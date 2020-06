Top ulovi s trenutnih sniženja: Sada se kupuju čizme i kaputi

Iako je lako padati na crvene etikete i pomamiti se za trendovima, upravo su oni ti koje bismo trebali izbjegavati tijekom sniženja, jer pravo je vrijeme da nabavimo nešto što će trajati

<p>Klasika je uvijek moderna, naročito krojevi koje ne „vrište“ da su upravo sada hit. Uštede su odlične – na kaputu od 1000 kuna uštedjet ćete čak 500 kuna, a dostupne su i stvari od oko 500 do 700 kuna s kojima je ušteda oko 300 do 400 kuna. U četvrtak kreću dodatna sniženja, pa cijene na kraju mogu biti niže do 70 %.</p><p>Osim toga, odličan trik kako najbolje iskoristiti sniženja je upravo kupovanje suprotne sezone – sada je vrijeme za neke deblje komade. Prije odlaska u shopping definitivno treba proučiti ormar, što imamo, a što nam nedostaje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto prati novu tek kupljenu odjeću</strong></p><p>Naime, standardni trik na koji je lako pasti su upravo niske cijene, no odjeća je investicija i ako to ne nosimo, novac nam propada.</p><p> </p><p>Top komad koji ovih dana ima nisku cijenu je – vuneni kaput. Naime, to je jedan od najboljih prirodnih materijala koji traje sezonama. Tu su i čizmice u neutralnoj, crnoj varijanti koje pašu uz sve kombinacije.</p><p>Povoljne cijene ne znače da nam treba sve što vidimo ili ono što je lako dostupno, već je potrebno i idealno imati plan, budget koji smo spremni potrošiti. Usto, dobro je napraviti popis, kako bismo u svakom trenutku imali vlastiti mini vodič koji nas vraća na pravi put.</p><p>Lako je zaigrati se i stvarima koje inače ne nosimo, pri pomisli da bismo trebali promijeniti nešto ili smo spremni za novotarije. Ipak, sniženje nije vrijeme za to, idealno je kupovati stvari koje odgovaraju vašem stilu. Eksperimenti su rezervirani za trendovske stvari, jer bazična garderoba ostavlja dosta prostora za igru kroz detalje.</p>