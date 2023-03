Topli dani visokog sjaja: Kako su dizajneri raznim kristalima i glitterom ukrasili nove trendove

Sjaj ima moć, privlači pažnju i stil čini posebnim. Jedan je to od razloga zašto je osim na crvenom tepihu sada ujedno dio svakodnevnih kolekcija. Ovog stilskog pravila drže se brojni brendovi, ovim su efektnim elementima ukrasili baš sve - od haljina do sakoa i torbica. Kako su dani sve ljepši, tako i ovaj impresivan materijal dolazi do izražaja, ima sve više stilskog smisla.

Modna kuća Valentino donosi siluete optočene kristalima. Kreativni direktor Pierpaolo Piccioli odlučio je damama priuštiti veliko modno veselje te ih odjenuti od glave do pete u super sjajne outfite. Jedan je od onih koji ujedno voli jarke, ali i one nešto manje intenzivne boje.

Hlače od glittera definitivno spadaju u one super uočljive - treba ih nositi na velike bluze s volanima, prijedlog je modne kuće Halpern. Ovo je savršeni party outfit, mnogi brendovi vide proljeće i ljeto kao vrijeme za tulume, zabave i općenito izlaske do jutra.

Modna kuća Germanier donosi inspiraciju eteričnim tilom koji je u kontrastu s velikim i malim sjajnim aplikacijama. Ova je haljina praktična, uz to ne treba nikakav nakit, jer sama je kreacija prava vizualna poslastica.

Autorica Nensi Dojaka sugerira male glitter haljine, klasiku na naramenice kakva je bila hit tijekom devedesetih. Zanimljiva igra dešava se na području dekoltea, sve skupa djeluje kao da je spoj suknje i grudnjaka.

Donatella Versace na pistu je poslala Paris Hilton, ukrašenu i ružičastu od glave do pete. Mala haljina i štikle daju snažan efekt te su ključni elementi nove kolekcije ove talijanske modne kuće.

Dolce & Gabbana predlažu mikro suknje i grudnjake optočene kristalima, no ne na golu kožu, već zanimljivu varijantu prozirnog kombinezona. Kod njih je silueta često naglašena, ženstvenost smatraju obaveznim modnim elementom.

Još jedna kreacija kuće Valentino donosi klasičan, svakodnevni kroj kaputa kao zvijezdu street style scene. Ovo je dobar modni zaokret - na neku vrlo konzervativnu, zatvorenu formu aplicirati chic detalje.

Borg u šljokicama i metalnim haljinama inspiracija je modne kuće Paco Rabanne. Dizajner koji je u šezdesetima bio jedan od najmodernijih autora osmislio je kreacije od metala, koji do onda nije bio prisutan u odijevanju. Danas njegov brend i dalje živi, kreativni direktor Julien Dossena vratio je kući originalni sjaj u futurističkom okviru.

Modna kuća Gucci ima posebno mjesto na svjetskoj modnoj sceni, ako oni predlože glitter, to će zasigurno biti hit. Kod njih škicaju high-street brendovi, što znači da ćemo se uskoro 'kupati' u sjaju.

Američki dizajner Tom Ford u svakoj kolekciji koristi ovakve tkanine, kombinira ih hrabro, donoseći ludi glamurozan stil. Njegove klijentice obožavaju trendove u kojima će zabljesnuti na plesnom podiju.

Meksički dizajner Alfredo Martínez predlaže inspiraciju zvjezdanim nebom, kod njega srebro ima počasno mjesto u trendovima za novu sezonu. Kose linije daju haljinama dodatnu dinamiku.

Kao da šljokice nisu dovoljne, David Koma predlaže i jače boje te veličanstveno perje. Silueta je nalik na morsku sirenu te ženstvenu formu pješčanog sata.

Modni dizajner Alex Perry osmislio je smoking novog doba - ukrašen je glitterom. Ova je jakna savršena za izlaske, ali i neki dnevni outfit za večeru nakon posla.

Huishan Zhang je dizajner čiji se rad bazira na igri s bojom kože te on često eksperimentira odjevnim komadima koji nalikuju na donje rublje. No, riječ je o finim haljinama koje su ukrašene raznim aplikacijama.

