JEFTINO I PRISTUPAČNO

Top zemlje za umirovljenike: Evo gdje se najbolje preseliti

Sve više ljudi razmišlja o umirovljenju u inozemstvu kako bi uživali u kvalitetnijem životu, nižim troškovima i sigurnom okruženju. Prema Global Retirement Report 2025, kombinacija visoke kvalitete života, poreznih olakšica i jednostavnih procedura za dobivanje vize čini ovih deset zemalja najprivlačnijima za umirovljenike širom svijeta
Senior Couple Moving House
U nastavku provjerite koje zemlje su idealne za ljude koji su u mirovini i žele se preseliti. | Foto: 123RF
