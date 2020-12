Ovan odlazi čim nestane strasti

Pripadnici ovog znaka obično se zaljubljuju brzo, intenzivno i s cijelim srcem. Veza s njima je dinamična i strastvena, a njihovi osjećaji iznimno duboki. No u ljubavi su često nepromišljeni, svađe s njima su česte pa se začarani krug svađanja i mirenja može protezati poprilično dugo. Ili dok ne nestane strasti. Čim se to desi, izlaze iz odnosa i traže nekoga s kim je imaju. Skrasiti se mogu samo uz nekog tko im predstavlja neprestan izazov.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bik ne voli ostavljati

Za pripadnike ovog znaka slobodno se može reći da su oličenje odanosti. Neće se vezati za svakoga, no onoga koga puste blizu sebi, namjeravaju čuvati do kraja života. Ipak, važna stavka u ljubavnom odnosu im je seks, pa ako on ne funkcionira, moguće je da će varati. To pak nikad neće priznati partneru niti ga ostaviti.

Blizanac ne ostavlja, ali daje drugome razloge za to

Pripadnici ovog znaka u svojoj su suštini vrlo odani te ne vole ostavljati, no svog partnera mogu testirati do krajnjih granica ljubomore. Ponekad će ih mučiti flertovanjem s drugima, a upravo tako i dati povod partneru da ih ostavi. Način na koji se oni mogu skrasiti je dati im zanimaciju, primjerice tako da se oni osjećaju ljubomorno.

Rak je najsretniji veže li se s jednim partnerom za cijeli život

Pripadnici ovog znaka ne vole sumnjičavost, nesigurnost i neizvjesnost u ljubavi. Skloni su dugim vezama, a nerijetko se skrase i s prvom pravom ljubavi. Ipak, oni mogu biti poprilično zahtjevni, ljubomorni i nesigurni, zbog čega mogu i odgurnuti partnera od sebe. U braku su u pravilu vjerni.

Lavu veze obično traju od godinu dana do dvije

Pripadnici ovog znaka obično su oprezni kod ulaska u vezu te se ne zaljubljuju odmah. Ipak, nakon što su sigurni da su osvojili objekt svoje požude, u odnosu su vrlo strastveni i predaju se potpuno, gotovo sanjarski. No u njihovoj je prirodi da im sve brzo dosadi, pa njihove veze traju obično od godinu do dvije. Lavovi su ozbiljni monogamisti i može ih zadržati samo netko kome potpuno vjeruju, i tko ih naravno može zabavljati.

Djevica cijeni sigurnost u dugim vezama

Pripadnici ovog praktičnog i tvrdoglavog znaka u ljubavnim odnosima najviše uživaju u fazi udvaranja i osvajanja. Sposobni su biti dugo odani i vjerni, a u prevare se najčešće ne upuštaju jer nisu znak koji je fokusiran na seks. Skrasit će se u onom odnosu koji im pruža emotivnu i materijalnu sigurnost, kao i poštovanje.

Za Vage su duge veze temeljene na prijateljstvu

Jedan od najpredanijih znakova u ljubavnim odnosima su Vage, a njihove duge veze najčešće se temelje na prijateljstvu. Ipak, i u takvim odnosima imaju dobre i loše faze, koje ponekad mogu ugroziti opstanak veze. Skrasit će se ako ih partner u potpunosti zadovoljava u seksu, ali i ako ih podupire u njihovoj društvenosti.

Škorpion je jedan od najodanijih znakova

Unatoč tome što pripadnike ovog znaka pokreće erotska energija, oni su jedan od najodanijih znakova Zodijaka. Budući da su vrlo karizmatični i privlačni, njihovi partneri suočavat će se s jako puno izazova. I ljubomore. Radi nje završit će mnoge Škorpionove veze, a on će se skrasiti s partnerom sigurnim u sebe i u kojeg može imati potpuno povjerenje.

Strijelac dugo promišlja prije nego se veže

Pripadnike ovog znaka opisuje neodlučnost u emotivnim pitanjima, pa često ni sami nisu sigurni u svoje ljubavne odabire. Teško se vežu i u ljubavnim su željama nestalni, a skrasit će se s partnerom koji im je prije svega prijatelj te im pruža željenu slobodu. Skloni su prevarama, no ako do toga dođe, dobro će ih sakriti.

Jarac očekuje apsolutnu vjernost

Pripadnici ovog znaka vrlo su tradicionalni i teško se vezuju za nekoga, no ako to učine, znači da misle kako bi to moglo trajati za cijeli život. Od svog partnera očekuju potpunu i neupitnu vjernost, a prevaru će doživjeti kao izdaju i odmah vas otpisati. Dobar seks i djeca "ljepilo" su koje Jarca drži u odnosu za cijeli život.

Vodenjaku treba stalan izazov

Pripadnici ovog znaka po svojoj su prirodi poprilično nemirni te teško ostaju s ljudima koji im nisu dovoljno zanimljivi ili na bilo koji način ne predstavljaju izazov. Raznolikost je za njih omiljeni začin života, pa obično imaju dosta partnera u životu. Ipak, mogu se predati i zaljubiti, ali to puca ako se moraju previše prilagođavati. Skrasit će se s partnerom s kojima im nikad nije dosadno.

Ribe su najvjerniji znak u Zodijaku

Za pripadnike ovog znaka može se reći da su oličenje vjernosti i odanosti te bi, da mogu, rado bili s jednim partnerom cijeli život. U ljubavi su uporni, romantični i sanjarski nastrojeni, a iz odnosa će otići tek nakon što nakupljene frustracije više ne budu mogle držati u sebi.