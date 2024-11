Top trikovi kako da vam božićna zvijezda traje do idućeg Božića

Božićne zvijezde krase gotovo svaki dom u božićno vrijeme. Već su preplavile trgovine, tržnice i cvjećarnice. Dok s umjetnim cvijećem nema brige, za ovu crvenu ljepoticu moramo se potruditi da "opstane" barem do Božića. Božićna zvijezda smatra se zahtjevnom za njegu, iako ima i onih koji se mogu pohvaliti s tim da im izdrži još mjesecima kasnije.

- Iz moga iskustva, rekao bih da puno toga ovisi o tome gdje nabavljate cvijet. Naime, ako ga kupujete u velikim trgovačkim centrima, primijetit ćete da obično stoji negdje kod ulaza, blizu vrata, dakle na propuhu i u uvjetima koji baš nisu adekvatni. Čak i kad su kratko izložene takvim uvjetima, Božićne zvijezde neće se održati i već kad ih donesete kući počet će gubiti lišće i cvjetove. Zato obično savjetujem ljudima da ih kupuju u cvjećarnicama, ili direktno od uzgajivača, jer su tako sigurniji da je cvijet čuvan u primjerenim uvjetima - kaže Slaven Pavlović, vlasnik cvjećarnice Florista u Osijeku.

Koliko je biljka osjetljiva govori i to da, čak i ako ste ju dulje vrijeme vozili kući u hladnom automobilu, može imati problema s prilagodbom na uvjete u stanu i reagirati odbacivanjem lišća. Zato ju treba prvo unijeti u hladniji dio stana, primjerice podrum, pa pričekati da se aklimatizira prije nego ju unesete u toplije sobe. Također, primijetite li da je površina na koju postavljate lončanicu hladna, svakako ispod postavite tanjurić kao toplinsku izolaciju.

Držite ih dalje od intenzivnih izvora topline. Puno bolje uspijevaju na temperaturama od 18 do 20°C, nego u jako toplim prostorijama. Zbog toga ju nemojte stavljati blizu toplog radijatora, kamina ili peći. U sobama s podnim grijanjem biljkama je bolje na stolu, komodi ili polici nego na podu.

Što se tiče svjetla, ono je neophodno za ovu biljku. Stručnjaci savjetuju da se božićna zvijezda postavi na svijetlo mjesto pa mjesto na prozoru okrenutom prema jugu, s izravnim sunčevim svjetlom, zimi nije nikakav problem u srednjoeuropskim geografskim širinama.

Što je toplije, biljka treba više vode. No, pretjerano zalijevanje jedna je od najčešćih pogrešaka u njezi, no ne smiju se potpuno osušiti. Prije kupnje provjerite vlažnost komposta: ne smije biti ni suh niti mokar. Stručnjaci savjetuju da pričekate sa zalijevanjem dok se kompost ne osjeti suhim do dubine od 2 do 3 centimetra.

Posebnu pažnju, savjetuje cvjećar Pavlović, treba joj posvetiti nakon Božića, ako želimo osigurati da nam cvijet preživi do idućeg blagdana.

- Najbolje ju je skladištiti u podrumu, u hladnijem i tamnijem prostoru, gdje nema propuha, s tim da temperatura ne bi smjela biti niža od 12 stupnjeva. Od rujna joj treba skratiti dan. Pokrivajte ju vrećom ili kartonskom kutijom 12 do 14 sati na dan, jer će u protivnom vršni listovi prirodno postati crveni tek u siječnju ili veljači - priča Pavlović. Cvijet treba pomalo otkrivati oko mjesec do dva prije Božića, da procvjeta i dobije boju, zaključuje sugovornik.

Ako slijedite ove savjete, ne može puno toga poći po zlu. Pod uvjetom da ste prilikom kupnje odabrali kvalitetnu božićnu zvijezdu gustog i zdravog lišća te s malim pupoljcima u središtu šarenih brakteja koji su još zatvoreni, savjetuju stručnjaci iz Stars for Europe (SfE). 