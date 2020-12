Bježanje od čudovišta, osjećaj paralize, kašnjenje na važan dogovor, smrt voljene osobe te gubitak kose i zubi najčešće su noćne more koje uznemiruju muškarce i žene. Uzrok noćnih mora ne mora uvijek biti strah, odnosno češće su to druge emocije: među ostalima, krivnja, tuga, gađenje ili zbunjenost...

POGLEDAJTE VIDEO: Utjecaj šećera na san





Ono što je zanimljivo je kako muškarce češće muče noćne more sa scenarijem nasilja, dok se kod žena javljaju motivi gubitka bližnjih, a prema novom istraživanju objavljenom u Medicini spavanja, one postaju češće kasnije u životu. No, mbg otkriva kako ih možete pokušati spriječiti, odnosno barem smanjiti njihovu učestalost.

Proučavanje noćnih mora kod starijih odraslih osoba

Ovo istraživanje, koje je proveo tim istraživača u Koreji, imalo je za cilj promatrati noćne more posebno u populaciji starijih osoba. Imali su 2940 sudionika prosječne dobi od 63 godine koji su ispunjavali upitnike o noćnim morama, kao i kvaliteti spavanja, stresu i depresiji.

U uzorku osoba starijih od 50 godina, 2,7 posto njih izvijestilo je da proživljava noćne more. U skupini starijoj od 70 godina taj je postotak skočio na 6,3 posto, što autori studije nazivaju 'znatno većim'. A povrh toga, oni koji su proživjeli noćne more imali su 'znatno više problema sa spavanjem, veće samoubilačke ideje, depresiju i stres u odnosu na grupu koja nije imala noćne more', napominje istraživanje.

Dodatna istraživanja također ukazuju na to da nesanica s godinama postaje sve prisutnija, ističući važnost higijene spavanja posebno za stariju populaciju.

3 savjeta za sprečavanje noćnih mora i bolje spavanje

Iako se može činiti nemogućim kontrolirati vrste snova koje sanjate dok spavate, postoje preventivne mjere koje možete poduzeti da biste mirnije spavali i nadamo se da ćete izbjeći noćne more:

1. Isprobajte dodatak magnezija

Da biste postigli dublji san, razmislite o isprobavanju dodataka magnezija. U jednom malom ispitivanju magnezij je pomogao pacijentima da upravljaju simptomima nesanice, brže zaspu i dulje spavaju. Dodatna istraživanja također su pokazala da taj mineral može biti od pomoći u ublažavanju stresa.

Prema liječniku Robertu Rountreeu, 'onima koji uredno zaspu, ali se probude tijekom noći, preporučujem uzimanje magnezija neposredno prije spavanja', kako bi se podržao stabilniji san.

2. Provjerite termostat

Istraživanja pokazuju da veća temperatura u vašoj spavaćoj sobi mogu dovesti do snažnog i košmarnog sna. Kako holistička psihijatrica i stručnjakinja za spavanje dr. Ellen Vora, objašnjava, 'optimalnom temperaturom za spavanje smatra se 18 stupnjeva Celzijusa'.

3. Izbjegavajte jesti prije spavanja

I na kraju, ako grickate do kasno u noć i otkrijete da proživljavate noćne more, možda je vrijeme da se odreknete te navike. Istraživanja pokazuju da hrana koju jedemo, posebno prije spavanja, može utjecati na kvalitetu našeg sna - i rezultirati nekim čudnim snovima. Noćne more na stranu, jedenje prije spavanja može dovesti do debljanja, probavne smetnje tijekom spavanja i bezbroj drugih zdravstvenih problema.

Nitko ne želi da ga usred noći probudi ružan san. I ne samo to, već je spavanje presudno za našu ukupnu dobrobit. Znajući da noćne more mogu postajati trajnije kako starimo, važno je poduzeti korake da se pripremimo za dobar san, posebno kako starimo, kako bismo mogli prespavati noć i pružiti svom tijelu dubok odmor koji im treba.

Značenje najčešćih noćnih mora

Kako bi barem djelomično razjasnili što se krije iza tih nesvjesnih simbola, analitičarka snova Lauri Quinn Loewenberg analizirala je upravo ono na koje se ljudi najčešće žale.

1. Ispadanje zubi

Ovaj je san povezan s komunikacijskim problemima u stvarnom životu. Postoje razne verzije snova sa zubima, no onaj s njihovim ispadanjem je najčešći. Sve što u snovima ima veze s ustima, povezano je s razgovorom, a ispadanja zubi indikacija je da ste nedavno izrekli nešto što niste smjeli ili trebali.

2. Sprovod nekog voljenog

Smrt je za mozak onog koji sanja, simbol promjena i završetaka. Ako sanjate o smrti, zapitajte se što se u vašem životu mijenja ili završava. Onaj tko umire u snu najčešće predstavlja jedan dio vaše ličnosti, neku osobinu koja vam je zajednička. Sprovod je dobar znak - otpuštanja i pomirenja kako biste mogli krenuti dalje.

3. Snovi o sramoćenju sebe

Bilo da su to snovi o ispitu koji padate, projektu na kojem ste se osramotili ili nešto slično povezani su sa stresom u poslu ili onome što mislite da se od vas očekuje. Padanje na ispitu je čest san, a nakon njega se treba zapitati tko ili što testira vaše strpljenje.

4. Incestni snovi

Snovi ljubavne tematike u kojima se akteri pretvore u nekog iz vaše obitelji često nas kao noćne more užasavaju, no seks u snovima nema isto značenje kao u stvarnosti. U snu on označava spajanje, povezanost i više se odnosi na psihičko zbližavanje koje vam je potrebno ili vam nedostaje. Također, mogu označavati težnju da posjedujemo neku osobinu onoga tko se u takvom snu pojavljuje, jer ju sami nemamo.

5. Snovi o izgubljenosti

Mjesta i putevi na kojima se izgubimo u snovima simboliziraju gdje se nalazimo u našim srcima ili mozgu. Takav san simbol je neodlučnosti u stvarnom životu, nesposobnosti donošenja odluke ili pridržavanja nje.

6. Snovi o padanju

Ovakvi snovi su oduvijek jedni od najčešćih za sve ljude, a oni indiciraju da postoji nešto u budnom životu što vas "vuče prema dnu". Ovaj je san čest kod oboljelih od depresije, a može biti i znak upozorenja psihički teškog razdoblja na koje se treba pripremiti kako bi se spriječio pad.

7. Snovi o zaboravljanju nečega

Ova vrsta snova najčešće se javlja ljudima koji su preopterećeni brigama. To je upozorenje čovjeku u budnom životu da je na rubu te da treba posložiti prioritete i prihvatiti činjenicu da ne može ili ne stigne sve. Poruka ovog sna je - olakšaj si.

8. Vrištanje koje se ne čuje

Sanjate li da želite vrištati no to nikako ne uspijevate, to simbolizira osjećaj da se osjećate neshvaćeno, odnosno da vas se ne sluša u budnom životu. Postoji nešto što želite izraziti, no onaj tko bi to trebao čuti, nije zainteresiran.

9. Snovi o vlastitoj smrti

Iskustvo vlastite smrti u snu može biti jezivo, no i ovdje je njezin simbol promjena, kraja i otpuštanja. Nakon ovog sna trebate se zapitati što se mijenja ili podsvjesno osjećate da biste trebali promijeniti, koje odnose okončati, što odlučiti...

10. Pokušate se micati no paralizirani ste...

Ovaj također česti san sličan je onom o pokušaju vrištanja, no u njemu je problem toga što sanjač ne poduzima nešto ili se ne ponaša onako kako bi prema svojoj intuiciji trebao. Paraliza je metafora osjećaja "zaglavljenosti" u budnom životu.

11. Dijagnoza smrtne bolesti

Rak ili bilo koja druga dijagnoza koja se javlja u snu, najčešće je dijagnoza neke situacije ili odnosa u životu sanjača koji je vrlo nezdrav. Um povezuje to s bolesti kako bi pomogao da izliječimo iz svog života ne bi li se razboljeli.