Drevni runski horoskop: Otkrijte koji ste znak i što on predviđa

Svaka runa ima određenu simboliku i značenje, a mogu otkriti dio vaše osobnosti i predvidjeti budućnost. Runski horoskop se sastoji od 24 simbola - svaka runa predstavlja određenu polovicu mjeseca

<p>U nordijskoj mitologiji postoji vjerovanje da kada se rodi dijete, Nornir i Disir (Božice i duhovi vremena) tkaju sve aspekte djetetove sudbine, i dobre i loše. Postoje neke sličnosti između ovog vjerovanja i astrologije u smislu položaja zvijezda i planeta. </p><p>Stari nordijski, germanski i anglosaksonski narodi rune su oblikovali u grafeme koje su koristili kao pismo koje se sastojalo od 24 znaka, ali i kao talismane te dijelove raznih magijskih obreda. Ovim simbolima su proricali budućnost i zazivali više sile koje bi mogle utjecati na život i sreću plemena.</p><p>Najstarije rune pronađene su na sjevernom dijelu Europe, a datiraju iz 3. stoljeća prije Krista. Drevni narodi su rune znali urezivati u stijene kao uspomenu na pretke ili obilježavati grobove heroja. Koristili su ih i kao sredstvo komunikacije između prirodnog i natprirodnog.</p><p>Svaka runa ima određenu simboliku i značenje, a mogu otkriti dio vaše osobnosti, na što trebate pripaziti u životu, koje su vam jače strane, a koje slabije... Runski horoskop se sastoji od 24 simbola - svaka runa predstavlja određenu polovicu mjeseca. Podaci u nastavku preuzeti su iz tablice <strong>Nigela Pennicka</strong>, poznatog runskog astrologa, prenosi<a href="https://haquil.com/blogs/viking/how-to-calculate-your-viking-birth-runes" target="_blank"> haquil.com</a>. </p><h2>Otkrijte svoje runo po datumu rođenja</h2><p>FEHU</p><p>Ova runa govori o uspjehu i svim blagodatima koje ste zaslužili dobiti. Predstavlja nagradu za naporan rad i sav vaš trud. </p><p>URUZ</p><p>Ova runa predviđa dobro zdravlje i tjelesno stanje. Znači da imate veliku unutarnju snagu koju morate osloboditi. Sada je vrijeme da uživate u hrabrosti i vitalnosti.</p><p>THURISAZ</p><p>Ovom runom vlada Thor, Bog groma. Iako nudi zaštitu, ova runa traži oprez. Neke će važne odluke izaći na površinu i te odluke ćete motati donijeti, no pričekajte pravi trenutak za djelovanje.</p><p>ANSUZ</p><p>Ova runa predstavlja govornu komunikaciju i ono što učimo od drugih. Ukazuje na to da biste trebali provoditi više vremena sa starijim i mudrijim ljudima, slušajući neke važne savjete.</p><p>RAIDHO</p><p>Ova runa govori o stalnoj evoluciji i vašem putovanju. Razmislite o svojim ciljevima i svim koracima koje trebate napraviti kako biste do tih ciljeva i stigli. Također, ova runa ukazuje na promjene i putovanja.</p><p>KENAZ</p><p>Ovo je simbol intuicije. Ponekad zaboravimo da u sebi imamo nekoga tako moćnog da nas vodi. Ova vam runa daje jasan pogled na komplicirane situacije. Možda niste bili svjesni 'svjetlosti na kraju tunela', ali ova runa daje vam nadu da ćete uskoro pronaći rješenje.</p><p>GEBO</p><p>Ova runa se odnosi na naše veze i podsjeća nas kako bismo uvijek trebali davati kako bismo dobivali nazad istom mjerom. Radi se potrebi da živite u harmoniji sami sa sobom, jer tek tada možete živjeti u harmoniji i sa drugim ljudima.</p><p>WUNJO</p><p>Ova runa omogućuje nam da osjetimo osnovne životne užitke. Predstavlja sreću, zadovoljstvo i dobrobit. Također, predviđa razdoblje smirenosti i mira.</p><p>HAGALAZ</p><p>Nakon oluje, slijedi tišina. Ali, rune poručuju suprotno. Nakon Wunja, Hagalaz je simbol zbrke i katastrofe. Srećom, s time se možete suočiti kao s dobrom prilikom - razmislite o 'uništavanju' loših starih navika i promjeni na bolje.</p><p>NAUDHIZ</p><p>Naudhiz nas moli da budemo na oprezu. Možda ste prolazili kroz teška vremena i sada je vrijeme kada biste trebali obratiti više pažnje na to što se događa oko vas i u vama. Trebali biste biti strpljivi i ne bojati se suočiti s onim što mora doći.</p><p>ISA</p><p>Ova runa, također, govori o strpljenju. Predviđa razdoblja u kojima možda nećete vidjeti puno napretka, a to znači da biste trebali pričekati prije nego što nastavite. Uzmite si vremena, opustite se i ne donosite važne odluke na brzinu.</p><p>JERA</p><p>Jera je simbol karme i zakona povratka. Ova runa govori o onome - što ste posadili tako ćete i požnjeti. Nagrada će doći i možete biti sretni, čak i ako se to dogodi sa zakašnjenjem.</p><p>EIHWAZ</p><p>Vremena su možda bila teška, ali ne možete sad odustati. Ova vam runa nudi zaštitu dok se borite za postizanje svojih ciljeva. Vaša mašta bit će vam važan saveznik i uvijek to imajte na umu.</p><p>PERTHRO</p><p>Ova runa simbolizira ono što je skriveno. Tajne, otkrića i misterije obilježit će neka razdoblja vašeg života. Možda vas čekaju neka iznenađenja.</p><p>ALGIZ</p><p>Ovo je još jedna runa koja vam pruža zaštitu. Algiz predviđa dobro i sretno vrijeme pred vama, ali ako postoji neko zlo u vašoj blizini, mogli biste ga postati svjesni. Oslonite se i na stare, ali i nove prijatelje jer bi vam mogli puno pomoći.</p><p>SOWILO</p><p>Sowilo je usko povezan s našim tijelom i zdravljem. Ova runa najavljuje dobro zdravlje i uspjeh. Možete se opustiti i ne brinuti zbog svega, inače će se stres najprije ispoljiti na vašem tijelu. </p><p>TIWAZ</p><p>Ova runa simbolizira natjecanje, uspjeh i pobjedu. Riječ je o borbi za ono što želite jer ćete do toga vjerojatno lako doći. Osim snage volje, simbol je i romantike. U vašem bi se životu mogla pojaviti srodna duša.</p><p>BERKANO</p><p>Berkano simbolizira obitelj i snažnu žensku prisutnost. Predviđa obiteljske događaje poput vjenčanja i rođenja. Sve što je novo kod vas ima dobre šanse za rast i razvoj u pravom smjeru.</p><p>EHWAZ</p><p>Ovo je još jedna runa koja se odnosi na kretanje i promjene. Simbol je putovanja, novih poslova i novih domova. Možete se nadati da će promjena biti na bolje.</p><p>MANNAZ</p><p>Ovo je runa koja koordinira timski rad. To pokazuje da ćete kroz život primati pomoć i podršku od drugih ljudi. Razmislite o izgradnji partnerstva i širenju kontakata među ljudima sa kojima radite ili se družite privatno.</p><p>LAGUZ</p><p>Ovo je još jedna ženska runa. Odnosi se na našu intuiciju i maštu. Lakše ćete se od drugih ljudi kroz život osjećati povezano s Božanskim i moći ćete bolje podnijeti bilo što.</p><p>INGWAZ</p><p>Ovo je važna runa koja simbolizira zaključak. To znači da ste spremni za zatvaranje i za kretanje u novom smjeru. Nećete se osjećati tjeskobno zbog toga, već ispunjeno, uzbuđeno i sretno.</p><p>DAEG</p><p>Ova runa odnosi se na uzdizanje i stalni rast. Pred vama je novi, snažan period života sa puno nade i optimizma. Čekaju vas pozitivne promjene.</p><p>OTHALA</p><p>Posljednja runa predstavlja materijalna dobra i baštinu. Tu se može raditi i o nasljednim fizičkim ili karakternim osobinama. Stariji ljudi i dobri, stari prijatelj će vam davati korisne savjete i pomagati će vam kroz život.</p><h2>Dodatna podjela za još precizniji horoskop</h2><p>Rune se dodatno dijele i na sate u danu, a ovim dodatnim izračunom možete upotpuniti saznanje o sebi, svojim sklonostima i sudbini. Na primjer, ako ste u glavnoj podjeli Isa, a po satu rođenja Jera, tada u sebi imate i neke osobine te druge rune.</p><h2>Kad bacate rune, to nije kao klasično gatanje</h2><p>Rune za neku vrstu proricanja mogu biti izrađene od različitih materijala, uključujući drvo, kamen, kamenčiće, kristale, kost ili čak metal. U trgovinama se mogu kupiti setovi sa uputstvima - što predstavlja svaki simbol, kako se može protumačiti, kako se baca... </p><p>Takvi setovi mogu se koristiti u mnogo različitih situacija. Na primjer, kada imate ograničene informacije ili možete vidjeti samo nepotpunu sliku nečega što vas zanima.</p><p>Kad ih bacate, to nije kao klasično gatanje. Ideja je da dok postavljate pitanje ili razmišljate o nekom problemu, vaša svijest je usredotočena na tematiku kako bi rune bačene pred vas donijele ono što je proizašlo iz vaše podsvijesti, a ne nešto što se dogodilo slučajno. Važno je biti jasan kod pitanja ili nedoumice i usredotočen tijekom bacanja.</p><p>Osim toga, bitno je znati da čitanje runa ne znači vidjeti budućnost ili dobiti konačne odgovore. Radi se o traženju mogućih uzroka i posljedica te sagledavanju potencijalnih ishoda, kao i smjernice za intuitivne poteze. Ako se odlučite zabaviti na ovakav način, imajte na umu da će vam trebati neko vrijeme i praksa kako biste savladali umijeće čitanja runa, prenosi <a href="https://www.holisticshop.co.uk/articles/guide-runes" target="_blank">holisticshop.co.uk</a>. </p><p>Također, da se ne iznenadite, neki setovi dolaze s praznim runom, odnosno bez ikakvog simbola. Ljudi koji se bave tom tradicijom kažu kako ne postoje povijesni dokazi da je prazna runa ikad korištena.</p><p>Preporuka je čuvati set u malim vrećicama na vezanje kako bi ostale čiste. Postoje i posebne tkanine na koji se rune stavljaju prilikom tumačenja simbola.</p>