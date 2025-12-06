Obavijesti

BEZVREMENSKA ELEGANCIJA

Top savjeti za dobar stil: Kako se odijevati i frizirati sa stilom nakon 60. bez straha od osude

Ulazak u šezdesete ne znači odricanje od elegancije, stila ili privlačnosti. Naprotiv, zrelost donosi jasnoću: znate što vam pristaje, u čemu se osjećate ugodno i koje vam kombinacije najbolje naglašavaju osobnost
Three happy cheerful pensioner girlfriends in bright sweaters and sunglasses walk together
Umjesto kratkotrajnih trendova, naglasak je na njegovanoj, promišljenoj estetici koja odražava sigurnost, udobnost i profinjenost. S pravim krojevima, kvalitetnim materijalima i pažljivo odabranim detaljima, moguće je osvježiti garderobu – bez straha od komentara – i njegovati stil koji je istovremeno moderan i bezvremenski. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
