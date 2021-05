Mnogi vole trapezice upravo iz tog razloga, djelujemo visoko, a ako su tu još visoke potpetice, figura postaje još elegantnija.

Na nekim hlačama cipele se gotovo ne vide, no to ovisi i o modelu same cipele.

POGLEDAJTE VIDEO: Dizajnerica Lana Puljić radi traperice po mjeri

Tamni modeli idealni su za ured ili neki ozbiljniji outfit.

Isprani dizajn odlično pristaje casual majicama i jaknama.

Ekstremno široke nogavice pašu uz lepršave, široke tunike, radi ravnoteže.

Hlače ovog stila dio su hipi scene koja će biti popularna ovog ljeta.

Victoria Beckham već godinama nosi ovaj tip hlača.

Trapezice će odgovarati i nešto klasičnijim formama, poput bazičnih košulja.