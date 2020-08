Tragična priča iza slavne fotke - žene koja je utjelovila depresiju

Fotografija je nazvana 'Migrantska majka', a postala je simbolom besparice i očaja koji je vladao tijekom 1930-ih u SAD-u

<p>Zabrinuta majka podupire si bradu rukom, s namrštenim obrvama i pogledom u daljinu. Dvije djevojčice zakopale su joj lice u vrat, dok joj u krilu spava dojenče.Svi su prljavi, odjeća im je istrošena i isprana.</p><p>Crno-bijela fotografija snimljena 1936. godine u kalifornijskom Nipomou, Kalifornija postala je poznata kao "Migrantska majka", jedna je ikonskih slika Velike depresije. To je fotografu donijelo slavu i na kraju malo bogatstva, ali desetljećima nitko nije znao identitet majke i njezine djece.</p><p>Fotografkinja Dorothea Lange, tada stara 40 godina, zaputila se kući u San Francisco nakon šest tjedana dugog projekta fotografiranja radnika migranata u Upravi za preseljenje, koja je kasnije postala Uprava za sigurnost poljoprivrednih gospodarstava. </p><p>Tek je nedavno svoj objektiv preusmjerila s bogatih socijalista iz San Francisca na ljude s problematičnim životima koji su hodali ulicama ispod prozora njenog studija.</p><p>Prva njena fotografija koja dokumentira Depresiju nastala je 1933. i naziva se Bijeli krug anđela, a 2005. je prodana za nevjerojatnih 804 tisuće dolara na Sotheby's aukciji, piše <a href="https://www.thevintagenews.com/2018/03/12/migrant-mother/">Vintage News</a>.</p><p>Lange, koja je među svoje prijatelje ubrojala i druge poznate fotografe doba poput Ansel Adams, bila je među grupom fotografa koje je vlada angažirala da dokumentiraju uvjete Velike depresije, kako bi time pomogla podizanje društvene svijesti i jačanju podrške vladinim programima, poput New Deala.</p><h2>Surova stvarnost</h2><p>Lange je bila na putu prema doma kad je u Nipomu uočila znak "Kamp berača graška". Bila je umorna i htjela je samo produžiti, no njen umjetnički senzibilitet natjerao ju je da stane i otkrije prizor koji će se pretvoriti u legendarnu fotografiju.</p><p>- Slijedila sam instinkt, a ne razum. Vidjela sam gladnu ženu, majku, i pristupila joj jer me privlačila poput magneta. Ne sjećam se kako sam joj objasnila što radim, ali se sjećam da nije postavljala puno pitanja - ispričala je 1960. Lange.</p><p>Više od 2500 radnika došlo je brati grašak, no nisu imali što brati jer je ledena kiša uništila urod. Lange je pretpostavila kako su žena i njena djeca među tim radnicima.</p><p>- Rekla mi je da smo jednako stare, 32 godine. Objasnila je da žive od smrznutog povrća s okolnih polja i ptica koje su djeca ubijala. Sjedila je u šatoru s djecom oko sebe i činilo se da shvaća da bi mi fotografije mogle pomoći, pa je surađivala. Postojala je neka vrsta jednakosti u tome - rekla je Lange.</p><p>Ona je snimila šest fotografija majke i njene djece i prodala ih San Francisco Newsu po cijeni od 150 dolara. Oni su ih pak koristili za priču o migrantskim radnicima koji gladuju u polju graška. Odmah su polučile efekt - hitno je isporučeno oko tone hrane gladnim radnicima.</p><p>Više od 40 godina kasnije, novinar Modesto Bee uspio je pronaći pravi identitet iza "Majke migranata".</p><h2>Pravi identitet</h2><p>Florence Leona Christie rođena je 1903., Cherokeeju, u današnjoj Oklahomi. Udala se sa 17 godina te se ubrzo preselila sa svojom rastućom obitelji u Kaliforniju ranih tridesetih godina prošlog stoljeća. Ostala je trudna sa svojim šestim djetetom, no njen je suprug tada umro od posljedica tuberkuloze.</p><p>Florence je počela raditi na poljima kako bi izdržavala svoju djecu, a tamo je upoznala i udala za drugog muškarca, Jima Hilla s kojim je u konačnici imala još troje djece. Kao beračica pamuka Florence bi svoje bebe stavljala u vreće i nosila ih sa sobom dok je radila niz redove, navodi PBS.</p><p>- Svakog dana bi nabrala od 200 do 250 kilograma, a sama nisam imala ni 50. Jedno vrijeme sam s djecom živjela ispod mosta. Nismo imali čak ni šator, samo stari raspadnuti pokrivač - ispričala je.</p><p>U ožujku 1936., ona, Jim Hill i njihovo sedmoro djece bili su na autoputu 101 na putu farme za branja repe, kada se njihov automobil pokvario u blizini kampa za branje graška. Uvjeti u kampu su ih šokirali. </p><p>Jim Hill i dva dječaka otišli su u grad vidjeti kako se popravlja njihov automobil, a Florence je postavila improvizirani šator s djevojčicama gdje su čekale njihov povratak.</p><p>Tada im je prišla fotografkinja, a sve je bilo gotovo za 10 minuta. Lange je otišla svojim putem, a obitelj je krenula svojim.</p><h2>Slavna majka depresije</h2><p>Nakon Drugog svjetskog rata, Florence se preselila u Modesto, gdje je radila u bolnici. U životu se udala još jednom, za bolničkog administratora, a njen je život s vremenom postao relativno konvencionalan i ugodan.</p><p>Njen lik na fotografiji "Migrantske majke" Lange je donio velik ugled, stekavši reputaciju dokumentarističkog fotografa. Dobila je i stipendiju Guggenheim 1941. godine, a umrla je od raka 1965. godine.</p><p>Ipak, fotografija je bila izvor gorčine za Florencinu djecu, koja su smatrala da su i sama trebala imati neke koristi od nje. To se ipak dogodilo 1983. kad je njihova majka patila od zdravstvenih posljedica raka i moždanog udara, kad su dobili donaciju od 35 tisuća dolara za troškove liječenja.</p><p>Američka je poštanska služba 1998. koristila "Majku migranticu" u ograničenoj seriji "Celebrate the Century", kao markicu pod nazivom "Amerika preživljava depresiju.".</p>