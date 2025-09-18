Top zemlje za umirovljenike: Evo gdje se najbolje preseliti

Sve više ljudi razmišlja o umirovljenju u inozemstvu kako bi uživali u kvalitetnijem životu, nižim troškovima i sigurnom okruženju. Prema Global Retirement Report 2025, kombinacija visoke kvalitete života, poreznih olakšica i jednostavnih procedura za dobivanje vize čini ovih deset zemalja najprivlačnijima za umirovljenike širom svijeta
U nastavku provjerite koje zemlje su idealne za ljude koji su u mirovini i žele se preseliti.
1. PORTUGAL. Portugal prednjači po kvaliteti života, sigurnosti i ugodnoj klimi. Viza D7 omogućuje umirovljenicima s pasivnim prihodima boravak i kasnije trajni boravak ili državljanstvo.
2. MAURITIUS. Mauritius nudi visoku kvalitetu života i transparentnu administraciju. Umirovljenici mogu dobiti 10-godišnji boravišni status bez oporezivanja inozemnih prihoda.
3. ŠPANJOLSKA. Španjolska kombinira ugodnu klimu, kulturu i dobar zdravstveni sustav. Programi viza za umirovljenike omogućuju stabilan boravak s relativno jednostavnim zahtjevima.
4. URUGVAJ. Urugvaj je poznat po političkoj stabilnosti i sigurnom okruženju. Umirovljenici mogu uživati u niskim troškovima života i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.
5. AUSTRIJA. Austrija nudi visok standard života, odličan zdravstveni sustav i sigurnost. Umirovljenici imaju pristup brojnim kulturnim i rekreativnim aktivnostima.
6. ITALIJA. Italija privlači umirovljenike mediteranskom klimom, hranom i poviješću. Porezni sustav i vize za umirovljenike olakšavaju preseljenje i život u zemlji.
7. SLOVENIJA. Slovenija kombinira sigurnost, pristupačne troškove života i prirodne ljepote. Zemlja nudi dobru zdravstvenu zaštitu i kvalitetnu infrastrukturu za umirovljenike.
8. MALTA. Malta je poznata po ugodnoj klimi i engleskom govornom području. Programi viza i porezne olakšice čine je privlačnom destinacijom za umirovljenike.
9. LATVIJA. Latvija nudi niske troškove života i miran život u sigurnom okruženju. Umirovljenici mogu koristiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i jednostavne administrativne procedure.
10. ČILE. Čile privlači umirovljenike raznolikom prirodom i umjerenom klimom. Zemlja nudi stabilnost, dobar zdravstveni sustav i pogodnosti za strane umirovljenike.
