima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
FUNKCIONALNA TORBA
Srednje velika torba čistih linija u neutralnoj boji podiže svaki outfit. Osim praktičnosti, daje izgled promišljene, uredne estetike.
| Foto: 123RF
UREDNA FRIZURA Dobro odabrana frizura koja naglašava oblik lica i lako se održava može u potpunosti osvježiti izgled. Njegovana, prirodna kosa uvijek djeluje skladno, elegantno i samouvjereno.
| Foto: 123RF